Кем в будущем себя видит Пригожин и сможет ли он стать президентом: объяснение аналитика

Российский олигарх, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин хочет получить личное политическое будущее. В частности, речь может идти о высокой государственной должности.

Об этом рассказала политический аналитик, редактор портала After Empire Ольга Курносова в эфире телеканала FREEDOM.

Она отмечает, что так называемый повар Путина уже определился, поэтому хочет получить личное политическое будущее.

"Я не удивлюсь, если он замахивается на что-то большее, чем просто стать губернатором Санкт-Петербурга - на присутствие своих людей в Госдуме, а может, и на президентскую карьеру. Мне кажется, все возможно. О том, что Пригожин не прочь стать вторым Жириновским, говорит и то, что он планирует создать свою партию с новой идеологией. Мне кажется, что он сейчас делает, это демонстрирует старой площади администрации президента, что лучше ему ничего не запрещать, потому что дороже будет", - пояснила Ольга Курносова.

Эстонская разведка заявляет, что пара Пригожина с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым является прямой угрозой власти диктатора Путина, а потому в ближайшее время они могут проявить себя. Впрочем, Курносова считает, что все-таки у Кадырова подобных амбиций нет.

Но мы знаем человека, который не в Чечне, а в Москве. И это начальник Росгвардии Золотов. Поэтому если эти люди объединятся между собой, то, конечно, будут представлять определенную угрозу, но не лично Путину. Однако это серьезная заявка на то, что они хотят сделать в будущем", - отмечает политический аналитик.

Напомним, если Пригожин ранее критиковал Минобороны, то сейчас замахнулся на Кремль и даже на Путина. Он заявил, что Россия на самом деле не воюет с НАТО, как говорит сам Путин, и выразил сомнение по поводу плана денацификации Украины, потому что нет здесь никаких "нациков", он их не видел.

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун говорит, что пока будет условная стабильность в России, ничего не произойдет. По его словам, Пригожин и Кадыров - "очень большие трусы".

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