Киев без воды: почему исчезает водоснабжение даже без "прилетов" и что ждет столицу зимой

Почему Киев остается без воды и к чему стоит готовиться зимой

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Из-за массированных российских ударов и аварийных обесточений Киев часами остается без электричества и водоснабжения. Длительные отключения выбивают горожан из привычного ритма жизни и провоцируют волну слухов — от графиков подачи воды до ее возможного полного отсутствия зимой.

Чего ждать киевлянам, почему город уже сейчас частично остается без воды и к чему стоит готовиться жителям во время зимы, выяснял ТСН.ua.

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Цель врага — Киевский энергетический узел

О том, что россияне постараются оставить город без водоснабжения, неоднократно сообщало военно-политическое руководство Украины.

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В октябре-ноябре Путин взялся за реализацию этих планов. Впрочем, начали россияне с ударов по киевским ТЭЦ, которые в результате повреждений требуют времени на восстановление генерации электроэнергии, хотя генерировать тепло способны.

Логика у врага проста: нет света — нет воды. Системы электроснабжения и водоснабжения Киева тесно взаимосвязаны, поэтому город не может функционировать вне зависимости от объединенной энергосистемы. К тому же противник нашел уязвимое место — Киевский энергетический узел за пределами столицы.

Киевляне удивились: в самом городе попаданий не было, однако свет и вода внезапно исчезали.

«Россияне начали бить по Киевскому энергетическому узлу в Киевской области. Поэтому, да, взрывов в городе не было слышно, а в области они были. Только за последние три дня РФ нанесла серию ударов по Киевскому энергетическому узлу, что повлекло за собой серьезные последствия — в Киеве исчезли свет и вода. Все это накладывается: повторные удары, повторные отключения, восстановления, снова удары и снова отключения. Все это преднамеренно пролонгируется врагом», — объясняют ТСН.ua в КГГА.

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Коммунальщикам удалось на время возобновить водоснабжение в городе благодаря частичной стабилизации поставок электроэнергии для объектов критической инфраструктуры, к которой относятся и мощности «Киевводоканала». Однако эта «стабилизация» может оказаться непродолжительной и нарушаться очередными российскими ударами.

«На днях мы имели существенные перебои с водой. Почему так произошло? Киев — большой город, системы жизнеобеспечения централизованы, это принцип строительства еще с советских времен. Поэтому как по водоснабжению, так и по другим направлениям нами проводится работа по резервному питанию, по возможности автономного существования таких систем. И если говорить о воде, именно благодаря уже предварительно проделанной работе — а это 104 генератора, это 16 МВт построенных электростанций специально под водоснабжение — позволили нам в сжатые сроки вернуть воду в домах киевлян», — отметил ТСН.ua Петр Пантелеев, заместитель председателя КГГА.

Он добавляет, важно понимать, что резервная система по своей сути и функционалу не может быть полноценным дублером основного централизованного водоснабжающего комплекса. Но на случай чрезвычайных ситуаций она вполне оправдывает себя, что уже неоднократно доказано на практике.

«Даже в условиях таких мощных обстрелов киевлянам в течение полусутки-сутки, в зависимости от микрорайона, возвращали водоснабжение. Это удается за счет резервных источников и круглосуточной самоотверженной работы энергетиков, работников водоканала и всех привлеченных коммунальных служб», — отметил Петр Пантелеев.

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В то же время в столичной мэрии убеждают, что отопительный сезон в Киеве начат: тепло получают уже 45% жилых домов. Отопительный сезон стартовал 2 ноября, а технологический процесс поставки теплоносителя в дома длится до 10 дней. То есть с 12 ноября в домах обещают тепло — за исключением случаев аварийных ситуаций.

Феномен Оболони, которая остается с водой

В то же время, гарантировать, что ситуация с отсутствием водоснабжения не повторится, пока никто не может. Из-за российских атак или аварийных обесточений возможны частичные (в отдельных районах) отключения воды. Уже в четверг, 5 ноября, это произошло в ряде районов — вода снова исчезла.

Замглавы КГГА объяснил почему так происходит. Но акцентирует, что мощность большей части системы водоснабжения и водоотвода Киева такова, которую, грубо говоря, генераторы не тянут.

«Вот очень понятный пример: есть Оболонский район, это более 300 тысяч человек — это больше чем в Житомире, больше чем в Чернигове, Сумах, это примерно так как Винница. Есть возможность за счет специфики водоснабжения этого района за счет генераторов до 1 МВт обеспечивать резервное питание для водоснабжения. Там нет в сущности проблем, то есть сам переход на резервное питание занял какое-то время, когда не было воды, и Оболонский район, например, постоянно с водой», — объясняет Петр Пантелеев.

Почему вода исчезает даже без попаданий в городе

В мэрии объясняют, что по причине российских ударов возникает «проседание» в энергосети, из-за чего город частично или полностью остается без водоснабжения.

Водопроводная система Киева протяженностью 4 тысячи километров. При отсутствии светлая вода в городе исчезает полностью. Требуется время для запуска генераторов, восстановления необходимого давления и заполнения системы. На это иногда нужно 2–3 часа — при условии, что объекты водоснабжения получают электричество. Однако бывали случаи, когда энергоснабжение отсутствовало достаточно длительное время.

«Когда из-за российских ударов проседает электричество, мы не можем покрыть им всю систему водоснабжения — это очень большой объем. Потому и исчезает в городе вода. Когда возникает какая-либо аварийная ситуация, для переключения на дизельные генераторы большой мощности требуется минимум пол часа. Каждую станцию после обесточивания нужно обследовать, проверить есть ли там аварийное повреждение, может ли она дальше работать. Это делают живые люди, а они идут во время тревоги в укрытие, так что в случае повторных атак время на проверку затягивается», — рассказывают коммунальщики.

Генераторы на объектах: почему автономное питание не решает проблему полностью

В КГГА объясняют, что в распоряжении «Киевводоканала» есть 104 генератора, установленных на объектах малой мощности или отдельных системах.

«Все они работают. Эта техника была приобретена предприятием или предоставлена в рамках международного партнерства и помощи. Эти 104 генератора есть и работают на локальных насосных станциях, обеспечивают работу отдельных систем. А вот для больших объектов, например, водозаборных станций нужны гораздо более мощные механизмы», — рассказывают в мэрии.

Специалисты отмечают, что столь мощное оборудование «Киевводоканала» невозможно запустить от обычных генераторов, еще и учитывая, что на старте такие агрегаты требуют больше мощности.

«Именно поэтому наиболее целесообразным для работы такого типа оборудования является строительство для них отдельных электростанций», — объясняют в КГГА.

Главное решение — защита ПВО

В то же время, мэр Киева отмечает, что даже самые мощные технические решения имеют свои границы без должного прикрытия с воздуха.

«При такой интенсивности сокрушительных атак врага без защиты ключевых объектов системами ПВО восстановления, стабильная работа и вообще существование этих объектов под большим вопросом! Потому что, когда прилетает сразу несколько ракет или рой дронов, никакие защитные сооружения с этим не справятся», — отметил Виталий Кличко.

Дата публикации 16:00, 04.11.26 Количество просмотров 74 Новости ТСН в 16:00 4 ноября! Города в полном отключении электричества! Обыски у высокопоставленных сотрудников СБУ!

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