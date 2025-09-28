Каждый пятый подросток в Украине курит вейп: как теневой рынок зарабатывает миллиарды на здоровье украинцев

Электронная сигарета, вейп / © ТСН

Реклама

Сигареты со вкусом вкусностей и фруктов. Вэйпшопы заполонили улицы украинских городов. Несмотря на запрет ароматизированных жидкостей, их продажи только растут. Несмотря на законодательные ограничения, купить набор для вейп-жидкости можно в торговом центре и почти на каждой остановке города. Бизнес очень прибыльный, с минимальными налогами.

«За прошлый год 0 гривен, 0 копеек от акцизов с электронных сигарет государство получило. Выходит, индустрия свою прибыль получает нелегально», — рассказывает народный депутат Лада Булах.

Депутаты в вейп-бизнесе

Большие деньги, теневые схемы. Ловцов на таком рынке полно. Есть даже депутаты. Так, народный избранник Хуста торговал вейпами у себя во дворе. На Закарпатье детективы Бюро экономической безопасности разоблачили депутата Хустского городского совета, который, похоже, решил, что мандат автоматически дает лицензию и на незаконный бизнес. И буквально на собственном крыльце обустроил мини-вейп-бутик. Заказывал товар в телеграмме, а дальше розницу. Никаких акцизов, никакой мороки. Правоохранители эту лавку прикрыли, изъяли более тысячи жидкостей и электронок. Предпринимательному депутату инкриминируют сбыт незаконно производимых подакцизных товаров.

Реклама

Почему эта теневая индустрия постоянно растет? И кто действительно заинтересован в сохранении хаоса? Как зарабатывают миллионы на здоровье украинцев? И почему эксперты говорят, что под ударом в первую очередь дети? Какие черные схемы используют продавцы вейпов, чтобы обходить закон? Обо всем этом расскажем в проекте Хапуга.ua.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: УБИВАЮЩИЕ ВЕЙПЫ — ВСЕ ДЫМЯТ, АЖ ГАЙ ШУМИТ! ПОЧЕМУ ОБ ЭТОМ ЯДЕ НИКТО НЕ ГОВОРИТ? ХАПУГА.UA

Чем опасен вейп: позиция ВОЗ и МОЗ

Но еще должны предупредить. Мы не рекламируем какие-либо никотиновые или табачные изделия. Электронная или обычная сигарета или другое никотиновое средство или устройство точно опасно для здоровья человека.

Электронной сигаретой Всемирная организация здравоохранения считает устройство, нагревающее жидкость, обычно с никотином и ароматизатором, и создает аэрозоль для вдыхания.

Реклама

Это не традиционные сигареты, но они не считаются безопасными из-за вредных веществ в аэрозоле. Так что пар, который вдыхает и выдыхает курильщик, наносит вред здоровью.

Вейпы и электронные сигареты опасны для здоровья / Скриншот из видео Хапуга.UA

Болезни и риски для здоровья

«Это аэрозоли с примесями ароматизаторов и токсичных веществ. Среди них, например, есть металлы никеля и свинца, влияние которых способно привести к заболеваниям нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Или соединение акролеин, которое является сильным раздражителем органов дыхания. Формальдегиды в составе смесей влияют на ЦНС», — говорится на сайте Минздрава.

А еще в жидкостях к электронкам есть токсичные пропиленогликоль и глицерин. Они способны вызвать повреждение клеток во многих тканях. А ацетальдегид также может повлечь за собой серьезные изменения ткани легких.

«Сейчас ключевые заболевания — онкология гортани, онкология пищевода, онкология легких, фтизиатрические проблемы, кульматические пневмонии как инфекция, коинфекция, туберкулез. И это все полагается на опять же государственный бюджет Министерства здравоохранения. Поэтому, я думаю, что этих аргументов достаточно, чтобы если вы вообще даже акцизы не платите государству, я думаю, что это справедливая инициатива для того, чтобы убрать их с рынка украинских товаров с никотином», — говорит народепка Лада Булах.

Реклама

Пользуясь вейпом, человек увеличивает риски онкологии.

«Никотин вызывает очень много болезней, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, заболевания органов дыхания и так далее», — рассказывает представительница ОО «Жизнь» Ольга Масна.

Реклама в TikTok и Instagram: главная цель — дети

Это точно не расскажут в вейп-шопе. Не упомянут в своих роликах и блоггеры в Тик-Токе. Там, наоборот, электронные сигареты активно рекламируют. А Инстаграм и Тик-Ток стали основными платформами для продажи одноразок. И знали бы вы сколько раз мне предлагали такую рекламу.

Такая реклама нацелена на детей. И если посмотреть статистику ВОЗ, она действует. Ведь среди взрослых украинцев средних лет вейпы используют несколько процентов. Зато посреди детей каждый пятый.

Реклама

Дети и подростки курят вейпы / Скриншот из видео Хапуга.UA

Каждый пятый подросток в Украине уже пользуется вейпом

«Последнее исследование продемонстрировало, что среди подростков 13-15 лет каждый пятый, то есть 20 процентов их употребляют. Я подозреваю, что среди детей выше там 16-17 там еще выше процент. И среди молодежи также там до 40 процентов используют электронные сигареты», — говорит представительница ОО «Жизнь» Ольга Масна.

И в мире, и в Украине, в частности, фиксируют случаи, когда подростки буквально травятся вейпами. Так, во Львове вторично через год госпитализировали 14-летнюю девушку, которая жаловалась на проблемы с дыханием в результате курения вейпа.

Но как электронные сигареты и жидкости попадают в руки детей? Мы провели эксперимент, результаты которого ужасают.

Потери бюджета — миллиарды гривен ежегодно

Другие игроки рынка и аналитики говорят об огромных потерях бюджета от неуплаченных налогов магазинами с вейп-жидкой.

Реклама

«Ориентировочно 5 миллиардов гривен в год потери бюджета от схем уклонения фактически от уплаты налогов. Значительно больше объем рынка. По нашим оценкам, около 7% всего объема никотиносодержащей продукции, то есть мы считаем и сигареты, сигары, кальян, электронные сигареты, табачные изделия для нагревания, никотиновые паучи, то есть все вместе. Около 7% этого рынка — это рынок нелегальных электронных сигарет», — говорит эксперт по вопросам регулирования табачной отрасли Евгения Очередько.

Продавать без акциза означает продавать товар гораздо дешевле, настаивают эксперты.

«У нас сейчас ставка акцизного налога на жидкости для электронных сигарет — это 300 евро на литр. То есть, соответственно, с каждого литра проданной жидкости они должны уплатить 300 евро акцизного налога. Конечно, те сети, о которых мы знаем, часто продают продукцию или из-под пола, если это полностью нелегальная продукция. То есть те же одноразовые электронные сигареты со вкусами. Или они открыто продают эту продукцию на своих полках, но очень часто без каких-либо фискальных чеков. Иногда видели случаи, когда оплата прямо на карту и она существует, к сожалению», — говорит Евгения Очередько.

Почему вейперы выбирают жидкости без акциза.

Именно о ценовом преимуществе говорят и вейперы.

Реклама

«Если не брать сам девайс, а чистая жидкость, то есть баночка средней 350 гривен, мне ее хватает на 2-3 недели. А пачка сигарет стоит от 100, ну плюс-минус, айкос 150. А когда я курил, мне плюс-минус пачка ходила в день. То есть через неделю у меня под тысячу уже собиралось. За 2 недели — это две. Здесь мне на 2 недели хватит 700 гривен», — рассказывает вейпер Сергей.

Курение вредно для здоровья / Скриншот из видео Хапуга.UA

Наибольшей приманкой и риском в электронных сигаретах является вкус.

«Ну, я же говорю, плюс у тебя нет тогда запаха и не надо бегать часто на улицу было, особенно зимой. Поэтому это спасало», — говорит Сергей.

Почему вейпы называют «детскими сигаретами»

Нравится он не только взрослым, но и детям. Именно поэтому эксперты называют детские электронные сигареты.

Реклама

«Мы проводили такой опрос глубинных детей, который не отражает статистику, но отражает как раз их поведение. И многие дети говорят, что они это могут делать даже на уроках, за столом прячась. Электронные сигареты не имеют такого токсичного запаха, как обычные сигареты. Электронные сигареты опасны тем, что трудно контролировать дозу никотина, которую ты получаешь. Когда курят сигареты обычные, по крайней мере, у тебя есть какая-то потребность выйти на улицу, подкурить, ты понимаешь, сколько ты штук за день выкуриваешь. Ни в коем случае я не оправдываю, но новейшие вот эти средства, электронные сигареты ты просто приложил к губам этот гаджет, и ты уже затянулся огромной дозой», — объясняет представительница ОО «Жизнь» Ольга Масна.

Вейпы называют «детскими сигаретами» / Скриншот из видео Хапуга.UA

Запрет ароматизированных жидкостей и новые схемы обхода

Следовательно, потому в Украине запретили вкусовые добавки. А сами электронные сигареты — нет. И некоторые жидкости тоже не под запретом. Но чего-то они не продаются.

«У нас запрещены вкусы электронных сигарет. То есть у нас можно исключительно или безвкусно электронные сигареты, что, разумеется, неинтересно потребителю, привыкшему к ярким вкусам. Или табачные вкусы, что также для потребителя именно электронных сигарет не самая оптимальная история», — говорит эксперт по вопросам регулирования табачной отрасли Евгения Очередько.

Запрет на продажу ароматизированных жидкостей для вейпов в Украине действует с 2023 года. Но у предпринимателей был еще год, чтобы продать все остатки легально. Так что ароматизированная жидкость нелегальна с 2024 года.

Реклама

«Уже с 2024 года полностью запрещены ароматизированные жидкости к электронным сигаретам, то по идее должны исчезнуть они сами по себе, потому что без ароматизаторов они не особо имеют смысл. Это просто какая-то пара без всякого вкуса, аэрозоль. Но, как мы видим, не исчезли, что, к сожалению, производители, импортеры перешли в такую нелегальную, преимущественно в нелегальную плоскость», — объясняет представительница ОО «Жизнь» Ольга Масна.

Жидкость для вейпов / Скриншот из видео Хапуга.UA

Но дельцы нашли выход и разделили жидкость для вейпов на несколько составляющих.

«Более того, действительно самая интересная история заключается не столько в жидкостях для электронных сигарет, на которых прямо написано, что это жидкость для электронных сигарет. Мы видим наибольшую проблему в том, что на самом деле в вейп-шопах продаются компоненты для электронных сигарет, которые даже не маркируются как компоненты для электронных сигарет. Это просто пакетики с глицерином, это просто пищевой ароматизатор, которые продаются просто как обычный продукт, без каких-либо акцизных марок, без какой-либо маркировки. Просто потребитель смешивает эти элементы самостоятельно и использует их в электронных сигаретах», — говорит эксперт по регулированию табачной отрасли Евгения Очередько.

И хотя всем понятно, что это сделано исключительно для обхода закона, вейп-шопы уверенно заявляют, что продают только пищевой ароматизатор. А к нему отдельно глицерин, а в подарок табачный бустер.

Реклама

Вопрос не просто в формальном обходе закона. Теперь все, что на украинском рынке — продукция сомнительного качества, настаивают эксперты.

«Потому что в отличие от табачных изделий, которые технологически производить достаточно сложно, потому что я имею в виду? Надо, прежде всего, иметь сырье в значительном количестве. Второе, иметь оборудование, которое дорогостоящее и промышленно уникальное. Это жидкости для электронных сигарет, ингредиенты к ним можно бить в гараже. И это технологично не сложно. Собственно, много субъектов хозяйствования и делает. И в связи с тем, что нет надлежащего надзора контроля за продукцией, стоящей на полках, и так же нет контроля надлежащего за тем, уплачена ли эта продукция за нее акциз, мы по факту вообще не знаем, что на этих полках и что потребляет население», — объясняет директор ОО «Жизнь» Дмитрий Купыра.

Из чего сделаны так называемые ароматизаторы, к которым продают глицерин и дарят никотин, неизвестно. На бутылочках, которые попадали мне в руки, не всегда указан производитель. А если указанный, то отсутствует адрес производственных мощностей.

Цена на сайтах магазинов вейпов на отдушки стартует от 200 гривен. Но у продавцов товаров для кулинарии обычный пищевой ароматизатор стоит в разы дешевле. Его состав производители расписывают. Где-то есть «е» с номером и полипропилен-гликоль. На ванильном указывают экстракт ванили бесспиртовый. На упаковке ароматизатора из вейп-шопа есть странное предупреждение. О том, что почему эту пищевую добавку нельзя употреблять до 18 лет и беременным.

Реклама

А вместо расписанного состава — короткая конститация — ароматизатор. Мы купили такие наборы с ароматизаторами в одной из самых больших сетей — в оффлайн-магазине и на сайте.

Продажа онлайн без проверки возраста

Если в магазине продавец может убедиться, по крайней мере, визуально, что покупает набор для вейпа взрослый человек, то к сайтам есть вопросы. Там, конечно, постоянно вытекают окошки, в которых нужно подтвердить, что у клиента есть 18 лет, и продавец не удостоверяется, что его покупатель совершеннолетний. Заказ с сайта подтверждает оператор по телефону.

А дальше не обязательно даже идти в почтовое отделение. Забрать набор можно в почтмате. Заказ на сайте вейпов я сделала вчера, а сегодня уже в почтомате получаю свою отправку.

Поэтому я получила из почтомата жидкость для вейпов, имеющую табачный бустер. Позже я это распакую и подробно покажу.

Реклама

Но вывод уже есть: в течение всего пути, ни разу, ни в коем случае продавец не удостоверялся, есть ли мне, клиенту, 18 лет. В любом моменте меня не спросили документ об этом.

И хотя заказы на сайте и в магазине мы делали в одной сети, чеки и посылку получили от разных предприятий. На почту набор для вейпов нам отправило ООО «Смарт Селлинг», дозвониться к которому не удалось. В магазине продавщица сначала вообще не собиралась давать чек при оплате наличными. Но при расчете картой выдала сразу два чека. Отдельно на ароматизатор от TОВ «Тринталс» и отдельно уже на глицерин от ФОПа.

Конечно, с ООО мы попытались связаться, чтобы поинтересоваться, почему они продают запрещенные жидкости, хотя и отдельно. Но в конце концов представитель компании, вероятно, и руководитель, судя по тому, как этот номер записан у других пользователей, разговаривать с нами отказался.

«У нас на сегодняшний день нет оснований говорить или видеть, что торговля электронными сигаретами, нелегальная торговля жидкостями в электронные сигареты централизована. Она хаотична, и в связи с тем, что с точки зрения производителей это десятки, с точки зрения конечных реализаторов это десятки тысяч по Украине», — говорит директор ОО «Жизнь» Дмитрий Купира.

Реклама

Новый закон: запрет «самозамесов» с 1 октября

Недавно президент подписал закон о запрете самозамесов для курения электронных сигарет. С 1 октября он должен закрыть скважину в законодательстве, позволяющую продавать смеси для изготовления жидкостей для вейпов. Впрочем, в том, что наборы для вейп-жидкостей в Украине перестанут продавать, эксперты сомневаются. А продавцы магазинов уверенно и цинично заявляют, что закрываться не собираются.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: УБИВАЮЩИЕ ВЕЙПЫ — ВСЕ ДЫМЯТ, АЖ ГАЙ ШУМИТ! ПОЧЕМУ ОБ ЭТОМ ЯДЕ НИКТО НЕ ГОВОРИТ? ХАПУГА.UA