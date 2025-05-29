Киев накрыла мощная непогода: молния ударила в дом, поломанные деревья

В Киеве свирепствовала непогода / © Associated Press

Реклама

Киев сегодня накрыла мощная непогода. Молния попала в дом в Оболонском районе Киева. Видео как электрический разряд влетает в стену многоэтажки разлетелось по сети.

ТСН стало известно — никто из жителей не пострадал. Из-за непогоды в столице объявили первый уровень опасности. Шторм, град и деревопад накрыл Киев и область после обеда. Ливень снизил видимость почти до нуля. Мощный ветер наломал деревьев в разных районах.

В Ирпене дерево упало на крышу автомобиля — и этот момент жители зафиксировали на видео. Из-за непогоды в некоторых районах временно исчезла электроэнергия.

Реклама

Между дождями и радугами — гроза, по прогнозам гидрометцентра, продержится до конца суток. Поэтому без необходимости безопаснее оставаться дома, а авто запарковать подальше от деревьев и билбордов.

Напомним, Укргидрометцентр предупредил жителей столичного региона об опасных метеорологических явлениях

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: