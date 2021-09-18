Kazka празднует миллион подписчиков на YouTube: что ждать от группы дальше и с кем встречается солистка Саша Зарицкая

Kazka празднует миллион подписчиков на YouTube: что ждать от группы дальше и с кем встречается солистка Саша Зарицкая

Группа существует четыре года, а уже стала очень популярной.

Группа "Kazka" празднует миллион подписчиков на YouTube, а вместе с ним и свою успешность. Коллектив существует с 2017 года. Он стал одним из самых популярных в украинском шоу-бизнесе. А песня "Плакала" — рекордсменка по просмотрам за всю историю украинских клипов — 386 миллионов просмотров. И она в сотне лучших клипов мирового YouTube.

Об этом 18 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Группа Kazka еще молодая, всего 4 года, но свою чрезвычайную популярность празднуют с размахом. Поздравить с миллионом подписчиков на YouTube группа Kazka пришли с полсотни приглашенных.

"В 2017 году я стала из обычного лузера суперзвездой", — говорит солистка группы Kazka Александра Зарицкая.

Ее продюсер Юрий Никитин говорит, звезда пришла к нему сама:

"Это была очень смешная история, мы познакомились на кастинге в группу "Никита". Меня не было на этом кастинге, но были мои коллеги, которые поехали писать девушек, и они говорят: "Слушай, тут такое дело, пришла невероятная девочка".

Новости Украины: группа "Казка" празднует миллион подписчиков на YouTube

Сначала Никитин планировал, что Зарицкая будет петь в группе вместе с еще одной солисткой. Но уже с первых репетиций стало ясно — она должна остаться одна.

Свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш присоединились к Саше даже без кастингов.

Песня "Святая" — первый хит Kazka, который слушала вся страна. Вторым стала песня "Плакала". Песня была на первом месте в десяти странах мира. А клип взорвал YouYube из 386 миллионами просмотров. Все остальные их песни тоже узнаваемые и хитовые.

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Атмосфера в команде, уверяют, не просто дружеская, а родственная. Музыканты до сих пор не привыкли к своей популярности. Даже свою новую любовь Саша Зарицкая держит в секрете:

"Парень появился, но вообще нет желания его раскрывать, но в этом плане все прекрасно. Молодой. Не "папик". Мы почти в одном возрасте".

Новый альбом группа обещает представить уже через два месяца. А между песнями команда умудряется издавать детские книги и рисовать анимационные сериалы.

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