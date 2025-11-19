Киев на грани транспортного коллапса: какой "план Б" готовит власть, если остановятся метро и трамваи

Что будет с электротранспортом Киева в случае обесточивания после воздушных ударов РФ

Из-за постоянных ракетных обстрелов со стороны России, которые наносят ущерб энергосистеме, в Украине может остановиться работа электротранспорта, особенно в Киеве. При усилении воздушных ударов существует вероятность остановки работы метро и другого городского электротранспорта.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА рассказали о реальных опасностях от российских атак для столицы. Отмечается, что КП «Киевпасстранс» разработало детальный план мероприятий по чрезвычайной ситуации, связанной с отключением электроэнергии.

План действий: оперативная замена маршрутов

Этот план предусматривает частичную замену маршрутов городского наземного электрического транспорта автобусным сообщением, прежде всего, на участках с наибольшим пассажиропотоком.

«Вопрос непосредственной организации дополнительных автобусных маршрутов или изменения схем действующих для обеспечения пассажирских перевозок по трассам маршрутов городского пассажирского электротранспорта решается оперативно, в частности, опираясь на указанный план мероприятий», — сообщил по запросу ТСН.ua Валентин Кульбако, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Он подчеркивает, что возможность возобновления движения зависит от нескольких критических факторов:

Конкретные обесточенные участки улиц.

Возможности Службы энергетического обеспечения и связи КП «Киевпасстранс» по оперативному возобновлению питания контактной сети.

Физическая возможность проезда, то есть отсутствие на дорогах физических препятствий — повреждений проезжей части, последствий тушения пожаров, разбора завалов.

Дополнительные автобусы выйдут на рейсы

Персонал транспортных предприятий, включая водителей, уже прошел инструктажи по действиям при отключении электроэнергии.

«Согласно указанному плану и исходя из имеющихся возможностей предприятия, предполагается дополнительный выпуск автобусов на городскую маршрутную сеть в зависимости от ситуации в энергосистеме. Речь идет именно о дополнительных рейсах автобусов, которые будут выходить на маршруты сверх уже задействованного ежедневного подвижного состава, курсирующего на линии в обычном режиме», — добавил Валентин Кульбако.

Что будет с метрополитеном: единая система электроснабжения и резервные источники

Что касается работы КП «Киевский метрополитен», то в Департаменте отмечают, что предприятие четвертый год подряд работает в условиях военного положения, обеспечивая бесперебойную перевозку пассажиров и укрытие населения в круглосуточном режиме.

Заместитель директора Департамента пояснил, что метрополитен имеет высокий уровень устойчивости к отключениям:

«Все электрические подстанции метрополитена объединены в единую систему электроснабжения, что позволяет маневрировать и применять резервные схемы электропитания подстанций в случае исчезновения электропитания от источников энергосистемы города».

Для обеспечения устойчивого функционирования объектов круглосуточно осуществляется контроль состояния электроснабжения. Разработаны и практически отработаны резервные схемы питания для разных сценариев исчезновения электроэнергии.

Регулировка движения и режим укрытия

В настоящее время метрополитен работает в обычном режиме. Однако, как отмечает Валентин Кульбако, в случае существенных изменений в системе распределения электроэнергии на предприятии могут применяться меры по регулированию четности движения поездов (увеличение интервалов).

Он заключает, что в крайнем случае, при полном отсутствии поставки электроэнергии от распределительной системы:

«Жизнеобеспечение предприятия будет производиться от резервных источников с обеспечением работы станций в режиме укрытия».

Справятся ли автобусы?

Остается открытым вопрос: будут ли дополнительные автобусные рейсы достаточными, чтобы полностью покрыть пассажиропоток, который ежедневно обеспечивают трамваи и троллейбусы, особенно в часы пик.

Как ранее рассказывал ТСН.ua Вячеслав Скрыль инженер-энергетик, соучредитель ОО «Пассажиры Киева», сейчас в Киеве работает 330-340 автобусов, 235 троллейбусов и 160 трамваев. Даже дополнительные 60-70 автобусов, которые способен запустить город не смогут заменить крупногабаритные троллейбусы и трамваи, а тем более метрополитен.