"Каждый на своем фронте": Зеленский напомнил, что бизнес должен поднимать и укреплять Украину

"Каждый на своем фронте": Зеленский напомнил, что бизнес должен поднимать и укреплять Украину

23 февраля президент встретится с ТОП-50 крупного бизнеса.

В среду, 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретится с представителями крупного украинского бизнеса. Все они должны остаться в Украине.

Об этом глава государства заявил во время видеообращения.

"Завтра у меня будет встреча с ТОП-50 нашего крупного бизнеса. Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на украинской земле. Которую защищают наши военные. Следовательно и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Вместе. Каждый на своем фронте", – отметил он.

Напомним:

На фоне российской агрессии 90% членов Европейской Бизнес Ассоциации продолжают работать в обычном режиме. Из них около 70% компаний уже имеют планы "Б" по действиям в чрезвычайных ситуациях. В то же время 15% сообщают о готовности к релокации, однако остаются в Украине и продолжают следить за ходом событий. Только 3% руководителей бизнесов сообщили о выезде за границу, остальные 11% – об отъезде их семей, впрочем, некоторые сделали это по требованию главных офисов компаний.

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