Казнь украинского военного оккупантами: стало известно, как будут устанавливать виновных и личность погибшего

Будет использоваться весь спектр цифровых и оперативно-розыскных мероприятий.

Дело об ужасной казни украинского военнослужащего оккупантами находится на личном контроле главы СБУ Василия Малюка, к расследованию привлечены лучшие следователи.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил источник в правоохранительных органах.

"Расследование находится на личном контроле главы СБУ Василия Малюка, соответственно, работают лучшие следователи. Устанавливают сразу несколько фактов: исполнители этого зверства. То есть кто конкретно отрезал голову, кто присутствовал, к какому подразделению принадлежат. Вместе с этим устанавливается личность погибшего . использоваться весь спектр цифровых и оперативно-розыскных мероприятий. У нас в портфеле есть успешные кейсы, когда была установлена личность Александра Мациевского (украинский защитник, которого оккупанты расстреляли после фразы «Слава Украине!» — ред.) Используем все имеющиеся инструменты", — сообщило нам источник в спецслужбе.

Жестокая казнь россиянами украинского военного

Напомним, российские военные сняли очередное военное преступление, о котором стало известно 11 апреля. Сеть всколыхнуло жестокое видео, на котором российские захватчики пытают украинского военного, а затем живому отрезают голову. В какой период и где захватчики совершили очередное страшное преступление – неизвестно.

В Минобороны подчеркнули, что украинские службы тщательно изучают видео казни украинского военного, чтобы установить виновных и привлечь к ответственности. Также там призывали перестать распространять кадры, чтобы не появлялись ложные факты.

ТСН.ua собрал реакцию украинских властей, мира и все, что известно о вопиющем преступлении российской армии.

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