"Киев Цифровой" обновился: какие сервисы стали доступны киевлянам

Усовершенствовали сервисы QR-билетов и оплаты почасовой парковки.

В приложении "Киев Цифровой" киевлянам стали доступны новые сервисы. Усовершенствовали сервисы QR-билетов и оплаты почасовой парковки.

Об этом ТСН.ua сообщил руководитель цифровизации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

"В новой версии "Киев Цифровой" стал проще сервис QR-билетов и был добавлен таймер для автоматического завершения парковки", - рассказал Оленич.

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко добавил, что последние месяцы больше всего обращений киевлян касались упрощения оплаты проезда QR-билетами и сервиса почасовой парковки. Если конкретно — пользователей интересовало автоматическое завершение парковки. Также многим пользователям был непонятен функционал "галочки" "Билет просканирован", — отметил Половинко.

Итак, что изменилось?

Таймер для автоматического завершения парковки

Теперь водители могут запланировать точное время завершения своей парковки. За 15 минут до автоматического завершения приложение отправляет пуш-сообщение с предупреждением. Водитель может изменить время автоматического завершения или отменить его и завершить парковку самостоятельно.

Водители, которые завершают парковку самостоятельно, могут получать ежечасные упоминания об активной парковке.

Больше не нужно давить на галочку "Билет просканирован" после валидации QR-билета

Теперь вам нужно только просканировать билет на валидаторе. Когда приложение получит информацию об использовании билета, на экране появится время использования и кнопка "Показать контролеру", чтобы можно было быстро предоставить билет для проверки.

Через два часа после использования билет автоматически удалится с экрана. Запись об использовании билета и квитанция будут сохранены в новостной ленте.

Также в приложении добавили инструкцию, как оплатить проезд в наземном транспорте. Пользователи могут просмотреть видео, чтобы правильно сканировать билет на валидаторе.

Обновленную версию "Киев Цифровой" можно скачать в App Store или Google Play.

Напомним, в Киеве в микрорайоне Академгородок мужчина припарковал свой Opel прямо на газоне под подъездом. Возмущенные жители высыпали мусор на машину, чтобы проучить водителя.

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