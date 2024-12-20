Кибератака на государственные реестры Украины: какие данные пострадали и что угрожает миллионам граждан

Стали известны подробности о последствиях масштабной кибератаки на государственные реестры Минюста, из-за чего временно стало невозможным оказание ряда услуг, связанных с регистрационными действиями именно в реестрах. Были атакованы в том числе Государственный реестр актов гражданского состояния, Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество и многие другие. По данным Минюста, часть услуг теперь будет предоставляться с помощью бумажных носителей, потому что доступа к электронным реестрам нет.

Ведомство уверяет, что, например, регистрация браков будет временно осуществляться с помощью только бумажных документов, при этом некоторые операции, связанные с недвижимостью, пока невозможны.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua член Комитета Верховной Рады по правовой политике Игорь Фрис, по его мнению, на восстановление доступа, устранение проблем понадобится около трех недель.

Масштабы проблемы

"Упали" 25 реестров, которые работают в системе Министерства юстиции. Они атакованы врагом, нарушена архитектура, внутренние связи с реестрами — это ключевой вопрос. Перед Министерством юстиции сейчас стоит основная задача – возобновление работы реестра юридических лиц, актов гражданского состояния (регистрация рождения, брака, смерти, смены фамилии и т.д.) и реестра недвижимого имущества", — объясняет ситуацию Игорь Фрис.

К этому он добавляет: "Я попросил, чтобы первоочередной дополнительной задачей было возобновление работы реестра наследственных дел. Это немного сложно, потому что он написан на старой базе данных, на старом программном обеспечении".

По мнению парламентария, враг заинтересован создать проблемы с реестрами, чтобы вызвать максимальный хаос и проблемы для украинцев в реализации их прав.

"Помимо паники, врагу интересно получить информацию о принадлежащем украинцам имуществе, о правах, о фактах смерти. В наших реестрах хранится вся ключевая информация о человеке, его имуществе и остальном ", — уточняет парламентарий.

"Но у нас сохранены все бумажные носители, которые предшествовали совершению тех или иных регистрационных действий. Восстановление этой информации (в реестрах – Ред.) будет сделано максимально быстрыми темпами", — говорит Игорь Фрис.

Комментируя опасения многих украинцев насчет того, не воспользуются ли ситуацией, например, квартирные мошенники, Игорь Фрис говорит следующее: "Не воспользуются, потому что доступ в реестр закрыт. Зайти в него не могут те, кто имеет полномочия, не говоря уже о тех, у кого таких полномочий нет".

Резюмируя, Игорь Фрис добавляет: "Я категорический противник максимального перевода в "цифру". Она может быть только в помощь бумаге. Система юстиции, нотариата все еще базируется на римском праве и лучшего еще никто не придумал. В мире сила бумажного документа выше, чем у электронного аналога. Все это нам даст дополнительные аргументы в общении с теми инициаторами, которые хотят все перевести в "цифру" и не могут гарантировать 100% обеспечения права граждан".

Игорь Фрис уточняет, что доступа к реестрам нет, но информация в них защищена.

"Думаю, для восстановления доступа понадобится около трех недель", — говорит парламентарий.

Госреестры "легли"! Массированная хакерская атака из РФ

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