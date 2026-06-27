Киев и Вышгород задыхаются от смога: что не так с воздухом в этих городах (видео)

Смог в Киеве / © УНИАН

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В Киеве и Вышгороде значительно ухудшается состояние воздуха. Горожане жалуются, что в воздухе стоит запах горелого и нечем дышать, особенно к вечеру. Об этом люди пишут в соцсетях.

В настоящее время Киев находится на 68-м месте в мировом рейтинге загрязнения воздуха в городах. Сейчас ситуация в столице описывается как средняя. В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 54 нормы в 50. Об этом свидетельствуют данные ресурса Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Причины загрязнения воздуха

По словам эколога Александра Соколенко, причин для загрязнения воздуха несколько. Прежде всего, это последствия пожаров после российских ракетных обстрелов. Кроме того, длительная жара провоцирует естественные возгорания в экосистемах — высок риск горения травяного настила в лесах и на торфяниках. В частности, вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне.

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Эту информацию ТСН.ua подтвердили в ГСЧС Киевской области, однако заверили, что пожар не масштабный.

Что такое фотохимический смог

Ухудшение состояния воздуха непосредственно в Киеве эколог объясняет так называемым фотохимическим смогом. Он образуется летом в периоды антициклонов, когда держится продолжительная, солнечная и жаркая погода.

«Дело в том, что солнце ускоряет химические реакции в воздухе, в частности, между токсичными веществами. Соответственно, происходит, во-первых, ускорение реакций, а во-вторых, их накопление в слое воздуха около и вокруг земли, поскольку ветер отсутствует или слишком слаб. Поэтому в летние периоды в такой антициклональной жаркой погоде чаще всего ухудшается состояние воздуха в агломерациях, крупных городах или на территориях, которые могут выбрасывать в воздух определенные вещества — ТЭЦ, ТЭС и другие. Это стандартная ситуация для Киева, когда формируется длительная летняя солнечная и жаркая погода и состояние воздуха значительно ухудшается», — рассказывает ТСН.ua Александр Соколенко.

К этому эколог добавляет, если этот период будет длиться очень долго и не будет осадков, а вокруг города будут возникать естественные локальные пожары, то состояние воздуха в Киеве станет еще хуже, чем сейчас.

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В таких случаях специалисты рекомендуют закрыть окна, не выходить без надобности на улицу и пить больше воды.

Дата публикации 18:40, 27.06.26 Количество просмотров 55 Над Киевом и Вышгородом сильный смог: дышать нечем

Раньше мы писали о том, что спать с открытыми окнами в жару опаснее, чем кажется. Врач объяснил, что открытое окно в жаркую ночь может влиять не только на температуру в комнате. Эксперты предупреждают, что вместе с прохладным воздухом в дом могут попадать загрязнители, которые ухудшают сон и вредят дыхательным путям.

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