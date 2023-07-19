Керченский мост упал, как и зерновое соглашение: чем закончится поход кремлевского "фюрера" против Эрдогана

Может ли Черноморская зерновая инициатива, более известная как зерновое соглашение, продолжить свою работу без участия России? Вполне. Но для этого нужна политическая воля, прежде всего, Турции и стран Черноморского региона.

Курортный сезон в Крыму для окупантов закончился не начавшись. После взрыва на незаконно построенном мосту под названием Керченский в понедельник, 17 июля, пробки на въезд и выезд из оккупированного Крыма были немалые — до 25 км. Уже во вторник, 18 июля, с обеих сторон скопилось 1,5 тыс. автомобилей. Оккупанты даже разработали карту объезда. Но эта дорога проходит вплотную к линии фронта. Поэтому ТСН.ua советует оккупантам обязательно полюбоваться тревожной атмосферой Мелитополя, классическими образцами архитектуры "русского мира" в Мариуполе и заночевать в Бердянске.

В понедельник, 17 июля, прошло 20 часов, прежде чем Путин прокомментировал удачное архитектурное решение относительно Крымского моста, который закрыли для автомобилей минимум до осени. Конечно же, кремлевский "фюрер" пообещал ответ со стороны РФ. И уже во вторник, 18 июля, его пресс-секретарь Дмитрий Песков сначала сказал, что в Москве еще не решили, как отомстить Киеву, а уже через два часа назвал "актом возмездия" ночные удары дронами и "Калибрами" по портовой инфраструктуре Одессы, которые продолжаются уже вторые сутки подряд.

Похожий хаос в российском информационном пространстве происходит и вокруг зерновой сделки. С одной стороны Москва выдвигает требования для своего возвращения к Черноморской зерновой инициативе. С другой, российские паблики пестрят сообщениями о предательстве Турции, которая теперь якобы больше смотрит в сторону Запада, и взрыве на Керченском мосту, что делает невозможным существование зернового соглашения с участием России в принципе.

Что Путин сделает в ответ на взрывы на Керченском мосту? Окончательно ли похоронено зерновое соглашение? Действительно ли Эрдоган предал Путина? ТСН.ua разбирался.

Второй удар по Керченскому мосту: последствия для фронта и Путина

Отвечая на вопрос о взрывах на Керченском мосту, госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что это Украине решать, как вести войну. В то же время в Пентагоне напомнили России, что Крым – это Украина, поэтому право говорить о своих операциях нужно оставить за ней. В ГУР Минобороны Украины не подтверждают и не опровергают нашу причастность к взрывам, отмечая, что Керченский мост — абсолютно незаконное сооружение как с точки зрения украинского, так и международного права.

В оккупированном Крыму сосредоточены российские резервы, база и склады, питающие группировку врага на юге. Поэтому взрыв на Керченском мосту, сделавший его непригодным для проезда автомобильного транспорта, потому что один из пролетов вообще не подлежит восстановлению, с военной точки зрения существенно усложнит обеспечение российских войск на фронте. В начале октября, когда на Керченском мосту взорвался грузовик, это создало огромные логистические проблемы для врага, и через полтора месяца после этого Силы обороны Украины освободили правобережье Херсонщины.

Что может сделать Россия в ответ на подрыв Керченского моста? После первых взрывов в октябре прошлого года, Кремль начал уничтожать украинскую критическую инфраструктуру. По словам экспертов, Путин продолжит пугать ударами по центрам принятия решений в Киеве, шантажом подрыва на ЗАЭС, зерновым соглашением и прямыми ядерными угрозами. Также, по словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, враг будет пытаться наступать на некоторых направлениях фронта и увеличить количество ударов по приграничным территориям. Однако, по его мнению, главная цель – перерезать железную дорогу, чтобы Россия не смогла обеспечивать свою группировку на юге, – не достигнута.

По данным американского Института изучения войны, российские туристы-оккупанты, бегущие из Крыма после взрывов на мосту, образовав огромные пробки на автодорогах, помешали российской логистике с полуострова в тыловые районы на херсонском и запорожском направлениях. Российская же пропаганда разделилась на два лагеря: одни требуют бить чуть ли не по Тауэрскому мосту в Лондоне (по их версии взорвать Керченский мост Украины помогла британская МИ6) и ядеркой по Украине; другие создали картинку гуманитарного кризиса, потому что, видите ли, "бедные" россияне не погрели свои мягкие места на курортах украинского Крыма, и теперь вынуждены стоять в километровых пробках.

На следующий день после взрыва на Керченском мосту Путин лично это никак не комментировал. Российская армия решила сосредоточиться на купянском направлении. Однако, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, наступление врага там безуспешно. На юге Силы обороны Украины уверенно продвигаются вперед. И, может быть, взрывы на Керченском мосту нам в этом существенно помогут, что врагу придется уйти из Запорожской и Херсонской областей.

Зерновой кризис: как на это повлиял подрыв Керченского моста

Кремль рапортует, что Россия уже нанесла "удары возмездия" по портам Одессы и Николаева. Более того, российские пропагандисты призывают вообще отрезать Украину от моря, чтобы никогда больше не зависеть от каких-либо международных соглашений вроде Черноморской зерновой инициативы. Но "удары возмездия", как это любит называть враг, не обошли и Крым. Ранним утром, 19 июля, в районе Старого Крыма очень хорошо сдетонировал состав БК.

Интересно, что взрывы на Керченском мосту произошли в день истечения очередного срока действия зернового соглашения. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин согласен на ее продолжение: "Мы готовимся принять Путина в Турции в августе. Мы придерживаемся того же мнения по поводу расширения Черноморского зернового коридора". Однако это заявление Эрдогана прозвучало как издевательство над кремлевским "фюрером" после визита президента Зеленского в Турцию, которая поддержала вступление Украины в НАТО накануне Вильнюсского саммита, и возвращение пяти командиров полка "Азов" домой.

Лично Путин это никак не комментировал. Однако вой на болотах был таким громким, что Пескову, министру иностранных дел Лаврову и даже руководителю Службы внешней разведки Нарышкину пришлось лично отдуваться за своего бункерного руководителя, обвиняя Анкару. Однако российское медийное пространство и Telegram-каналы это не успокоило. Звучали даже угрозы "взять" Стамбул. Но выглядит это довольно смешно, потому что у Турции вторая армия в НАТО после США.

С осени прошлого года вся кремлевская машина работала над коммуникацией о том, как не выгодно для России зерновое соглашение, параллельно искусственно затягивая инспекцию судов и таким образом блокируя их прохождение по зерновому коридору Черного моря через Босфор. ТСН.ua уже писал, что в марте, когда истек очередной срок ее действия, Москва уже не скрывая объявила перечень своих условий для продления зернового соглашения. Важнейшим для Кремля было подключение "Россельхозбанка" к SWIFT. Москву очень раздражает, что, в отличие от Украины (на втором после Китая месте по объемам экспорта украинского зерна есть Испания — ред.), Россия не может экспортировать свое зерно в европейские страны из-за невозможности банковских расчетов. А это большая цена и большая прибыль, за которую можно финансировать войну против Украины.

Правда, выглядит так, что Москва вообще не была заинтересована в продолжении действия зернового соглашения, несмотря на заявления о том, что сейчас Россия готова даже бесплатно поставлять свое зерно и агропродукцию странам Глобального Юга. Еще бы, ведь 27-28 июля в Санкт-Петербурге должен состояться второй саммит Россия-Африка. А вот что на самом деле в интересах Путина, так это создание искусственного голода в странах Африки и миграционного кризиса, что в свою очередь приведет к росту рейтинга тех политических сил в Европе, которые ориентированы на Москву и являются антимигрантскими.

Несмотря на незначительные колебания цены на зерно на мировых рынках, сейчас ситуация стабилизировалась, а президент Зеленский направил официальные письма Эрдогану и генсеку ООН Гутеррешу с предложением продлить зерновое соглашение без России, обеспечивая безопасность прохождения судов собственными силами.

"У всех есть право на стабильность. Африка имеет право на стабильность. Азия имеет право на стабильность. Европа имеет полное право на стабильность. Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. И каждый, кто это поддержит, станет спасителем жизнь на огромном пространстве от Марокко до Китая, от Индонезии до Ливана", – отметил Зеленский.

Когда в октябре прошлого года Россия также вышла из зернового соглашения, ООН, Турция и Украина продолжили инспекцию судов своими силами, и это никоим образом не повлияло на работу Черноморской зерновой инициативы, потому что Россия и Украина подписывали соответствующие соглашения по отдельности с Турцией и ООН. То есть прямого двустороннего соглашения между Украиной и Россией не было и нет. Поэтому в Украине уверены, что ничего не мешает продлить действие зернового соглашения без России.

Если же Россия будет создавать военную угрозу коридору прохождения судов (хотя после возвращения Украиной контроля над островом Змеиный в России мало возможностей нанести мощный военный удар в этой зоне), они могут двигаться по территориальным водам в пределах 12-мильной зоны Румынии, Болгарии и Турции. Но для этого необходима политическая воля этих Черноморских стран-членов НАТО, которые даже могли бы предоставить свои конвои для сопровождения кораблей, идущих из украинских портов.

К тому же эксперты не исключают, что после телефонного разговора Эрдогана с Путиным, который планируется в ближайшее время, особенно после их личной встречи, Россия может вернуться к зерновому соглашению. У Турции на Россию есть весомый рычаг давления — схемы двойного экспорта, которые помогают Москве обходить западные санкции. Также, по данным WSJ, санкционированные США российские грузовые суда для перевозки военных грузов более 100 раз останавливались в турецких портах с начала полномасштабного вторжения. А G7 отдельно давило на Анкару, чтобы та прекратила продавать и транзитировать в Россию интегральные схемы и полупроводники, которые Москва использует для производства тех же ракет.

Вместе с тем, по многочисленным публикациям в западной печати, в обмен на вступление Швеции в НАТО, Турция может получить финансовую помощь от МВФ и ЕС. Президентские и парламентские выборы в Турции уже позади, а Эрдогану нужно как-то улучшать затруднительную экономическую ситуацию в своей стране. Поэтому такой же рычаг давления Анкара может применить и к Москве. Однако и у Путина есть чем шантажировать Эрдогана – это построенная "Росатомом" АЭС "Аккую" в Турции и цена на газ.