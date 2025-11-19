- Дата публикации
Киев на грани транспортного коллапса: какой "план Б" готовит власть, если остановятся метро и трамваи
В КГГА подтверждают наличие разработанного плана действий, предусматривающего оперативную замену трамваев и троллейбусов автобусами, но подчеркивают, что все будет зависеть от конкретных масштабов разрушений и обесточивания.
Из-за постоянных ракетных обстрелов со стороны России, которые наносят ущерб энергосистеме, в Украине может остановиться работа электротранспорта, особенно в Киеве. При усилении воздушных ударов существует вероятность остановки работы метро и другого городского электротранспорта.
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА рассказали о реальных опасностях от российских атак для столицы. Отмечается, что КП «Киевпасстранс» разработало детальный план мероприятий по чрезвычайной ситуации, связанной с отключением электроэнергии.
План действий: оперативная замена маршрутов
Этот план предусматривает частичную замену маршрутов городского наземного электрического транспорта автобусным сообщением, прежде всего, на участках с наибольшим пассажиропотоком.
«Вопрос непосредственной организации дополнительных автобусных маршрутов или изменения схем действующих для обеспечения пассажирских перевозок по трассам маршрутов городского пассажирского электротранспорта решается оперативно, в частности, опираясь на указанный план мероприятий», — сообщил по запросу ТСН.ua Валентин Кульбако, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
Он подчеркивает, что возможность возобновления движения зависит от нескольких критических факторов:
Конкретные обесточенные участки улиц.
Возможности Службы энергетического обеспечения и связи КП «Киевпасстранс» по оперативному возобновлению питания контактной сети.
Физическая возможность проезда, то есть отсутствие на дорогах физических препятствий — повреждений проезжей части, последствий тушения пожаров, разбора завалов.
Дополнительные автобусы выйдут на рейсы
Персонал транспортных предприятий, включая водителей, уже прошел инструктажи по действиям при отключении электроэнергии.
«Согласно указанному плану и исходя из имеющихся возможностей предприятия, предполагается дополнительный выпуск автобусов на городскую маршрутную сеть в зависимости от ситуации в энергосистеме. Речь идет именно о дополнительных рейсах автобусов, которые будут выходить на маршруты сверх уже задействованного ежедневного подвижного состава, курсирующего на линии в обычном режиме», — добавил Валентин Кульбако.
Что будет с метрополитеном: единая система электроснабжения и резервные источники
Что касается работы КП «Киевский метрополитен», то в Департаменте отмечают, что предприятие четвертый год подряд работает в условиях военного положения, обеспечивая бесперебойную перевозку пассажиров и укрытие населения в круглосуточном режиме.
Заместитель директора Департамента пояснил, что метрополитен имеет высокий уровень устойчивости к отключениям:
«Все электрические подстанции метрополитена объединены в единую систему электроснабжения, что позволяет маневрировать и применять резервные схемы электропитания подстанций в случае исчезновения электропитания от источников энергосистемы города».
Для обеспечения устойчивого функционирования объектов круглосуточно осуществляется контроль состояния электроснабжения. Разработаны и практически отработаны резервные схемы питания для разных сценариев исчезновения электроэнергии.
Регулировка движения и режим укрытия
В настоящее время метрополитен работает в обычном режиме. Однако, как отмечает Валентин Кульбако, в случае существенных изменений в системе распределения электроэнергии на предприятии могут применяться меры по регулированию четности движения поездов (увеличение интервалов).
Он заключает, что в крайнем случае, при полном отсутствии поставки электроэнергии от распределительной системы:
«Жизнеобеспечение предприятия будет производиться от резервных источников с обеспечением работы станций в режиме укрытия».
Справятся ли автобусы?
Остается открытым вопрос: будут ли дополнительные автобусные рейсы достаточными, чтобы полностью покрыть пассажиропоток, который ежедневно обеспечивают трамваи и троллейбусы, особенно в часы пик.
Как ранее рассказывал ТСН.ua Вячеслав Скрыль инженер-энергетик, соучредитель ОО «Пассажиры Киева», сейчас в Киеве работает 330-340 автобусов, 235 троллейбусов и 160 трамваев. Даже дополнительные 60-70 автобусов, которые способен запустить город не смогут заменить крупногабаритные троллейбусы и трамваи, а тем более метрополитен.