Киев на пороге катастрофы?: зачем в многоквартирных домах сливают воду с труб

Зимой при длительном блэкауте вода в системах замерзает при температуре от -5 градусов

Россия продолжает наносить комбинированные воздушные атаки по Киеву. Враг выпустил 36 ракет и более 200 ударных дронов, направленных именно на энергетические объекты столицы.

Во многих районах коммунальщики получили указание сливать воду из внутридомовых систем во избежание повреждений труб и батарей во время блэкаута. Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

Эта информация взволновала киевлян. Многие считают — это означает, что им придется замерзать в своих домах, поскольку на улице минус 16 градусов.

Зачем сливают воду в домах

В КГГА сайту ТСН.ua подтвердили, что действительно такое указание было, более того, мэрия предупреждала горожан о возможности такого сценария действий в случае повторения обстрелов. Ведь при отсутствии теплоносителя домовые трубы замерзают, особенно если на улице минус 16 градусов мороза и температура, по прогнозам, будет снижаться.

«Чтобы избежать проблем, вода сливается из внутридомовых коммуникаций домов. Ее нужно сливать — это элементарные законы физики, чтобы замерзшая вода не разорвала трубопроводы. Как только теплоснабжение будет восстановлено, теплоноситель снова подадут в домовые системы», — пояснили в КГГА.

Сейчас столичные энергетики ликвидируют последствия вражеских ударов и постепенно тепло будет возвращаться в дома киевлян, но чтобы тепло вернулось — воду из домовых сетей нужно слить.

«Есть проблемные районы, где восстановление теплоснабжения займет некоторое время. Поэтому киевлянам нужно набраться терпения. Сейчас трудно сказать, сколько это займет времени, но энергетики делают все возможное, чтобы вернуть тепло в дома горожан как можно быстрее», — отметили в КГГА.

Там добавили, что эти рекомендации утверждены приказом Министерства топлива и энергетики от 14.02.2007 № 71 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины 05.03.2007 под № 197/13464). То есть, эти технические правила действуют уже почти 20 лет и являются неотъемлемой составляющей эффективного реагирования на аварийные ситуации систем теплоснабжения.

Что в это время делать людям: где согреться

В мэрии рекомендуют пользоваться «Пунктами незламності», развернутыми в городе.

«Жители могут загрузить приложение и найти поблизости «Пункт незламності». Туда можно прийти с детьми, согреться, зарядить телефон или повербанк. Слив воды из домовых систем не означает, что дома замерзнут. Это как раз спасает их от замерзания. Людям нужно потерпеть день-два, все зависит от того, насколько серьезные повреждения. Именно поэтому мэр Киева порекомендовал жителям, у которых есть возможность, выехать за город, чтобы в более комфортных условиях переждать эти дни. Речь идет о возможности выбора», — добавляют в КГГА.

Там подчеркивают, что контролируют ситуацию и будут информировать о ходе восстановления теплоснабжения в домах киевлян.

Напомним, в Киеве погибло четыре человека, еще 25 пострадали. В городе повреждены 19 многоэтажных домов, здание одного из посольств, выбиты окна в детском саду, повреждены трамвайное депо, недостроенная многоэтажка, автомобили, супермаркет, заправочная станция. В области также есть разрушенные жилые дома и пострадавшие люди.

В столице ввели экстренные отключения света.