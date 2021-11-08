"Киев Цифровой" обновился: какие сервисы стали доступны киевлянам

Усовершенствовали сервисы QR-билетов и оплаты почасовой парковки.
В приложении "Киев Цифровой" киевлянам стали доступны новые сервисы. Усовершенствовали сервисы QR-билетов и оплаты почасовой парковки.
Об этом ТСН.ua сообщил руководитель цифровизации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
"В новой версии "Киев Цифровой" стал проще сервис QR-билетов и был добавлен таймер для автоматического завершения парковки", - рассказал Оленич.
Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко добавил, что последние месяцы больше всего обращений киевлян касались упрощения оплаты проезда QR-билетами и сервиса почасовой парковки. Если конкретно — пользователей интересовало автоматическое завершение парковки. Также многим пользователям был непонятен функционал "галочки" "Билет просканирован", — отметил Половинко.
Итак, что изменилось?
Таймер для автоматического завершения парковки
Теперь водители могут запланировать точное время завершения своей парковки. За 15 минут до автоматического завершения приложение отправляет пуш-сообщение с предупреждением. Водитель может изменить время автоматического завершения или отменить его и завершить парковку самостоятельно.
Водители, которые завершают парковку самостоятельно, могут получать ежечасные упоминания об активной парковке.
Больше не нужно давить на галочку "Билет просканирован" после валидации QR-билета
Теперь вам нужно только просканировать билет на валидаторе. Когда приложение получит информацию об использовании билета, на экране появится время использования и кнопка "Показать контролеру", чтобы можно было быстро предоставить билет для проверки.
Через два часа после использования билет автоматически удалится с экрана. Запись об использовании билета и квитанция будут сохранены в новостной ленте.
Также в приложении добавили инструкцию, как оплатить проезд в наземном транспорте. Пользователи могут просмотреть видео, чтобы правильно сканировать билет на валидаторе.
Обновленную версию "Киев Цифровой" можно скачать в App Store или Google Play.
Напомним, в Киеве в микрорайоне Академгородок мужчина припарковал свой Opel прямо на газоне под подъездом. Возмущенные жители высыпали мусор на машину, чтобы проучить водителя.
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