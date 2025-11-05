Киев дышит "красным": на Подоле индекс качества воздуха зашкаливает — эколог назвал причины

Экологи объяснили, что произошло в Киеве / © Associated Press

С самого утра в Киеве фиксируют плохое состояние воздуха. В социальных сетях киевлянам рекомендуют срочно закрывать окна. Худшие показатели на Подоле, где при норме 50 индекс качества воздуха достигает 228. При этом в других частях города качество воздуха более-менее в пределах нормы.

ТСН.ua узнавал у эксперта, что происходит с воздухом в Киеве и почему отметки зашкаливают именно на Подоле.

Эксперт назвал истинную причину

Эколог Александр Соколенко говорит: если на Подоле нет пожаров, то очевидная причина высоких показателей плохого качества воздуха — автомобильные пробки в районе Набережного шоссе, где и стоит самая высокая отметка — 228.

В то же время, жители столицы, которые утром были в районе Подола, говорят, что ничего необычного не замечали — на улице туман, а в воздухе не было никаких неприятных запахов.

«Загрязнение от автотранспорта не всегда фиксируется по запаху. Люди могут гулять в зоне превышения и не чувствовать этого. Что касается высоких показателей на Набережном шоссе, то вместе с туманом завышенные показатели качества воздуха могут фиксироваться из-за выхлопов именно от автотранспорта. Шоссе находится как бы в яме — с одной стороны склоны Днепра, а с другой — ровная поверхность на левом берегу. Сейчас есть слабый северо-восточный ветер. Он дует с севера Труханова острова в сторону Владимирской горки. И если там много транспорта, то все вредные выбросы в атмосферу будут концентрироваться в районе Набережного шоссе», — рассказывает Александр Соколенко.

Эколог добавляет, что такая ситуация с пробками на Набережном шоссе почти каждый день – автомобили стоят здесь в пробке вплоть до горизонта.

«Там даже в выходные бывают пробки. Сегодня добавились туман и ветер. Поэтому высокие показатели загрязненности воздуха. Судя по карте, в других частях города не наблюдается каких-либо аномалий, только суточные стандартные превышения. С изменением ветра ситуация изменится. Поэтому совет один — не находиться сейчас в районе Почтовой площади и Пешеходного моста, пока ситуация не изменится», — объясняет Александр Соколенко.

Что говорят в КГГА

Между тем, в КГГА сообщают, что по состоянию на 8:00 5 ноября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий. Радиационный фон по всему городу в норме. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

По сообщению Укргидрометцентра, утром 5 ноября удерживается туман, влажность воздуха составляет 98%, ветер слабый – 1 м/с.

В Департаменте отмечают, что в таких условиях некоторые датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха могут реагировать на туман как на пыль. Это может приводить к интерпретации тумана как загрязнения и влиять на повышенные показатели.