Киев без метро: что может произойти после новых обстрелов РФ и хватит ли нам автобусов

Сможет ли Киев заменить метро автобусами в случае остановки работы электротранспорта

В случае усиления российских воздушных атак на отечественную энергетику эксперты не исключают полной остановки работы электротранспорта в Украине. Что касается Киева, то здесь тоже могут полностью остановить работу метрополитена, троллейбусов и трамваев.

Специалисты отмечают, что столичные троллейбусные и трамвайные маршруты пока не слишком страдают от нехватки электричества. Грубо говоря, город приходит в себя после последних воздушных ударов.

Два типа отключений: повреждение сетей и дефицит генерации

Вячеслав Скрыль, инженер-энергетик, соучредитель ОО «Пассажиры Киева», объясняет, что проблемы с электротранспортом возникают по разным причинам, которые по-разному влияющим на его работу.

«Существует две причины отключений электричества. Первая — это физическое повреждение непосредственно сети или подстанций, когда их невозможно заживить. Это касается как сетей жилых домов, так и подстанций для трамваев, троллейбусов, фуникулера и метро. Вторая — это дефицит генерации электроэнергии. Когда сеть цела, электричество можно по ней передать, но нечем ее выработать. Это две разные причины, и они влияют на работу электротранспорта», — рассказывает ТСН.ua Вячеслав Скрыль.

То есть, все проблемы, которые были в Киеве после российских обстрелов, связаны с повреждением сетей. Как только сети отремонтировали, сразу трамваи и троллейбусы поехали по полным маршрутам даже с учетом того, что в Украине существует дефицит электроэнергии.

Остановка электротранспорта — при каких условиях это возможно

Эксперт отмечает, что в настоящее время тяговые подстанции в Киеве заживляют в первую очередь и они от дефицита электроэнергии не страдают.

«Соответственно, если снова будут обстрелы с повреждением сетей, тогда следует ожидать краткосрочных остановок наземного электротранспорта в тех местах, где будут повреждения, а после возобновления сетей в течение 1-3 дней транспорт снова будет работать, конечно, если не будет очень существенного дефицита электроэнергии. К примеру, сейчас речь идет о нескольких очередях отключений для населения. Если ситуация дойдет до того, что и этого не будет хватать, тогда могут быть введены экстренные дополнительные отключения. А если будет очень большой дефицит электроэнергии, то на уровне города, энергетических предприятий, может быть принято решение о сокращении работы электротранспорта или вообще его закрытии», — объясняет Вячеслав Скрыль.

Он добавляет, что это может произойти, если ситуация будет слишком критичной. Но подчеркивает, что при умеренном дефиците электроэнергии (где-то как сейчас) наземный электротранспорт может работать. Но добавляет, что ситуация с этим в разных городах отличается.

«В большинстве украинских городов, где есть электротранспорт, тяговые подстанции сейчас подпадают под графики отключений. Это, мне кажется, не нормально. Есть явные проблемы на уровне сетей, потому что по действующим нормам тяговые подстанции не должны отключаться, но это, к сожалению, происходит в Черкассах, Житомире и многих других городах. И это при текущих условиях. Конечно, если будут новые воздушные удары и еще больший дефицит электроэнергии, вполне возможно, что будет принято политическое решение об остановке работы электротранспорта, а ресурс имеющейся электроэнергии высвободят для населения или критических предприятий. Хотя, на самом деле, электротранспорт потребляет не так уж много электроэнергии», — объясняет инженер-энергетик.

По его словам, нечто подобное уже было в Киеве в 2022 году. Хотя тогда дефицит электроэнергии был не столь велик и острой необходимости останавливать работу электротранспорта в столице не было, но политически тогда было решено его остановить. Так что повторение вполне возможно.

Первые «звонки» из метро

На то, что в метрополитене есть проблемы с электроэнергией, указывают первые «звонки» — исчезновение света на некоторых станциях. На «Политехническом институте» на днях исчез свет на эскалаторах и перроне станции, что активно обсуждалось в Сети.

«Подобное случается на некоторых станциях — это кратковременные отключения света. Они связаны с происходящими авариями, так как сеть подземки работает в сложных условиях, и отключения происходят из-за перегрузки или происходят повреждения оборудования электросетей от которых питается метро. Поэтому локально на станциях свет иногда исчезает, но обычно это краткосрочные моменты на 1-2, максимум 5 минут, пока станцию не переведут на резервную схему и не включат освещение. В этом ничего страшного нет, хоть и неприятно», — объясняет Вячеслав Скрыль.

«Любовь» к метро и как наступает блекаут

По словам Вячеслава Скрыля, метрополитен считается наиболее приоритетным видом транспорта с точки зрения киевских властей. Хотя, по мнению эксперта, этот вопрос дискуссионный.

«Трамвайно-троллейбусную сеть Киева часто закрывают или приостанавливают, а вот работу метрополитена наоборот пытаются всячески поддерживать, пока дефицит электроэнергии не становится критическим или резервные схемы питания уже исчерпывают свою пропускную способность», — говорит эксперт.

Но добавляет, что метрополитен «связан» в одну электрическую сеть, которая физически не может обеспечить его работу в нужном режиме, если обстрелами слишком повреждены городские сети на поверхности.

«Поэтому такая система резервирования электроэнергии в метрополитене может поддерживать только минимальное движение при условии, что сверху сети повреждены, а если наступает критический дефицит электроэнергии, тогда метрополитен сокращает работу или его полностью закрывают», — говорит эксперт.

Кстати, наибольшие повреждения электросетей Киев получил 23 ноября 2022 года. Это был единственный случай, когда в Украине произошел блекаут.

«На самом деле блекаут — это постоянный технический термин в энергетике, означающий полный развал энергосистемы. Тогда и произошла полная остановка Киевского метрополитена. Кстати, она произошла не сразу, метрополитен еще некоторое время „жил“, потому что полного развала на самом деле не произошло, в городе оставались локальные островки электричества, например, в районе ТЭЦ-5, который питал центр города и метрополитен. Поэтому работа метро продолжалась. Но потом его остановили полностью, дальше просто физически невозможно обеспечить работу подземки», — рассказывает Вячеслав Скрыль.

На сколько дней остановится работа метро?

Эксперт не исключает, что в случае усиления Россией ракетных ударов работа метрополитена и другого городского электротранспорта может остановиться.

«Самое критическое, что я могу себе представить — это кратковременная остановка на 2-3 дня. Такое может произойти в случае, если россияне слишком сильно обстреляют Киев или в целом электростанции по Украине. И, кроме локального повреждения сетей, возникнет высокий дефицит электроэнергии. Тогда остановка метро возможна. Но как только сети более или менее восстановят и увеличат уровень генерации, то метрополитен возобновит свою работу», — отмечает специалист.

Почему Харьков уже остановил работу метро и что там произошло

Эксперт объясняет, что остановка метрополитена в Харькове произошла из-за существенного дефицита электроэнергии, поскольку в регионе своей генерации почти не осталось, а также частично разбита сеть.

«В этот регион очень тяжело передавать электроэнергию с мест, где она производится. Именно поэтому возникает локальный дефицит электроэнергии. Приоритет предоставляется именно критической инфраструктуре — чтобы вовремя подавать воду в дома, откачивать канализационные стоки, а метро может подождать», — отмечает Вячеслав Скрыль.

До этого эксперт добавляет, что параметры электроэнергии, подаваемой в регион, не соответствуют нормам, то есть напряжение, когда были сверхбольшие нагрузки, было достаточно низким.

«По сообщению харьковских коллег, снижение напряжения фиксировалось на уровне более 30%. При таком напряжении, какое-то электрооборудование работает более-менее нормально, а какое очень плохо. Особенность работы поездов метро такова, что они потребляют много электроэнергии именно в момент разгона поезда, чем сразу просаживают сеть. То есть когда поезд трогался бы со станции, свет на ней бы гас. Это не нормальный режим работы, поэтому в Харькове и приняли решение временно остановить работу метрополитена, он работал как укрытие», — объясняет эксперт.

Почему постоянно останавливают фуникулер?

Многих киевлян волнует работа Киевского фуникулера, постоянно останавливающегося по несколько раз в день из-за отсутствия электроэнергии.

«Технически так сложилось, что требования к питанию фуникулера еще в советское время были меньше в резервировании, чем для трамваев, троллейбусов и метро. Схема электроснабжения для фуникулера не подразумевает высокого уровня надежности. Подъемник так физически подключен, что его довольно часто отключают от напряжения. Все это, конечно же, можно переделать, но переработка требует ориентировочно от 5 до 10 миллионов гривен. За три года войны город не был заинтересован в этом вопросе, поэтому фуникулер, к сожалению, останавливает работу на время отключения электроэнергии», — объясняет эксперт.

Возвращение в 1959 год: будет ли жить Киев без метро

Если из-за российских обстрелов работа электротранспорта в Киеве будет остановлена и метро, трамваи, троллейбусы перестанут работать, город фактически окажется на уровне 1959 года, когда у нас еще не было метро.

Вячеслав Скрыль отмечает, что в этом вопросе Киев должен искать рациональный подход, то есть не останавливать весь электротранспорт.

«Если ситуация с электроэнергией будет слишком плохой, то и активность населения Киева резко упадет. Люди меньше будут ездить на работу, часть жителей вообще уедет из города. Пассажиропоток резко уменьшится. Именно поэтому важно не полностью останавливать работу электротранспорта, а лишь существенно его сократить, потому что острой потребности в нем не будет», — объясняет Вячеслав Скрыль.

Он добавляет, что электротранспорт нужно сокращать настолько, чтобы он мог обеспечивать перевозку людей, которые остаются работать в городе.

«Если же будет принято политическое решение полностью закрыть электротранспорт, в чем я очень сомневаюсь, думаю, что метро будут держать до последнего, ситуация будет тяжелой. Потому что заменить наземный электротранспорт автобусами невозможно. Сейчас в Киеве работает 330-340 автобусов, 235 троллейбусов и 160 трамваев. Даже дополнительные 60-70 автобусов, которые способен запустить город, не смогут заменить крупногабаритные троллейбусы и трамваи, а тем более метрополитен», — заключает Вячеслав Скрыль.

Мы поинтересовались в КГГА: угрожает ли городу остановка работы электротранспорта и метрополитена после обстрелов РФ. И как город планирует действовать в столь экстремальной ситуации. Ждем ответа от Департамента транспортной инфраструктуры.