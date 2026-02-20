Каждый пятый ресторан Киева может закрыться до весны: какие причины

В Киеве будут закрываться рестораны / © Associated Press

Реклама

Столичные заведения питания оказались на грани финансового истощения. Эксперты аналитического центра «Рестораны Украины» прогнозируют: каждое пятое заведение Киева может закрыться уже к весне. Сокрушительные удары по энергетике, 20-градусные морозы и отсутствие туристов превратили ресторанный бизнес в игру на выживание.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

Почему закрываются рестораны

Одна за другой популярные локации в центре столицы прекращают работу. Последний чек на шпильке у кассы будто застыл в воздухе, а на кухнях — ни одного повара.

Реклама

Марина Ковальчук, генеральный директор холдинга гастрономических заведений: «Мы вынуждены приостановить деятельность проекта до восстановления погодных условий. Сюда нужен хороший генератор на 80 киловатт, который на сегодня стоит полтора миллиона гривен. На этой локации нет достаточного уровня доходности, чтобы высвободить такие деньги».

Ситуацию усугубляет январское поднятие тарифов на электроэнергию. Для крупного ресторана счет в 500 тысяч гривен в месяц становится «ударом ниже пояса», особенно когда свет есть не всегда, а зал при -20°C на улице нужно прогреть для комфорта гостей.

Кредиты без алкоголя и государственная поддержка

Правительство объявило программу поддержки: выплаты на топливо (7,5-15 тыс. грн) и энергозаймы «5-7-9» до 10 млн грн под 0%. Но есть условия.

Марина Ковальчук: «Нам отказали. Оказывается, кредит ресторан может получить, только если в его доходах нет продажи алкоголя. То есть кто-то нафантазировал, что рестораны работают, не продавая алкоголь».

Реклама

Экономисты добавляют: цены на продукты в январе-феврале выросли на 70% по сравнению с ноябрем. Это связано с дорогим европейским импортом и сезонным фактором.

35 тысяч долларов за автономность

Несмотря на трудности, 9 из 10 компаний пытаются адаптироваться. Те, кто решил бороться, создают собственные «острова независимости».

Оксана Даканова, менеджер сети кафе крымскотатарской кухни: «Если мы будем отрезаны от водоснабжения, у нас есть специальные резервуары с водой. Вместе с генератором и его доставкой такая автономность на один ресторан стоит от 30 до 35 тысяч долларов. На одной локации мы вообще отрезаны от теплоснабжения, поэтому построили отдельную печку, чтобы обогреть хотя бы второй этаж».

Как выживают рестораны

Посетители стали более требовательными: теперь в зале обязательно должно быть тепло, свет и развлечения. В одном из греческих ресторанов Киева гостям предлагают крушить посуду — по древней традиции, это помогает снять стресс.

Реклама

Алена Колисниченко, директор ресторана: «Гости хотят чувствовать комфорт и хоть где-то чувствовать себя защищенно. Я уже сама знаю, как в генераторе масло менять или колбочки выдувать. Мой главный друг — 30-киловаттный „Гена“».

Чего ждать весной?

Рестораторы предупреждают: уже в марте блюда в меню снова подорожают, ведь стоимость каждого киловатта от генератора ложится на плечи конечного потребителя. Главный урок этой зимы для бизнеса — рассчитывать только на собственные силы и готовиться к худшему заранее.

В конце зимы киевляне все чаще пишут на тарелках, которые потом разбивают «на удачу», одно и то же желание: «Победа за нами в 2026 году».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 20 ФЕВРАЛЯ