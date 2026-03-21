Кэшбек на топливо: как это работает и подорожает ли бензин и дизель

В Украине можно получить кэшбэк на топливо / © pixabay.com

Мировой топливный кризис, спровоцированный войной на Ближнем Востоке, накрыл украинские АЗС. Цены на стелах меняются чуть ли не дважды в день: бензин А-95 уже пересек отметку 71 грн, а дизель уверенно штурмует 80. Чтобы смягчить удар, с сегодняшнего дня правительство запустило программу «кэшбек на топливо».

Поможет ли это кошелькам водителей и насколько еще вырастут ценники в апреле — разбирался корреспондент ТСН Александр Романюк.

Прогнозы экспертов: 80 грн — не предел?

Эксперты топливного рынка единодушны: дешевой нефти в ближайшее время не будет. Главная причина — заблокированный Ормузский пролив и остановка мощностей на Востоке. Даже несмотря на то, что дефицита в Украине не прогнозируют, цена будет расти из-за «дорогого ресурса», который сейчас заходит на границу.

Сергей Куюн, эксперт: «Сегодня оптовая цена — 77 грн за литр. В прошлом году разница между розницей и оптом была 8-9 грн. Имеем простой расчет: 77 + 8 = 85 гривен за литр дизеля на колонке минимум. Это реальность, от которой никуда не денешься».

Аналитик Александр Сиренко добавляет: бензин А-95 более стабилен, но до отметки 75+ грн он дойдет в ближайшие недели.

Как работает «Кэшбек на топливо»

С 20 марта украинцы могут получить часть денег за заправку обратно. Условия программы следующие:

Дизель: возврат 15% (от 8 до 11 грн на литре).

Бензин: возврат 10% (около 7 грн на литре).

Автогаз: возврат 5% (около 2 грн на литре).

Максимальная сумма выплаты — 1000 гривен в месяц. Программа действует до 1 мая в рамках «Национального кэшбэка». Деньги начисляются на карту автоматически, если вы уже подключены к системе через «Дію».

Венгерский ультиматум и доходы РФ

Топливный кризис стал оружием в руках Виктора Орбана. Венгрия заявила: пока нефтепровод «Дружба» не восстановят, Будапешт будет блокировать кредит на 90 млрд евро для Украины. Брюссель уже ищет пути обхода вето, но нефтяной шантаж продолжается.

В то же время Россия на этом кризисе ежедневно зарабатывает дополнительные 150 миллионов долларов. Благодаря высоким ценам агрессор получил «спасательный круг» для своей экономики. Однако Украина отвечает методично: на этой неделе очередные дроны-камикадзе отработали по нефтебазам в Краснодарском крае РФ.

Что делать водителям?

Водители пытаются экономить: кто-то пересаживается на электрокары, кто-то просто «прикрывает холодильник» и меньше ездит.

Главный итог март-апрель — дефицита не будет, но за комфорт передвижения придется платить по мировым ценам.

