Киев готовится к ударам РФ по энергоинфраструктуре – в КМВА рассказали, как защищены объекты

В КМВА рассказали, готовы ли коммунальщики и энергетики к повторным ударам оккупантов по энергетической инфраструктуре столицы.

Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко подчеркнул, что Россия лишь временно оставляла Киев в покое. Столица была, есть и будет – одной из приоритетных целей агрессора. Поэтому следует быть готовыми к любым сценариям. В частности, возможные новые удары по энергетическому сектору города.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Попко напомнил, что минувшей зимой оккупанты повредили две трети энергетических мощностей Киева. Весь теплый период энергетики, коммунальщики, строители работали над восстановлением и защитой объектов. Так, тысячи специалистов работали 24/7, чтобы подготовить поврежденную энергосистему к нынешнему отопительному сезону.

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"Как отмечает "Укрэнерго", магистральные сети готовы передавать зимние увеличенные объемы электроэнергии. Были выстроены сооружения физической защиты энергообъектов (впервые в мире). Подготовлены схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий (также впервые в мире). Кроме того, Киев получил существенную помощь от зарубежных партнеров. Энергетическое оборудование, трубопроводы теплосетей, генераторы нам предоставили USAID, генераторы для артезианских скважин обеспечили UNICEF", — рассказал глава КМВА.

Сергей Попко также добавил, что колоссальную помощь Киев продолжает получать от городов-побратымов – Праги, Парижа, Мюнхена, Риги, Будапешта, Барселоны, Гамбурга, Оденсе, Тампере.

"Проделано много работы. Но наша самая главная сила не в оборудовании, а в единстве. Только консолидация усилий всех – ВСУ в лице сил Противовоздушной обороны, власти, энергетиков, коммунальных служб и каждого киевлянина поможет разрушить намерения врага этой зимой", — резюмировал он.

Напомним, Россия держит у границы контингент войск – есть ли угроза нового наступления на Киев.

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