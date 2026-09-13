Киев адаптируется к реалиям Харькова и Запорожья: как изменятся правила жизни в городах из-за постоянного террора БпЛА

Последствия одного из ударов по Киеву / © Полиция Киева

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Киев приспосабливается к реалиям, где Харьков, Одесса и Запорожье живут уже не один месяц.

Какие рекомендации правительства внедрять на местах, громады решают самостоятельно. Облегчили ли эти изменения жизни киевлянам и как адаптируются другие крупные города, — говорится в сюжете ТСН. Неделя.

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Киев

В Киеве — третья неделя постоянного террора. Кое-где перерыв в столице между тревогами длится менее получаса. Вот такова она новая российская тактика. Они пытаются полностью парализовать жизнь нашей столицы.

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Отчасти это врагу удалось. Во время общей тревоги Киев автоматически разделялся на 2 части — Правый и Левый берега. Это начало недели. Без метрополитена добраться через Днепр тяжело. Люди по 10-12 километров идут домой пешком. Местные жалуются, что маршрутки все заполнены, автобусы тоже.

«Видите как добираемся. Никак не добираемся. Если есть тревога, то можно стоять и до 10 часов вечера, никак ты не уедешь отсюда», — говорит жительница Киева Татьяна.

Парализованный город, бизнес полутеплится. Ни предприятия, ни торговля практически не могут работать под постоянными тревогами. Чиновники поняли, что старую, негибкую, общую систему реагирования на угрозы нужно менять. Взялись разрабатывать новые правила, которые позволят стране работать даже во время атак.

Итак, тревоги разделили по опасности. Желтый уровень — атака дронов. Бизнес сможет продолжать работу, если соблюдает требования безопасности. То есть укрытия должны быть доступны и персоналу, и посетителям. Там, где укрытий до сих пор нет, бизнесу дадут три месяца на обустройство.

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Второй уровень — красный. Это угроза ракетного или комбинированного удара, или дронов очень много. Здесь все жестче.

«Красный уровень будет означать остановку работы и обязательный переход людей в укрытие. Желтый звучат 30 секунд. Красный длиннее. Громкий уличный сигнал будет звучать исключительно как призывы идти в укрытие, а о завершении опасности жители Киева, области и других регионов узнают через приложения и официальные текстовые каналы оповещения», — говорит премьер-министр Сергей Корецкий.

Комендантский час с этой недели стал короче — с первого часа ночи до пяти утра. Это нужно для транзитного грузового транспорта и выручить пассажиров, которым нужно добраться на вокзал или с вокзала. Ведь задержки поездов — еще одна глобальная проблема.

«Четкое требование — ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий в общинах для защиты людей от обломков. Все это должно помочь городу продолжать жить в условиях постоянных атак, защитить жизнь и обеспечить функционирование экономики», — отмечает премьер.

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Во время желтой тревоги будет работать и часть киевских торгово-развлекательных центров. Однако график работы магазинов и заведений внутри ТРЦ во время желтой тревоги будут самостоятельно решать их владельцы. Поэтому перед визитом в магазин следует уточнить на сайте график работы конкретной точки. А вот во время ракетной угрозы — красной тревоги — торговые центры будут закрывать.

На этой неделе сменили работу мерополитена. Теперь во время «желтого» уровня тревоги, то есть опасности дронов, поезда будут курсировать. Таким образом, подземка разгрузила очереди на наземный транспорт. В первый день нововведения во время дроновой атаки на остановках у станций метро «зеленой» ветви, толпы из желающих перебраться на Левый берег уже не было.

И, по словам пассажиров, они впервые за несколько недель почувствовали облегчение и без давки смогли добраться домой. А вот на красной ветке метро — во время тревоги ограничения остаются. Святошинско-Броварская линия на Левом берегу Днепра идет не под землей, а по поверхности, поэтому есть угроза попадания. Хотя столичные власти запустили дополнительные автобусные маршруты, люди все равно жалуются, что транспорта не хватает. Автобусы приезжают на остановки уже заполнены, и дорога до сих пор занимает много времени.

Очевидно, Киеву придется учиться жить во время постоянных тревог, так же как живут в Харькове, Одессе или Запорожье.

Харьков

В Харькове из-за почти непрерывных воздушных тревог по простой логике и правилам безопасности горожане должны были бы провести в укрытиях более половины своей жизни. Сирены здесь раздаются постоянно, превращая обыденность мегаполиса в бесконечное ожидание отбоя. Вслед за которым снова может раздаться тревога.

Больнее всего эта заморозка жизни бьет по городской экономике: закрыв роллеты утром из-за затяжных тревог, большинство магазинов в больших ТРЦ остаются заложниками требований безопасности и не открываются часами.

Враг ежесуточно бьет по Харькову реактивными «Шахедами», дронами или ракетами. Целями становятся исключительно гражданские: многоэтажки, автозаправки и торговые центры. Иногда от пуска до удара проходят считанные секунды, так что шансов спрятаться на открытой улице почти нет.

Новые правительственные правила с «желтыми» и «красными» сигналами должны оживить торговлю, впрочем, в ОВА пока не очень понимают, как такая градация будет работать в прифронтовом регионе. Тем более что в Харькове и области уже почти два года действует собственная система уведомлений — тревоги включают отдельно для каждого района, для всего города или даже точечно.

«Мы ввели совершенно новую систему оповещения по автозаправочным станциям. Мы работаем над тем, чтобы распространить эту, скажем так, более точную, точечную воздушную тревогу на другие возможные коммунальные предприятия. Поможет ли это работать нашему бизнесу? Ну, мне пока сложно сказать», — говорит глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

На этом фоне не утихают споры и по поводу границ комендантского часа. В горсовете периодически предлагают сократить его продолжительность, чтобы коммунальный транспорт развозил людей дольше, а бизнес получил возможность больше функционировать.

В то же время в ОВА вместе с военными стоят на своем: власти области пока не планируют ни уменьшать, ни увеличивать время действия комендантского часа — постоянная угроза ночных ударов преобладает какие-либо экономические аргументы.

Одесса

В Одессе транспорт во время воздушных тревог не останавливается. Трамваи и троллейбусы продолжают курсировать, единственное — на конечных остановках для водителей и диспетчеров обустроили укрытие. В последние недели россияне все чаще бьют именно по гражданским объектам и транспортным артериям всего региона. Досталось и торговле.

После атаки в Одессе был уничтожен большой строительный гипермаркет. Еще два магазина сети закрывают, а товар распродают. Сами же одесситы насколько привыкли к тревогам, иногда не обращающим внимания на сирены, но когда над городом часами кружат реактивные дроны, улицы пустеют.

Фактически через несколько недель Одесщина получила новую реальность: под угрозой дороги, граница, порты, море, торговля — все, что обеспечивает нормальную жизнь и работу региона.

Теперь россияне регулярно атакуют пограничные пункты пропуска. Только за последние недели под ударами оказались уже несколько переходов на границах с Молдовой и Румынией. Один из самых свежих — «Староказаче». Там погибли два человека.

Отдельно в правительстве анонсировали приложение на базе «Дії». Он будет показывать движение дронов и ракет в реальном времени. Так люди будут видеть информацию от государства и не полагаться на кое-где противоречивые новости от различных телеграмм-каналов.

Запорожье

В Запорожье по этому вопросу пошли еще дальше. У них появилось еще одно уведомление об угрозе ударов КАБами — планирующих авиабомб, по которым враг терзает город методически уже месяцы.

Последние недели стали действительно очень адским для Запорожья. Россияне атакуют город более массово и системно. Кроме дронов, чуть ли не каждый день областной центр страдает от российской авиации.

Угроза и удары КАБ стали настолько постоянными, что в городе изменили систему оповещения. Ввели отдельный сигнал именно об угрозе удара авиабомбами, усилили уличное оповещение, патрульная полиция начала дополнительно предупреждать людей из-за громкоговорителей.

В последние недели Запорожье все чаще страдает от дроновых атак. ФПО, «Молнии». Ежедневно на областной центр россияне направляют три сотни ударных дронов, наибольший ужас из них — реактивные «Шахеды».

Поэтому областной центр остается под постоянной угрозой с неба — и сейчас ситуация безопасности здесь фактически не дает жителям никакой передышки.

Запорожье, Харьков, Одесса, а теперь Киев под постоянными тревогами. Цель новой враждебной тактики очевидна. Враг пытается не только перерезать нашу логистику, разрушить наши склады, предприятия, заправки, но и держать нас в постоянном напряжении.

Более того, он пытается посеять среди нас панику. Которой не будет. Мы подстраиваемся под новые реалии. Мы знаем, что будет непростая осень и очевидно сложная зима, но потом придет весна.

Дата публикации 22:15, 13.09.26 Количество просмотров 23 Бесконечные тревоги: изменения в Киеве, которые коснулись всех! Как работать под обстрелами?

Напомним, что со вчера РФ массированно атакует западные и северные регионы ударными БПЛА. Следствием стали десятки прилетов во многих городах. Есть раненые. Все, что известно об атаках на западные области страны, читайте по ссылке.

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