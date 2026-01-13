"Дома всего 16 градусов": как выживает Киев в режиме экстренных отключений

Блэкаут

Реклама

Россия не прекращает попыток устроить украинским городам полный блэкаут. Дроны круглосуточно атакуют энергообъекты, и сейчас самая сложная ситуация — в прифронтовых регионах и на Киевщине. В столице более 700 домов уже четверо суток остаются без отопления, а город перешел на экстренные отключения света.

О ситуации в регионе и советы, как сохранить тепло — в материале корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

«Инфраструктура не выдерживает»: Киев в режиме экстренных отключений

На Киевщине самая тяжелая ситуация сейчас на Левобережье столицы, а также в Бориспольском и Броварском районах. Глава сервиса «Yasno» констатировал неутешительный факт: инфраструктура не выдерживает нагрузки. Графики пока не действуют — введены экстренные отключения.

Реклама

Столичные дома буквально покрываются льдом: после трех суток без отопления на окнах появляется иней, а квартиры промерзают. Тяжелее всего приходится жителям верхних этажей многоквартирных домов.

Екатерина Поп, пресс-секретарь КГВА: «Всего в Киеве работает 1269 пунктов несокрушимости. Спасатели подпитывают отдельные дома генераторами там, где других технических решений пока нет».

Жизнь в «Пунктах несокрушимости»

Киевляне массово идут в школы и палатки обогрева. Для многих это единственная возможность зарядить гаджеты и связаться с родными.

Леся, киевлянка: «Что делает? Ни света, ни воды, ни отопления. Ничего нет. Я немного зарядила свой телефон в аптеке, а теперь заряжаю повербанк. Мобильный интернет плохой, а Wi-Fi не работает должным образом. Дома только 16 градусов».

Реклама

Пока одни ждут в очереди к розеткам, другие пытаются сохранять оптимизм даже в самые темные времена.

Елизавета Лазаренко, киевлянка: «У меня дома уже около 55 часов нет света. Поэтому, чтобы не плакать, я смеюсь. Мы сейчас играем в карты. Слава Богу, что включили отопление. Я работаю через телефон, поэтому свет для меня жизненно важен. Сидим здесь, чтобы была работа и мне было за что жить».

Двойной удар: террор и непогода

Энергетики работают круглосуточно, но враг не дает передышки. Только удалось вернуть свет 400 тысячам семей, как утром россияне нанесли повторные удары. Кроме ракет, по системе бьет непогода: обледенелые деревья повалили более 300 электроопор в области.

Олег Калюш, операционный директор ДТЭК «Киевские региональные электросети»: «Мы потеряли много объектов и по генерации, и по передаче распределения. Сейчас схемы настолько сложные и тяжелые, что любое аварийное отключение может привести к скачкам напряжения в сети».

Реклама

Ситуация на контроле у Президента. Владимир Зеленский отметил, что главная задача — восстановить энергообеспечение каждого дома. К работам привлечено почти 200 ремонтных бригад и силы ГСЧС.

Советы от чрезвычайников: как выжить в промерзшей квартире

Спасатели советуют киевлянам не пренебрегать правилами «зимнего выживания»:

Одежда: используйте принцип многослойности, позаботьтесь о теплых одеялах.

Теплоизоляция: заклеивайте щели в окнах и размещайте фольгированную теплоизоляцию за батареями.

Питание: держите запас продуктов, не требующих приготовления (консервы, снеки, термосы с горячей водой).

Животные: обустройте теплое место для домашних любимцев, они тоже страдают от холода.

Несмотря на все попытки врага запугать украинцев холодом, люди настроены решительно. «Россия не хочет мирных переговоров. Что дальше? Я не знаю. Но я хочу жить в Украине»,- заключает киевлянка Леся.

По предварительным прогнозам правительства, ситуация со светом в столичном регионе может стабилизироваться уже в четверг.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: В КИЕВЕ — ХОЛОДНО и ТЕМНО! Последствия еще страшнее! Как сохранить тепло?