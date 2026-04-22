Киев атакует болезнь Лайма: какие симптомы и как не допустить менингит

В Киеве на 12% возросло количество клещей с возбудителем болезни Лайма

Реклама

В Киеве растет количество случаев болезни Лайма, медики предупреждают об угрозе. Только в этом году уже зафиксировано 12 случаев заболевания, а половина заражений произошла именно на территории зеленых зон столицы от клещей.

По словам главного государственного санитарного врача Киева Сергея Чумака, практически во всех парках Киева были обнаружены клещи, что подтверждают меры по постоянному мониторингу.

Кстати, клещей обнаруживают «методом флага», когда светлой тканью проводят по траве на определенной площади парка, пляжа или в зеленой зоне. И этот метод свидетельствует — клещей в киевских парках очень много, что подтверждают и столичные владельцы собак, которые после каждой прогулки обнаруживают их на собственной одежде и животных.

Реклама

Болезнь Лайма: динамика распространения возбудителя

«Количество клещей возросло, а хуже всего, что возросло количество именно клещей с возбудителем болезни Лайма, что подтверждают проведенные лабораторные исследования. Их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 12%. И это небезопасно. Кстати, не все клещи могут вызвать заболевание Лайма. А только те, что имеют в себе возбудитель», — рассказывает Сергей Чумак.

По словам главного санврача, в прошлом году в Киеве было зарегистрировано 649 случаев болезни Лайма. Из этого количества случаев 350 — люди заразились от клещей на территории Киева: в парках, на пляжах и в различных зеленых зонах.

«За январь и март 2026 года есть 12 случаев болезни Лайма — половина из них от клещей из парков Киева. За такой же период в 2025 году их было выявлено 14. То есть тенденция к заражению остается почти такой же, как в прошлом году», — подчеркивает Сергей Чумак.

Симптомы болезни Лайма: как не допустить менингит

По словам главного санврача Киева, на начальной стадии появляются следующие признаки:

Реклама

в месте укуса клещом возникает покраснение;

лихорадка, повышение температуры до 38 градусов;

озноб и жар, усталость, слабость;

боли в мышцах и суставах, головные боли;

увеличение лимфатических узлов.

«Если вовремя не обратиться за помощью, то в дальнейшем могут возникать нарушения неврологического характера: паралич, менингит, энцефалит. Дальнейшая симптоматика зависит от того, какой поражен нерв», — объясняет Сергей Чумак.

Светлая одежда и постоянный осмотр: как уберечься от клещей

Специалист добавляет, что ситуация с клещами в Киеве не угрожающая, но это серьезная проблема, с которой нужно своевременно бороться. В апреле — мае численность клещей в столице существенно возрастет. Поэтому жителям рекомендуют:

использовать репелленты при прогулках в парках и лесополосах; выбирать светлую одежду, на которой легче заметить клеща, и закрывать открытые участки тела; осматривать себя и домашних животных каждые два часа во время прогулки и обязательно по возвращении домой; в случае укуса — немедленно обратиться в травмпункт и проконсультироваться с врачом-инфекционистом.

«Сейчас мы обращаемся с письмами к балансодержателям всех городских парков, скверов, пляжей с призывом проводить своевременную обработку территории для уничтожения клещей», — объясняет главный санврач Киева.

Опасные клещи: когда их уничтожат и почему три дня следует не ходить в парк

Кстати, столичные парки уже начали обрабатывать средствами против клещей и обработка будет продолжаться в апреле и мае.

Реклама

Как уверяют в КГГА, средства, которыми уничтожают клещей безопасны для людей и животных, при соблюдении определенных правил:

После обработки специалисты рекомендуют:

воздержаться от посещения обработанных территорий до 3 суток;

не выгуливать домашних животных в этих зонах;

после пребывания тщательно мыть руки, а животным — лапы.