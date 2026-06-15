В Украине готовятся к новому отопительному сезону

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Украина начинает обратный отсчет — до нового, очевидно самого сложного отопительного сезона осталось ровно четыре месяца. Чтобы не допустить тотального коллапса зимой, Верховная Рада на этой неделе в экстренном порядке внесла изменения в государственный бюджет, выделив дополнительные 40 миллиардов гривен на укрепление энергобезопасности.

В целом из государственной казны на развитие децентрализованной теплогенерации и защиту критически важной инфраструктуры будет потрачено не менее 65 миллиардов гривен. Однако пока чиновники латают дыры в масштабах страны, обычные украинцы на бытовом уровне, вспоминая ледяные батареи прошлой зимой, массово превращают свои многоэтажки в автономные энергетические крепости.

Какие технологии спасают европейские города и как обычные киевляне обеспечивают себя светом и водой — в эксклюзивном расследовании корреспондентки ТСН Ирины Кондрачук.

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Как столичная Троещина готовится к зиме

Когда прошлой зимой из-за аварий в сетях и обстрелов Левый берег Киева почти на неделю остался без отопления, для жителей высоток на Троещине это стало моментом истины. Председатель вновь созданного ОСМД Екатерина Червинская вспоминает те дни с ужасом даже сейчас, когда на улице царит летняя жара в +30 градусов: «Этот период стал самым болезненным моментом».

Когда батареи в квартирах начали стремительно оттаивать, люди ясно осознали: ни одна коммунальная или частная управляющая компания не прибежит их спасать. Екатерина Червинская четыре раза пыталась создать объединение совладельцев в своей «свечке». Первые попытки предпринимались еще 9 лет назад, остальные — уже во время полномасштабной войны в условиях блэкаутов, но люди панически боялись брать на себя ответственность за огромное здание. Только когда дома замерзли, соседи сами пришли к женщине: «Ну давай еще раз попробуем, ну а вдруг получится. Трудно, конечно, было, но создали — и слава Богу».

По официальным данным КГГА, на сегодняшний день в столице успешно функционирует до 3000 ОСМД и жилищно-строительных кооперативов, причем 80 из них были созданы именно за последний год, в результате чего статистические показатели вернулись к довоенному уровню.

Петр Пантелеев, заместитель председателя КГГА: «Последние суровые зимы и отключения электроэнергии чрезвычайно сильно способствуют объединению людей вокруг внутренних проблем собственного дома. Мы должны понимать: энергоустойчивость каждого отдельного многоэтажного дома — это энергоустойчивость всего города в целом. Со стороны городских властей главный тренд сейчас — это развитие мощной когенерации».

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По словам Пантелеева, Киев активно готовится к зиме. Город создает многоуровневую защиту для критически важных объектов и возводит совершенно новую резервную систему теплоснабжения — речь идет о крупных котельных мощностью более 50 мегаватт, которые смогут автономно обеспечивать теплом целые микрорайоны. Всего в подготовку инфраструктуры к зиме Киев инвестирует до 8 миллиардов гривен, еще столько же добавит государство.

Однако эксперты по энергетической политике предупреждают: спешно вкладывая средства в временные газовые когенерационные «островки», которые спасают нас здесь и сейчас, Украина идет на компромисс с экологией. В долгосрочной перспективе эти установки придется демонтировать из-за жестких требований Евросоюза.

Ирина Климась, эксперт по энергетической политике общественной организации «Экодия»: «Это вынужденные временные меры, на которые мы просто вынуждены пойти, поскольку сейчас нет другого способа физически пережить зиму с выведенными из строя ТЭЦ. Однако Европейский Союз уже однозначно и безвозвратно отказывается от газа. Сейчас в мире существует множество новых экологичных технологий, и одна из самых перспективных — это крупные тепловые насосы».

Опыт Словакии: кипяток с глубины 3 километров и закрытие убыточных шахт

Пока украинские города пытаются успеть обеспечить функционирование многоэтажек за счет газа, Европа уже успешно добывает бесплатный кипяток прямо из-под земли. Чтобы увидеть это собственными глазами, съемочная группа ТСН отправилась в Словакию, эксклюзивно попав на крупнейшие объекты страны.

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Первая остановка — Кошице, второй по величине город Словакии с населением 240 тысяч человек (аналог украинского Житомира), который обладает крупнейшей централизованной системой теплоснабжения. В 20 километрах от города, где еще в 1960-х годах советские геологи искали нефть, теперь развернули масштабный геотермальный хаб.

Из соседней Чехии сюда привезли и собрали гигантскую буровую установку, способную пробивать земную кору на глубину до трех километров. Она добывает из недр подземную воду с естественной температурой 136 градусов.

Ото Галас, генеральный директор компании Slovgeoterm: «Сейчас мы находимся в процессе активного строительства и запуска системы. Наша главная цель — полностью объединить старую централизованную теплосеть города с новой геотермальной энергетикой. Горячая подземная вода через специальный теплообменник будет отдавать свое тепло в городской трубопровод, а уже охлажденную воду мы с помощью насосов будем возвращать обратно под землю. Это гарантирует стабильность отопления квартала большого города независимо от погоды или геополитической ситуации в мире, без каких-либо вредных выбросов и без зависимости от цены на газ».

На другом конце Словакии, в бывшем угольном городке Превидза с населением 35 тысяч человек, власти пошли на ещё более радикальный шаг. Там полностью закрыли все убыточные угольные шахты, которые ежегодно отнимали из городского бюджета до 100 миллионов евро, поскольку эти колоссальные расходы из-за повышенных тарифов ложились на плечи потребителей.

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На месте заброшенной шахты европейцы создали уникальный технологический комплекс. Городская тепловая магистраль теперь питается сразу из пяти экологичных источников: солнечные станции, мощные электрокотлы, большие тепловые насосы, которые забирают энергию из теплых шахтных вод, биомасса и умная когенерация, которая подстраховывает систему исключительно во время экстремальных зимних морозов. Заместитель технического директора MH Teplarensky Holding Томаш Андрей Мурайда подчеркивает: главным условием модернизации было производство более 50% всего тепла исключительно из возобновляемых источников.

Украинская бюрократия против «золотой жилы»

В Украине, где на востоке и западе находятся десятки старых заброшенных шахт, подобная технология — настоящая золотая жила. Однако её внедрение в настоящее время жестко блокируется устаревшим законодательством.

Андрей Мартынюк, исполнительный директор общественной организации «Экоклуб»: «У нас, к сожалению, до сих пор действует старый Кодекс о недрах, который требует от общин или инвесторов уплаты огромных, просто неподъемных сумм за само право бурения скважин, даже если эта скважина делается исключительно для экологических геотермальных насосов. Мы совместно с партнерами уже разработали и подготовили для Верховной Рады законопроект, который должен полностью отменить этот абсурдный сбор».

Пока законы только разрабатываются, украинские эксперты призывают крупные города не ждать и начинать с основ — комплексной термомодернизации. По словам Ирины Климась, прежде чем устанавливать новейшее оборудование, нужно сначала кардинально сократить теплопотери самого здания (заменить старые окна, двери, утеплить фасад), чтобы «не отапливать улицу за собственные деньги».

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Остров жизни на Позняках: солнечная станция на крыше, которая продает электроэнергию государству

Ярким и успешным примером того, как нужно спасать свой дом, является элитный многоэтажный дом на Левом берегу Киева, где стоимость аренды квартир начинается от 20 тысяч гривен. Председатель местного ОСМД Станислав Донцов рассказывает, что жильцам нужна была не просто экономия, а гарантированный европейский комфорт.

Во время суровых зимних отключений электроэнергии, когда весь микрорайон Позняки погружался в полную темноту без воды и работающих канализационных насосов, этот дом светился и жил, словно автономный остров. На крыше высотки владельцы установили солнечную электростанцию мощностью 30 киловатт, а в подвале разместили массивные блоки аккумуляторов и инверторов. Система бесперебойно питает лифты, качает воду на верхние этажи и освещает коридоры.

Станислав Донцов, председатель правления ОСМД: «Мы стали первым домом среди столичных ОСМД, который официально получил правовой статус активного потребителя электроэнергии. Летом наши солнечные панели производят гораздо больше электричества, чем потребляет сам многоэтажный дом. И этот излишек в пиковые часы наша автоматическая система самостоятельно продает в общую энергосистему Украины. За год это приносит дополнительные 30 тысяч гривен на счет ОСМД. Сумма небольшая, но это яркий пример реальной децентрализации, когда мы можем помочь стране и получить за это хотя бы небольшую компенсацию».

Помимо солнечных батарей, жильцы капитально отремонтировали индивидуальный тепловой пункт (ИТП) в рамках городской программы софинансирования. Новые насосы потребляют в разы меньше электроэнергии, а установленный на фасаде умный погодный датчик автоматически регулирует подачу тепла в зависимости от температуры на улице, что дало до 40% чистой экономии в зимних счетах. А на случай полного отключения городского тепла в подвале дома установлен мощный тепловой насос. По словам Андрея Мартынюка, такой насос работает по принципу холодильника: забирает энергию из более холодной среды и передает в более теплую, выдавая на 1 кВт затраченной электроэнергии 4 кВт чистого тепла, что является чрезвычайно выгодным.

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Государственные программы под кредит: где ЖСК может взять деньги на технику

Опыт Позняков вдохновил и Екатерину Червинскую из Троещины. Всего через два месяца после создания объединения ее дом за счет правительственной программы «Светлодом» уже получил оборудование и финансирование на сумму более 300 тысяч гривен — жители успешно закупили инверторы и аккумуляторы и полностью подключили систему холодного водоснабжения, чтобы не оставаться без воды во время отключений.

Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины: «Кабинет Министров принял официальное решение о продлении и расширении этой финансовой программы. Теперь она распространяется не только на Киев, но и активно реализуется в Киевской и Харьковской областях. На сегодняшний день уже более 2 тысяч украинских многоквартирных домов успешно воспользовались этими средствами, закупив и установив энергооборудование на общую сумму более 520 миллионов гривен».

В правительстве успокаивают людей: оставаться один на один с миллионными расходами на модернизацию домов не придется, для ОСМД сейчас открыто сразу несколько крупных финансовых программ и льготных кредитов. Екатерина Червинская пока ожидает согласования документов в соответствии с экспериментальным государственным постановлением № 353, однако отмечает, что община настроена решительно: если до июля движения по документам не будет — жильцы начнут собирать целевые средства самостоятельно, чтобы к ноябрю отопление и свет в доме работали бесперебойно.

Ведь европейская практика ясно показывает: энергетическая независимость и устойчивость большой страны начинаются не с больших кабинетов, а с инициативы каждого отдельного дома.

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