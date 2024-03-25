"Каждый оккупант — самоубийца": священник объяснил, почему он собственноручно собирает дроны для ВСУ

Иерей ПЦУ, доктор богословия Константин Корза закончил специальные курсы, получил необходимые сертификаты и прямо у себя дома, в селе под Киевом, собирает ударные дроны для ВСУ.

Со священником пообщалась корреспондентка ТСН Нелли Ковальская.

Священник собственноручно строил храм

Священник дома собирает ударные дроны для ВСУ. Хотя еще два года назад этот священник, отец Константин, занимался совсем другой работой - собственноручно строил храм. Ведь по светскому образованию он архитектор. А по церковному - доктор богословия папского восточного института.

Священником он стал всего пять лет назад. Это - январь 2019, первый большой праздник после получения Томоса, Крещение.

Дрон, который собирает отец Константин

Отец начал помогать ВСУ после публикаций в пропагандистских росСМИ

Впрочем, жить, как мечтал - быть отцом в селе и заниматься своей паствой - долго не получилось. Коррективы внесла - война. Он вспоминает - в первые дни войны прочитал большую статью, которая была размещена в одном из российских агентств. Сразу понял - как именно украинцев будут "освобождать".

Отец Константин

"Расстрелы, концлагеря, лагеря воспитательные, когда было известно с первых дней войны, что украинцев, которые не желают быть вместе с Россией, будут загонять в вагоны для скота - и Магадан. Кроме того, что я не хочу туда ехать, я не хочу, чтобы мои прихожане туда ехали. Как священник я должен защищать мою паству не только духовно, но и физически. Как я могу защитить? Я могу что-то сделать, чтобы ее не потерять", - говорит священник.

Два года - он донатил, покупал на фронт машины, делал для бойцов снеки из продуктов своей фермы. Впоследствии осознал - этого мало. Решение собирать ударные дроны пришло неожиданно: когда-то отец Константин работал ювелиром, имеет навыки работы с паяльником. Быстро прошел специальные курсы. И за неделю собрал первые свои два дрона.

Отец Константин

Отец считает оккупантов самоубийцами

К правилу, согласно которому священник не имеет права брать в руки оружие, отец Константин относится философски.

"Действительно, как священник я не могу брать оружие в руки. Но я могу что-то сделать, чтобы помочь нашим защитникам защитить и одержать победу. Я делаю механическую его часть, которая потом будет нагружена боевой частью и превратится в оружие. Но. Оружие прежде всего - это предупреждение врагу. Оно может быть на складах, в хранилище или в руках у воинов, мы можем его использовать или не использовать. Если он выходит на это - это его решение, что против него будет применено наше оружие. Фактически, каждый враг, каждый оккупант - он самоубийца. Потому что он видит, что его ждут с оружием", - говорит священник.

Отец собирает дроны

Отец Константин сейчас работает – с утра до вечера набивает руку. Он хочет собирать по одному дрону в день. После сборки дроны он отправляет на тестирование. Каждый опробуют с весом, сертифицируют и только после этого отправят на фронт.

Запчасти отец Константин покупает на деньги, которые ему доначат подписчики из соцсетей и друзья. А еще он ни на секунду не сомневается в том, что мы победим.

"Бог на стороне защищающегося!", — говорит он.

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Напомним, Зеленский эмоционально отреагировал на ракетный удар по Киеву и обратился к партнерам.

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