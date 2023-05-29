Киев и тыловые города важнее линии фронта: эксперт раскрыл новый главный замысел Путина

С осени оккупанты уже несколько раз меняли тактику обстрелов Украины – атаковали по понедельникам, затем массированно атаковали каждые две недели. Сейчас россияне приступили к комбинированной тактике с использованием ночью дронов, а утром — ракет. По словам экспертов, враг постоянно экспериментирует, пытаясь прорвать украинскую ПВО. Но теперь именно в эти дни у русских появилась ключевая задача, в которой важную роль играют города, удаленные от линии фронта.

О новом замысле врага в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"То, сколько продлится та или иная тактика врага — зависит от задач, которые перед собой он ставит. Тактика меняется под задачи, говорит Свитан. — Сегодня у окупантов была задача вычислить местоположение Patriot. Ночью они атаковали дронами и ракетами. После этого занесли. данные в бортовые компьютеры и днем выпустили 11 "Искандеров".

По словам Свитана, целью, скорее всего, были наши пусковые установки и локаторы.

"То, что ракеты были уничтожены – это наши ребята молодцы . Вторая общая задача врага – заставить наше ПВО использовать максимальное количество противоракетного боекомплекта, третья задача – не допустить принятия решения о перемещении наших систем ПВО к линии фронта. То есть россияне приняли решение гатить по телу территории Украины, которая удалена от линии фронта, чтобы ПВО оставалось на этих территориях, где находится".

На вопрос, чего следует ожидать с военной точки зрения, Свитан говорит так: "Однозначно, что они будут добиваться того, чтобы системы ПВО располагались не на линии фронта. Сколько будет продолжаться наступление – столько они будут держать в напряжении. Если они перестанут варить, то наше руководство сразу примет решение о перемещении свободных систем ПВО на линию фронта для прикрытия наших войск. Другими словами, происходит асимметричное давление на систему ПВО".

Ракетная атака Киева 29 мая

Россия дважды в сутки пыталась нанести удар по Киеву. Промежуток между первым и вторым приступом был 6 часов. В ходе ночной атаки пострадали Голосеевский, Подольский и Святошинский районы Киева. Так, в Подольском обломок вражеского объекта упал на крышу одноэтажного частного дома, а в Святошинском районе спасатели ликвидировали пожар.

А в 11 часов россияне снова нанесли удар по столице. В КМВА сообщили, что речь идет о падении шести обломков ракет в четырех районах столицы.

в Оболонском – возле АЗС, на дороге и зеленой зоне.

в Деснянском – на территории одного из парков.

в Днепровском – на дорожном покрытии в разных местах.

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