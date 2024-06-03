Кешбэк для украинцев: кому, сколько и за какие товары будут возвращать деньги

Украинцы смогут получать денежную компенсацию за покупку отечественных товаров – так называемый кэшбэк. Более того, стало известно, когда такая программа заработает. Однако мнения экспертов относительно идеи "покупай украинское" кардинально разбегаются.

Подробности в эксклюзиве ТСН.ua. рассказала Виктория Панченко.

Кешбэк на украинские товары

Кешбек на украинские товары планируется запустить уже в июле-августе этого года. Деньги будут приходить на банковскую карту. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко на презентации каталога производителей украинской техники для громад.

"Наверное, вы слышали о кэшбеке для украинских товаров. Надеюсь, что в июле-августе должен быть запуск. Детали мы потом расскажем, но суть в том, что украинцы, покупая украинские товары, будут иметь кешбэк на свою карточку. Это будет увеличивать лояльность к украинскому бренду и стимулировать украинское производство", - прокомментировала Свириденко.

Она рассказала, что Министерство преследует три цели следующими программами: развитие производства через стимулирование спроса, инвестиции в реальный сектор экономики и увеличение несырьевого экспорта.

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В государственном бюджете на 2024 год заложено 45 млрд грн в поддержку отечественного производителя по разным программам. Еще раньше Свириденко сообщала, что кешбэк будет предусмотрен и для бизнеса.

"Мы возобновляем программу компенсации на сельхозтехнику – 25%. Со второй половины года мы будем работать над тем, чтобы расширить кешбэк на другие виды техники – коммунальную, специальную транспорт".

Программа "Украинский кешбэкк", которая будет предусматривать возврат части денег за покупку произведенных в Украине товаров и услуг, ранее анонсировал президент Владимир Зеленский на презентации программы "Сделано в Украине" зимой 2024 года.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы больше украинских предприятий смогли сохранить и масштабировать свою работу. И я поручил Кабмину разработать несколько практических шагов. В частности, разрабатывается программа Украинского кешбэка. Когда за покупку определенных типов произведенных в Украине товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат части средств на специальную карточку", - заявил тогда президент.

Экономическая платформа "Сделано в Украине"

В конце января 2024 года Владимир Зеленский положил начало экономической платформе "Сделано в Украине" для постоянной коммуникации и координации взаимодействия государственных органов с бизнесом. После этого государство зарегистрировало собственный бренд "Сделано в Украине", который впервые был показан на форуме с президентом.

Зачем нужен кешбэк?

А теперь давайте разберемся, зачем нужен кешбэк? Ведь это не выгодно ни банкам, ни магазинам – раздавать клиентам свои средства. Именно так кажется на первый взгляд. Магазины таким образом поднимают уровень продаж своих товаров, а банки привлекают новых клиентов. Это такой маркетинговый ход, и в отличие от бонусной системы кешбэк предполагает возврат реальных денег. В целом программы возврата денежных средств имеют два вида.

К первому относятся предложения банков, которые таким образом привлекают новых клиентов, предлагая различные программы лояльности. Для того чтобы воспользоваться программой возврата средств за покупки от банка, нужно оформить карточку и зарегистрироваться в приложении выбранного финансового учреждения.

Ко второй группе относятся специальные платформы, предлагающие кешбэк за покупки в различных интернет-магазинах. За это они получают часть прибыли от магазинов. Возврат средств за покупки может иметь несколько форм. Процент от суммы приобретаемого товара или услуги. Это самый популярный вид кешбэка.

К примеру, вы приобрели одежду на сумму 4 000 грн, вам вернут 4% от потраченной суммы – это 160 грн. Фиксированный кешбэк. В этом случае вам вернут ту сумму, которую определил продавец, вне зависимости от суммы, которую вы потратили. Бонусная программа. Это все акционные предложения, которыми разрешают пользоваться покупателю. Например, акционный день "черная пятница", бонусы на день рождения и т.д. Эти предложения позволяют получить дополнительные средства или удвоить кешбэк.

Мнения экспертов разнятся

Но так ли все просто с кешбэком за украинские товары? Вокруг нее идет немало обсуждений. Мнения экспертов по идее "покупай украинское" кардинально разошлись. Речь идет как о позитиве, так и о негативе.

Об этом в эфире телемарафона сообщил инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса.

"Она не сработает и является простым популизмом. Лучший вариант для всех – если об этой идее просто забудут. Вот сейчас для этого форума ее подобрали, там много популизма было, вот "покупай украинское" и так далее. Протекционизм очень вреден. Я надеюсь, что это для того чтобы сейчас выйти в аудиторию, это использовали, а потом просто забудут. Мы с одной стороны говорим "военная экономика" и только что разговаривали очень долго, что денег нет, а тут вдруг говорим "давайте еще кешбэк сделаем, давайте еще где-то денежку возьмем и будем выдавать".

В свою очередь первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран считает эту идею вполне реалистичной.

"Здесь ничего принципиально нового нет. В мире такая практика существует. Сейчас вообще в мире существует такая тенденция к поддержке национального производителя… Как она будет работать? Госпожа Свириденко, первой вице-премьеру – министру экономики задавали этот вопрос. Вона сказала, що зараз вони механізм виробляють. Тобто я не такий категоричний".

Налоговая будет все видеть

Однако внедрение программы компенсации части оплаты за товары и услуги позволит Государственной налоговой службе Украины отслеживать транзакции граждан. Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Нам уже не хватает где-то несколько сотен млрд гривен на военные расходы в этом году…и…. Эти *** чиновники до сих пор бегают с идеей "кешбэка".

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Для этого придется отслеживать все транзакции украинцев, о чем Железняк написал в своем телеграмм-канале. По его словам, идея кешбэка"максимально пуста и бессмысленна даже в мирное время".

"Уже наконец-то поняли, что международники никогда на такую ​​ересь денег не дадут, поэтому нашли нераспределенные 3-10 млрд гривен в бюджете и быстро хотят их на этот праздник популизма спустить. Максимально тупая, пустая, бессмысленная идея даже в мирное время. Хотя сами уже признают, что никакого эффекта это не даст…", – отметил Железняк.

По убеждению нардепа, где-то с середины лета 2024 года Украине придется вносить изменения в годовой бюджет. И там находить дополнительные деньги на необходимые расходы, прежде всего военные. А учитывая, что брать эти деньги в таком объеме не так уж где и есть, придется сокращать определенные расходы, заверил нардеп.

Более того, он привел пример того, чтобы получать кешбэк от государства, человек должен "прикрепить" в приложении "Дия" одну из своих банковских карточек и предоставить государству разрешение на то, чтобы оно видело все транзакции из него.

"Объясняю – это возможность налоговой видеть все транзакции без ограничения банковской тайны", - добавил Ярослав Железняк.

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