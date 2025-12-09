"Киев, Харьков, Одесса, Львов — внимание": почему Путин бьет по вокзалам и что делать

Эксперт предупреждает, что одними ударами по Фастову Путин не ограничится / © Суспільне

Россия изменила тактику нанесения воздушных ударов по Украине. Приспешники Путина повышают эскалацию. Три дня подряд вражеские ракеты и дроны массированно атаковали Фастов в Киевской области и уничтожили его железнодорожный вокзал.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, воздушные удары противника — это признак того, что Путин поднимает градус эскалации конфликта. Он хочет больше крови, больше смертей.

«До этого существовали определенные табу для обеих сторон. Украина и Россия обменивались ударами, но были объекты, по которым мы не били, а они не били по нам. Стоит отметить, что россияне уже наносили удары по электроподстанциям украинских вокзалов в 2022 и 2023 годах. Это делалось для того, чтобы мы не могли вовремя транспортировать военные грузы с запада на восток страны», — говорит Игорь Романенко.

Россия возвращается к откровенному террору

Эксперт называет удар по железнодорожному вокзалу в Фастове откровенным терроризмом.

«В желании усилить эскалацию россияне пошли дальше: они бьют непосредственно по постройкам вокзалов, где может находиться большое количество гражданских лиц. Именно так россияне действовали в 2022 году, когда ударили ракетой „Точка-У“ по вокзалу в Краматорске. Тогда более 50 человек погибли и более 130 получили ранения. Сейчас россияне решили вернуться к откровенному терроризму и ударили по вокзалу в Фастове. К счастью, обошлось без жертв», — отмечает Игорь Романенко.

К этому эксперт добавляет, что россияне ударили по вокзалу в Фастове, чтобы не наносить удар по Центральному железнодорожному вокзалу Киева.

«Стоит отметить, что вокзал в Фастове для нас был очень важным, поскольку через него проходит большое количество грузов. И россияне все это, к сожалению, знают. Они все проанализировали и нанесли удар соответствующего уровня», — говорит Романенко.

Путин убивает и хочет мира — что не так видит Трамп

По словам эксперта, три ночи обстрелов Фастова указывают на то, что Путин нацелен на дальнейшее ведение войны. И российский диктатор демонстрирует это именно так.

«Это дальнейшее давление на Украину, на наше высшее военно-политическое руководство. Вы посмотрите, что говорит Трамп: он заявил, что видит готовность Путина к миру и не видит такой готовности со стороны Зеленского. Более того, в команде Зеленского хотят мира, а сам он — нет. Это же надо было такое придумать! Честно говоря, стоило бы проверить, кто из наших переговорщиков это заявлял, особенно на фоне ударов по Фастову», — говорит военный эксперт.

Игорь Романенко уверяет, что на самом деле такие перекосы происходят из-за того, что у нас не решаются внутренние задачи: справедливая и полная мобилизация, переход экономики на военные рельсы и усиление ответственности граждан на уровне законодательства по защите государства в условиях войны.

Даже если будет мир — мобилизация необходима

«У нас принципиально не улучшится ситуация, пока мы не выполним эти задачи, а это, я убежден, придется делать. Прежде всего по мобилизации. Даже в случае остановки ведения боевых действий нам потребуется примерно 300–500 тысяч военных, чтобы провести ротационные мероприятия, ведь у нас есть люди, воюющие с 2014 года. У них происходит выгорание, потому что они на войне уже более 10 лет, а кто-то на фронте уже почти четыре года. Их нужно будет кем-то заменить. Без дальнейшей мобилизации не обойтись. Заигрывать с обществом в этих вопросах не стоит, это небезопасно. Да, люди хотят остановки ведения боевых действий, но этим мы не решим окончательно проблему в виде России под боком. Сосед-агрессор останется, и все имеющиеся проблемы тоже. Поэтому этот вопрос нуждается в таких серьезных решениях», — отмечает Игорь Романенко.

Цель: посеять страх и панику

Эксперт говорит, что железнодорожные пути можно быстро восстановить после подрыва или даже атаки с воздуха. Это хорошо знают на практике и россияне, и мы.

«Все со временем можно восстановить. Но в плане террора россияне пошли дальше: они хотят как раз усилить этот террор. Этими ударами Путин запугивает украинцев и давит на нас. Эти удары — это не просто изменение тактики, это наращивание и повышение потенциала воздействия на противника. Что и делают россияне. Они стремятся постоянно морально психологически давить на наших людей. Граждане уже боятся небольших задержек поезда в дороге, особенно в районе Фастова».

Опасность будет расти: что делать?

Эксперт говорит: к сожалению, одними ударами по Фастову Путин не ограничится, а это значит, что находясь на вокзалах, следует быть максимально внимательными.

«Нужно не паниковать, а следовать указаниям во время сигнала воздушной тревоги. Конечно, это не Краматорск или Славянск, где уже не действуют вокзалы. Атака на Фастов должна усилить нашу внимательность. Несмотря на попытки противника, украинские вокзалы будут работать, потому что их экономическую и социальную деятельность никто останавливать не будет. Просто следует прислушиваться к сигналам тревоги и вовремя идти в укрытие. И в Киеве, и в Харькове, Одессе, Львове нужно быть внимательными. Если не успеваете к укрытию, находитесь в вокзальных подземных переходах — у них есть соответствующий уровень защиты. Учитывая безумие северного соседа, скажу так: опасность пребывания на вокзалах увеличилась. И это называется эскалация войны со стороны Путина — он воюет с мирными украинцами», — заключает Игорь Романенко.

