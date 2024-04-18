Киев атакуют ветрянка и коклюш: что повлекло инфекции и остановят ли обучение в школах

Главный санврач уверяет, что эпидемии нет, но соглашается, что количество больных немалое.

В Киеве школьники начали массово болеть ветрянкой. В социальных сетях родители обсуждают проблему и жалуются, что инфекция очень быстро передается между детьми.

Что говорят родители

Сейчас массово болеют дети в начальных классах, но учителя почему-то не прекращают занятия.

На жалобы родителей некоторые педагоги отвечают, мол, от определенных учреждений не было распоряжений - поэтому и родителей не информируют о заболевании. Поэтому дети продолжают ходить в школу и инфицировать других учеников, а также своих ближайших родственников.

Хотя некоторые родители все же придерживаются правила еще со времен коронавируса: заболел - сиди дома.

"Уважаемые родители, хотела предупредить, что в нашем классе ветрянка. Вчера у Маши появилась первая сыпь, в школу не пошли. Знаю, что в нашем классе мы не первые, да и в других классах сейчас активно гуляет ветрянка. У нас все началось с плохого сна ночью, раздражительности, и вот вчера появился на спине один незаметный прыщ. Сегодня их уже больше. Поэтому - присматривайтесь к своим деткам, осматривайте тело", - советует одна из мам в родительском чате Днепровского района.

Кстати, жалобы на ветрянку в учебных заведениях начали поступать от родителей еще в конце марта, но почему-то на это закрывали глаза. Теперь вспышка ветрянки набирает обороты. Кроме детей, болеют и взрослые, потому что дети "приносят" инфекцию из школы. Поэтому болеют целые семьи, обильно вымазываясь зеленкой.

К ветрянке добавился еще и коклюш

Медики говорят, что ветрянка (или ветряная оспа) действительно стала проблемой для Киева.

Наибольшее количество больных зарегистрировано в возрастной категории детей 5-9 лет. Это вирусное заболевание, характеризующееся поражением кожи и слизистых оболочек папулезно-везикулезной сыпью.

Кроме того, в Киеве наблюдается значительный рост заболеваемости коклюшем - острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекционная болезнь, характерным признаком которой является периодический спазматический кашель.

Что говорит главный санитарный врач Киева

Сейчас в столице наблюдается повышение уровня заболеваемости ветряной оспой и коклюшем. Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил Сергей Чумак, Главный государственный санитарный врач Киева, генеральный директор ГУ "Киевский городской ЦКПХ Минздрава"

"С начала года ветряной оспой в Киеве заболело 3033 человека (из них детей - 2821), а коклюшем - 171 человек. Из них дети - 163, из которых 12 были госпитализированы. Цифры существенные, но говорить об эпидемии рано", - сообщил нам Сергей Чумак.

Он добавляет, что большинство заболевших детей не были вакцинированы, что, в свою очередь, повышает риск осложнений от заболевания и увеличивает вероятность госпитализации.

"Поэтому, сегодня мы имеем время и возможности предотвратить распространение этих и многих других потенциально опасных инфекционных заболеваний в столице, уберечь себя и своих близких, детей, сделав лишь несколько простых вещей - обратитесь к своему семейному врачу и сделайте необходимые профилактические прививки согласно Календарю", - отметил главный государственный санитарный врач Киева.

Решение об ограничениях принимает школа

На вопрос, не станут ли зарегистрированные случаи ветряной оспы и коклюша причиной для введения карантина в учебных заведениях столицы Сергей Чумак говорит:

"Только тогда если есть связанные между собой случаи заболевания, в таких случаях руководство каждого учебного заведения принимает решение о введении ограничительных мер".

Вакцину от ветрянки пока ждут

Кстати, родители жалуются, что в столице отсутствует вакцина против ветрянки.

Сергей Чумак отмечает, что вакцина от ветряной оспы не входит в перечень обязательных прививок. То есть человек получает его по желанию.

"Сейчас вакцины от ветряной оспы в Киеве нет. Подготовлен соответствующий запрос, ожидаем ее поставки", — добавляет Главный санитарный врач Киева.

Почему произошла вспышка инфекции?

Сергей Чумак добавляет, что вспышка инфекций связана с несколькими факторами, влияющими на распространение болезни.

"С началом полномасштабного вторжения РФ многие не обращались за медицинской помощью, происходит миграция людей. Киевлянам приходится по несколько часов сидеть в укрытиях во время воздушной тревоги. Большинство игнорируют соблюдение безопасной дистанции в местах скопления людей, не пользующихся защитными масками. А именно это может быть одним из источников распространения инфекции. Также важен вопрос своевременной вакцинации", — объясняет Главный санврач Киева.

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