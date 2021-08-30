Киев накрыла непогода: затоплено метро, посреди дороги вода била фонтаном (видео)

В дополнение к обильным ливням поднялся ураган, он ломал ветви и валил деревья.

Киев накрыла непогода: столицу накрыл мощный ливень с грозой, дул штормовой ветер. Стихия бушевала, почти не останавливаясь, с вечера до утра.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 30 августа.

В столице снова затопило подземку. На станции метро "Героев Днепра" киевляне сняли, как вода льется прямо на рельсы. А один из вестибюлей пришлось закрыть на вход и выход.

По многим улицам города машинам приходилось буквально плыть. На одной из них посреди дороги вода била фонтаном.

В дополнение к обильному ливни поднялся ураган. Он ломал ветви и валил деревья.

Дождливо сегодня, 30 августа, снова. Осадки передают по всей территории Украины, кроме Востока. Туда дожди доберутся уже завтра, 31 августа.

Но несмотря на такое дождливое окончание лета, сентябрь обещает быть сухим. Хотя и холодным — с четверга температура воздуха опустится до плюс 15-ти градусов.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на осень-2021.

Погода в Украине: Киев накрыл мощный ливень с грозой и штормовым ветром

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