Киев накрыло "грязное облако": откуда взялась и к чему здесь Польша

Киев накрыло облако из грязного воздуха. Почти по всему городу фиксируется красный опасный уровень загрязнения. По словам специалистов, зафиксированы показатели, превышающие норму в семь раз. Жителям столицы рекомендуют ограничить пребывание на улице, не открывать окна и пить много воды.

Сверхвысокие показатели загрязнения воздуха

По словам эколога Александра Соколенко, причина значительного загрязнения атмосферного воздуха в Киеве в том, что сейчас над Украиной сформировался мощный антициклон, который принес морозную и безветренную погоду.

"При такой погоде, прежде всего, увеличивается количество вредных выбросов в атмосферу. Это касается в частности выбросов от теплоэлектростанций, частных домохозяйств, которые из-за мороза интенсивнее отапливаются углем или древесиной, а также выбросов от автотранспорта. В условиях, когда фактически отсутствует ветер, все эти вредные загрязнители накапливаются в воздухе. В пределах больших городов - грязь, пыль, выбросы сконцентрированы на небольшой высоте. Поэтому и имеем сейчас в Киеве сверхвысокие показатели загрязнения воздуха", - рассказывает ТСН.ua эколог Александр Соколенко.

Когда воздух очистится?

Именно поэтому киевляне видят в городе смог вперемешку с туманом и чувствуют неприятный запах горелого в воздухе. Кстати в КГГА, обещают, что во второй половине дня ситуация с воздухом улучшится.

А вот эколог отмечает, что качество воздуха станет лучше, когда изменятся атмосферные фронты, например, с северо-запада.

"Изменение атмосферного фронта приведет к тому, что выпадет небольшой снег, а местами и умеренный. Думаю, что в ближайшие трое суток ситуация с качеством воздуха в Киеве должна измениться - усилится ветер и накопление вредных примесей в воздухе над городом не будет происходить. Изменение погоды и потепление приведет к уменьшению выбросов в атмосферу, ведь люди перестанут активно обогревать свои дома", - объясняет Александр Соколенко.

Откуда пришло "грязное облако"

Относительно того, откуда над Украиной взялось "грязное облако", то эксперт говорит, что оно могло образоваться из-за накопления выбросов в пределах крупных городов или же из-за перемещения грязного воздуха с территории соседней Польши.

"В Польше используют много твердого топлива для обогрева помещений. Соответственно, когда температура воздуха снижается, то в восточной и центральной части Польши фиксируется значительный рост выбросов в атмосферу. Грязное облако из Польши идет к нам и влияет на загрязнение воздуха на Западе Украины. Антициклон над нами достаточно большой, он по состоянию на сейчас занимает площадь всей Восточной Европы. Поэтому "грязные облака" фиксируются над крупными городами и регионами, где сконцентрированы промышленные объекты", - отмечает Александр Соколенко.

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