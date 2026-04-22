Киев атакует опасная болезнь: какие симптомы и как уберечься

В Киеве обнаружили болезнь Лайма

Только за первые три месяца этого года в столице подтверждено 12 случаев болезни Лайма. Коварство инфекции в том, что характерный красный круг (эритема) появляется не всегда, а бактерии боррелии могут разрушать организм годами.

Корреспондентка ТСН Елена Лоскун узнавала, как не стать жертвой кровопийц.

Охота в ботсаду: инфицирован каждый второй

Ученые института зоологии им. Шмальгаузена проводят исследования в киевских парках с помощью обычного белого полотна. Результаты неутешительны: всего за полчаса «на флаг» цепляются десятки клещей.

Ольга Жовнерчук, кандидат биологических наук: «За последние 10 лет исследования показывают, что в отдельных местах Киева инфицированность клещей боррелиями достигает 50%. То есть каждый второй клещ потенциально может заразить вас болезнью Лайма».

Клещи существуют на планете более 300 миллионов лет — их находили даже в янтаре на перьях динозавров. Сегодня их более 50 тысяч видов, но самыми опасными для людей остаются иксодовые клещи.

История Анны Махно: как она узнала о болезни

Корреспондент ТСН из Ривне Анна Махно узнала о своем диагнозе случайно. В прошлом июне она сняла клеща после прогулки по лесу. Никаких симптомов не было, поэтому врачи терапию не назначали. Через несколько месяцев, снимая сюжет о боррелиозе, Анна решила сдать кровь «для кадра».

Анна Махно, корреспондент ТСН: «Я была потрясена, когда мне позвонили и сказали: у вас болезнь Лайма. Даже после курса антибиотиков симптомы не исчезали — постоянная усталость, забывчивость, невозможность сосредоточиться. Это истощает невероятно».

Врач-инфекционист Виталий Янченко объясняет: боррелии — это не вирус, они размножаются медленно и часто «прячутся» в тканях. Сам врач узнал о собственном инфицировании только через 10 лет после укуса, когда начались резкие боли в суставах.

Как защитить себя и любимцев?

Клещи смертельно опасны и для животных. Ветеринары советуют немедленно обращаться в клинику, если питомец стал вялым, отказывается от еды или цвет мочи стал темным (это признак разрушения эритроцитов).

Для людей: использовать репелленты, выбирать светлую одежду, закрывающую все тело, и тщательно осматривать себя после прогулок.

Для животных: комбинировать защиту — таблетки и специальные ошейники.

Вакцинация: от клещевого энцефалита прививки существует (платная). Вакцину от болезни Лайма сейчас тестируют фармкомпании — она вводится 4-кратно и дает 70% эффективности.

Болезнь Лайма требует длительного контроля. Даже после лечения пациенты должны сдавать анализы каждые полгода, чтобы убедиться, что болезнь не вернулась.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЖУРНАЛИСТКА ТСН ЗАРАЖЕНА БОЛЕЗНЬЮ ЛАЙМА! Какие результаты полугодового лечения?