"Киев могут обстреливать, как прифронтовый Харьков": Свитан предупредил о большой опасности для столицы из-за С-400

Российская армия ночью 13 сентября нанесла ракетный удар по Киеву. Враг, по предварительной информации, применил десять баллистических ракет 48Н6ДМ из зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Таким вооружением Россия атаковала столицу впервые почти за год.

Значит ли это, что РФ может обстреливать Киев как прифронтовый город. Чем опасны эти ракеты, может ли наша противовоздушная оборона их эффективно сбивать, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал украинский военный, полковник запаса, участник российско-украинской войны, прошедший через плен в 2014 году, Роман Свитан.

С-400 — это российская зенитная ракетная система среднего и большого радиуса действия. Его ракета 48Н6ДМ предназначена для того, чтобы бить по воздушным целям. Впрочем, с недавних пор Россия использует ее по наземным целям в режиме баллистической ракеты.

В чем опасность С-400

По словам Романа Свитана, самая большая опасность для нас состоит в том, что эта ракета 48Н6ДМ не точная. Отклонение от заданной цели может быть на десятки, а иногда сотни метров.

"Ее поднимают наверх на максимальную дальность полета, это 300-400 километров. Дальше она идет по баллистической траектории, заходит на цель. Эта ракета не может управляться на большой дальности, у них нет механизма управления ракетой к земле. Поэтому ее направляют "в ту сторону", то есть выйти точно на цель она не может. Круговое возможное отклонение иногда десятки, сотни метров", — рассказал военный эксперт.

Ракета не точная и "накрывает" большую площадь.

Преимущественно 48Н6ДМ взрывают в воздухе, говорит Роман Свитан, тогда она накрывает обломками большую площадь.

“Ракета предназначена для уничтожения воздушных целей большим количеством поражающих элементов при взрыве. Так называемой шрапнелью. Она ложится на землю облаком, на головы беззащитным людям. Этим она тоже очень опасна", — рассказал Роман Свитан.

Если ракета не взрывается в воздухе, а взрывается при ударе о землю, то работает как осколочно-фугасный боеприпас. Боевая часть ракеты составляет около 180 кг.

"Это в два с половиной раза меньше, чем у "Искандера" — у него 500. Но, тем не менее, она довольно опасна за счет десятков тысяч поражающих элементов. Она наносит большой вред", — говорит Роман Свитан.

ЗРК С-400 "Триумф"/Фото: novynarnia.com

Сбивать ракеты С-400 могут всего два комплекса

По словам военного эксперта, в запасах у российской армии есть тысячи таких ракет для работы по воздушным целям. Поэтому они могут использовать их в том числе по наземным. Перехватить баллистическую ракету 48Н6ДМ могут всего два комплекса: SAMP/T ракетой Aster 30, или Patriot своими кинетическими ракетами.

Долететь до Киева ракета, выпущенная из ЗРК С-400, может всего за несколько минут. Поэтому тревогу не успевают объявить, а это еще одна большая опасность.

“У нее подлетное время несколько минут, скорость больше трех махов. Поэтому тревогу не успевают объявить. Точку пуска если определяют, то всего несколько минут ей лететь. Это большая проблема для нас. К примеру, если они бьют из Белгорода по Харькову, ракета летит всего 40 секунд. А по Киеву могут работать из Брянской или Курской областей", — говорит Роман Свитан.

Россия хочет "высушить" украинскую ПВО

По мнению Романа Свитана, российская армия применила баллистические ракеты по ЗРК С-400 по Киеву впервые за долгое время для в том числе информационной атаки.

"Вчера Путину потребовалось информационное сопровождение его выступления. 13 декабря несколько ударов баллистики — это для того, чтобы перебить негативным информационным потоком сопровождение успешной поездки нашей делегации в США. То есть в информационном смысле атака была использована. Россияне могут использовать эти ракеты, поскольку в Они будут использовать их для того, чтобы высушить нашу систему ПВО, то есть вытащить на себя противоракеты SAMP/T и Patriot", — считает Роман Свитан.

По его словам, раньше атаковать Киев с С-400 России было бессмысленно. Ведь причинить вред ею точечно на земле почти невозможно.

"Она точно не попадает. То есть ее нельзя вывести как высокоточную ракету. Она в режиме негативного информационного потока для нас может использоваться, в режиме "надо покошмарить". Они думали, что мы будем работать беспилотниками по России. Сейчас понимают, что беспилотников у нас нет в достаточном количестве. И те сказки, которые мы слышали от "Укроборонпрома" и Министерства обороны о запуске производства сотен беспилотников, оказались сказками", — говорит Роман Свитан.

"Пока мы не начнем бить по Москве, Россия будет бить по Киеву"

Поэтому в России могли принять решение использовать С-400 по Киеву для "высушивания" системы ПВО и терроризирования населения, считает военный эксперт.

"Сейчас нам важно достать большое количество беспилотников высокой дальности. Не тех, что используются на линии фронта. Их надо заставить использовать эти ракеты по беспилотникам, которые идут на Москву. Тогда они не будут использовать их по Киеву. Они будут их как раз придерживать для такой задачи. Пока мы не начнем бить по Москве, они будут бить этими ракетами по Киеву. Здесь прямая зависимость", — говорит Роман Свитан.

Процесс производства ракет 48Н6ДМ к ЗРК С-400/Фото: defence-ua.com

Киев могут обстреливать, как прифронтовый Харьков

Российская армия может начать обстреливать Киев из ЗРК С-400 так же, как прифронтовый Харьков. Единственное отличие в том, что баллистические ракеты летят в Киев немного дольше.

"Один в один, как по Харькову стреляют, там всего 40 секунд подлетное время. А в Киев ракета идет несколько минут. Ракеты примерно с такого же комплекса С-300 запускают, а по Киеву россияне могут использовать С-400. Поэтому горсовету Киева сейчас вместо того, чтобы класть брусчатку, нужно запустить производство серьезного количества беспилотников. Сотни в месяц должны производить и отправлять на Москву. И тогда россияне отстанут от Киева", — считает Роман Свитан.

РФ может атаковать с С-400 Киев, Сумы, Харьков, Днепр и Запорожье

По словам военного эксперта, дальность пуска ракет 48Н6ДМ составляет около 300-400 км. Поэтому под ударом среди крупных городов и областных центров могут оказаться Киев, Сумы, Харьков, Днепр и Запорожье.

"Эти города не так защищены ПВО, как Киев, поэтому так же успешно сбивать эти ракеты там не смогут. Это большая проблема. Просто вопрос вот в чем. Для того чтобы работать по Днепру или Запорожью им придется выходить на оккупированную территорию Украины. А здесь мы можем перехватить их ракетами AGM-88 HARM, которые у нас есть, и они этого боятся. А вот с российской территории, по которой нам запрещено работать, они не боятся бить. Поэтому здесь еще есть такая интересная зависимость. А это уже вопрос к нашим партнерам, которые нам ракеты передали, а работать по пусковым установкам и радиолокаторам, стоящим в Брянской или Курской областях, запретили. Если бы было разрешено "Хармами" работать по российской территории, то мы бы эти пусковые установки уничтожили", — говорит Роман Свитан.

Под ударом могут оказаться ТЭЦ и аэродромы

Роман Свитан говорит, что несмотря на то, что ракета не точная, ею можно ударить по инфраструктуре. Под ударом может оказаться, например, теплоэлектростанция или столичные аэродромы.

"Допустим, она может зайти на большую теплоэлектростанцию и взорваться в воздухе. Если она будет с наземным подрывом, то не попадет. А с воздушным подрывом накроет большую площадь и туда, в том числе, может попасть часть инфраструктуры. Она может заходить на аэродром с воздушным подрывом — на Жуляны, Борисполь, например. Такая ракета точно не попадет по трансформаторной будке, по какому-то генератору, газоперекачивающей станции. Это точно нереально. А большую площадь зацепит", — рассказал Роман Свитан.

По его словам, 13 декабря украинское ПВО по меньшей мере одну из ракет сбило с курса в воздухе.

"Ударили по стабилизаторам, а боевая часть долетела до земли и потом уже взорвалась. Поэтому образовалась большая воронка возле жилого дома. Если бы она долетела до цели, такая воронка была в районе цели. А если это теплоэлектростанция, то все — сразу нет тепла и электроэнергии у половины города", — говорит Роман Свитан.

Ракетный удар по Киеву 13 декабря: что известно

Напомним, в ночь на 13 декабря Россия нанесла ракетный удар по Киеву. ПВО сбила все цели, но из-за падения обломков в столице были разрушения. Пострадали более 50 человек, среди них дети. Кроме того, 35 домов остались без света. В результате падения обломков ракеты на дорогу была повреждена водопроводная сеть.

Около трех часов враг выпустил, по предварительной информации, десять баллистических ракет С-400, которые не применял по столице почти год. Обломки ракет 48Н6ДМ ранее обнаруживали после обстрела Киева 14 января 2023 года.

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