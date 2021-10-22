Киев одной ногой в "красной" зоне: школьников отправили на каникулы, а в полиции — горячая пора

Киев одной ногой в "красной" зоне: школьников отправили на каникулы, а в полиции — горячая пора

Второй день копы проверяют соблюдение ограничений на междугородном транспорте.

В Киеве стремительно растет количество больных "ковидом", а больничные койки с кислородом уже заняты на две трети. Столице грозит "красная" зона.

О том, как живет город в канун введения жестких ограничений — 22 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

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Несмотря на то, что Киев остается "оранжевым", столичная власть досрочно отправила учеников на каникулы. В субботу, 23 октября, дети должны были идти в школы, потому что отдыхали в прошлую пятницу. Однако, идут отдыхать и пока не известно на сколько. Уже предупредили, что недели две за парты столичные школьники точно не вернутся.

"Следующие две недели школы работать не будут. Дети идут на каникулы. Первую неделю они на каникулах. А в течение следующей — мы определимся с форматом работы на вторую неделю — или продлить каникулы, или дистанционное обучение. Это касается и начальных классов также", — отметила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Новости Украины: столичная власть досрочно отправила учеников на каникулы

Между тем в полиции — горячая пора. Второй день копы проверяют соблюдение ограничений на междугородном транспорте. По новым правилам, пассажиры и водители должны иметь сертификаты о вакцинации или отрицательные "ковид"-тесты. Если хотя бы у одного из пассажиров этих документов нет, — его высаживают с рейса, а перевозчику выписывают штраф.

На столичном автовокзале "Киев", который обычно напоминает человеческий муравейник — сейчас все по-другому. Один за другим автобусы выезжают в рейсы — почти пустые.

Полицейские по очереди проверяют каждую маршрутку. Без учета пропускают только те, которые не выезжают за пределы области. Большинство пассажиров имеют сертификаты о вакцинации, бумажные или в "Дї". Тестов — совсем немного и порой случаются старые.

Объяснение "документы есть, но дома", или "сертификат лежит в другой сумочке" полицейских не устраивают.

Иногда пассажиры сами подходят к копам, чтобы перед покупкой билета проверить, действителен ли их документ.

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К слову, подобные рейды продолжаются по всей стране. Так, во Львове полицейские проверяли сразу три вокзала. Одну из женщин, которая не имела сертификата или теста, пришлось высаживать с юридическим ликбезом.

За последние два дня по всей Украине полицейские составили несколько десятков протоколов на автобусных перевозчиков, а также не пустили в поезда около 200 пассажиров.

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