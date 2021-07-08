Киев находится в десятке городов мира с самыми большими заторами: почему водители не пересядут на общественный транспорт

Киев находится в десятке городов мира с самыми большими заторами: почему водители не пересядут на общественный транспорт

Украинские автомобилисты не готовы отказаться от автомобилей, чтобы уменьшить пробки.

Украинские автомобилисты не готовы отказаться от автомобилей, чтобы уменьшить пробки. Вместо того, чтобы решить эту проблему, они ждут на строительство новых дорог и паркингов. Такие результаты собственного исследования на днях опубликовал крупнейший сервис онлайн объявлений в Украине.

Почему украинские водители не готовы пересесть на общественный транспорт, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

Цифры опроса, как часто наши водители пользуются автомобилями:

69% автомобилистов пользуются авто ежедневно;

22% — несколько раз в неделю

7% — несколько раз в месяц

2% — руководят поочередно с другими членами семьи.

В 2020 году Киев вошел в первую десятку городов с самыми заторами в мире. Задержка движения в столице составила 51%. Это означает, что часовая поездка теперь фактически занимает полтора часа.

В Европе, чтобы разгрузить города от автомобилей, есть немало парковок, а главное — работает удобный общественный транспорт. Им можно быстро и безопасно доехать до любой точки. Образцовые в этом есть Прага и Валенсия. У нас с этим еще есть проблемы: особенно, если взглянуть на маршрутки, которые часто ездят по непонятным расписанию. Кроме того, состояние самого транспорта бывает так, что лучше пройтись пешком.

Как украинском преодолеть пробки, пока этот вопрос открыт. Но однозначно, что это реконструкция старых и создание новых дорог, а также решение, увеличение парковок. Впрочем, скорее всего и это не поможет до момента пока наши автомобилисты не захотят пересесть на общественный транспорт. А их, судя по всему, пересадить туда будет очень не просто.

Готовы ли украинские водители отказаться от автомобилей, чтобы уменьшить количество пробок — прямое включение

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