Киев и область под угрозой?: готовит ли Россия наступление-реванш накануне 24 февраля

После того, как ряд мониторинговых пабликов сообщили о новом скоплении белорусских военных на белорусско-украинской границе сразу в нескольких районах и о проведении военных учений, о текущей ситуации на нашей границе в комментарии для ТСН.ua рассказали представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко и бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

На вопрос о том, может ли быть Россией повторно использована территория Беларуси для воздушных атак по Украине, Владислав Селезнев отвечает однозначно: "Конечно".

И добавляет: "Давайте вспомним события января и февраля 2022 года, когда Лукашенко рассказывал, что территория Беларуси никогда не станет плацдармом для атак российской армии. Оказалось, что стала. Поэтому мы всегда должны быть начеку. Недаром украинский Генштаб вынужден держать большой комплект сил и средств именно на украинско-белорусской границе. Именно поэтому мы провели там большой объем работ по созданию инженерных фортификаций. Там мы продолжаем быть готовы из-за вероятной агрессии с севера".

Возможно ли повторное наступление на Киев

В течение почти трех лет войны военные эксперты не исключали вероятности повторного наступления врага на Киев. По мнению Владислава Селезнева, нельзя исключать такой вариант и сейчас.

"Продолжается полномасштабная война. Кремлевский диктатор Путин никоим образом не считается с позицией минского диктатора. Так что вполне вероятно может использовать как воздушное пространство, так и территорию Беларуси для осуществления определенных агрессивных шагов. Не факт, что это произойдет, но такого варианта развития ситуации исключать нельзя. Если находиться в иллюзии, то это прямой путь к коллапсу", — говорит военный эксперт.

По словам Селезнева, по состоянию на сегодняшний день рубежи Киевской области и непосредственно столицы защищены определенным образом, при этом большинство информации об этом не подлежит огласке.

Что зафиксировали пограничники

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко о текущей ситуации на угрожающих направлениях, которым является белорусско-украинская граница, говорит следующее: "В первую очередь нужно говорить о том, насколько ситуация может меняться, какую угрозу несет Украине. За этим следят подразделения разведки Украины. Также добавлю, что еще с 2022 года, пытаясь перебросить ответственность на Украину, Беларусь постоянно ведет риторику, что мы угрожаем их безопасности, забывая при том, что именно они открыли для россиян свою границу для нападения на Украину".

И добавляет: "Беларусь под этим предлогом проводит разного рода учения и держит определенное количество своих подразделений на направлении границы с Украиной, показывая как усиление своей обороноспособности".

Ряд новостей о скоплении определенного количества военных в приграничных районах Беларуси Андрей Демченко дополнительно комментирует так: "Могут происходить и ротации этих подразделений, их количество не увеличивается. На данный момент какой-то ударной группировки, которая была бы на направлении нашей границы и представляла бы нам угрозу — такого не отмечается. Изменений в обстановке также не зафиксировано. Как не зафиксировано ни техники, ни личного состава в непосредственной близости от нашей границы".

Резюмируя, Демченко говорит следующее: "Также напомню, что сейчас на территории Беларуси у России нет своих подразделений, как это было раньше, в прошлом году, когда количество российских военных могло достигать 10-12 тыс. Россия постепенно вывели их на свою территорию, а в рамках ротаций новых не заводила".

Ранее сообщалось о том, что у Лукашенко отреагировали на заявление Зеленского о прощении со стороны лидера Беларуси.

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