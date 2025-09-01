Кем оказался подозреваемый в убийстве Парубия и какой у него мотив: полиция раскрыла новые подробности

Андрея Парубия убили накануне во Львове / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Подозреваемым в убийстве Андрея Парубияявляется житель Львова 1973 года рождения. После совершения преступления он вероятно хотел выехать за границу.

Об этом во время брифинга во Львове сообщили правоохранители.

В полиции отметили, что они не исключают, что к убийству Андрея Парубия может быть причастна Россия. Подозреваемый — 52-летний львовянин. Он не имел постоянного места работы. Правоохранители также сообщили, что курьером службы доставки подозреваемый в убийстве Парубия не работал.

Реклама

«Мы изучаем все мотивы, не исключаем ни одну из версий. Следственно-оперативные группы работают по каждой из версий. На сегодня можем сказать, что лицо намеревалось на убийство, мы не исключаем, что это был российский след, что это заказ со стороны РФ», — сообщил заместитель председателя Национальной полиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

В полиции пока не комментируют мотивы убийства Андрея Парубия.

«Относительно мотивов — это будет после проведения следственных действий», — сказал Андрей Небытов.

Правоохранители говорят, что они будут просить суд о задержании подозреваемого без права внесения залога.

Реклама

Андрей Небытов добавил, что подозреваемый жил во Львове и «имел определенные обстоятельства, из-за которых он совершил это убийство».

«Мы не хотим давать детали, почему и какой был мотив. Потому что нам нужно отработать очень много деталей», которые для нас важны», — сообщил заместитель председателя Национальной полиции.

Андрей Небытов также отметил, что полиция «не исключает, что задержанный намеревался незаконно выехать за пределы нашей страны».

Также в полиции сообщили, что пока у них нет информации, имел ли подозреваемый сообщников.

Реклама

Правоохранители говорят, что сейчас продолжаются следственные действия и только потом они сообщат больше информации о резонансном убийстве.

«Это преступление не было спонтанным, оно тщательно готовилось. Мы считаем, что это был не один месяц: подготовка, подход, уход — они готовились заранее. Поэтому считаем, что есть информация о лицах, которые инструктировали это лицо», — говорит Андрей Небытов.

Напомним, 30 августа во Львове произошла стрельба во время которой убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Вечером 31 августа министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что правоохранители в Хмельницкой области задержали предполагаемого убийцу Парубия после того, как вышли на его след.