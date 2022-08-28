Киев накрыл сильный дымовой занавес: что произошло в столице (фото, видео)

Задымление заметили жители Оболонского, Киево-Святошинского, Подольского, Днепровского и Дарницкого районов. Люди жалуются на запах горелого. Местами - видимость плохая уже за 200 метров.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua и жители Киева в соцсетях.

По данным системы мониторинга IQ Air, в Киеве в настоящее время в концентрация частей пыли превышена в 7,6 раза от той, которую рекомендует ВОЗ. Именно в столице сейчас самый загрязненный воздух среди других украинских городов.

Представитель киевского управления ГСЧС Светлана Водолага в комментарии ТСН.ua сообщила, что в Киеве никаких пожаров не зафиксировано.

Пресс-секретарь управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан отметила, что в селе Стоянка вспыхнул пожар на торфяниках.

"У нас сейчас есть один пожар — это возгорание торфяников вблизи села Стоянка, но они не могли вызвать такой смог. Там работают наши подразделения, но это не столь масштабный пожар. Однако ежегодно мы наблюдаем такой смог из-за природных явлений. Сейчас мы проверяем Вышгородский район и Чернобыльскую зону на факт возникновения пожаров", – объяснила Виктория Рубан.

В ГСЧС в Киевской области добавили, что киевлянам, особенно жителям Оболонского района, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Напомним, в столице на Подоле появился новый мурал "Призрак Киева".

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