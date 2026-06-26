Киев затянуло смогом, чувствуется запах гари: в чем причина и есть ли опасность

Киев / © Associated Press

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Киев затянуло смогом. Жители сообщают, что в разных районах столицы в воздухе чувствуется запах гари, а дома и улицы окутывает серая дымка, из-за которой ухудшается видимость. Официальной информации о состоянии воздуха на данный момент нет, но киевляне уже предупреждают в социальных сетях, что лучше закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Почему в столице ухудшилось качество воздуха

По словам эколога Александра Соколенко, причин загрязнения воздуха в целом несколько. Прежде всего, это последствия пожаров, возникших после российских ракетных обстрелов. Кроме того, продолжительная жара провоцирует естественные возгорания в экосистемах — существует высокий риск возгорания травяного покрова в лесах и на торфяниках. В частности, сейчас вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне.

Эту информацию ТСН.ua подтвердили в ГСЧС Киевской области, однако заверили, что пожар не является масштабным.

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Что такое фотохимический смог и как на него влияет жара

Что касается ухудшения качества воздуха непосредственно в Киеве, то эколог объясняет это явление так называемым фотохимическим смогом. Он образуется летом в периоды антициклонов, когда стоит продолжительная, солнечная и жаркая погода.

«Дело в том, что солнце ускоряет химические реакции в воздухе, в частности между токсичными веществами. Соответственно, происходит, во-первых, ускорение реакций, а во-вторых, их накопление в воздушном слое у земли и вокруг нее, поскольку ветер отсутствует или очень слаб. Поэтому в летний период при такой антициклональной жаркой погоде чаще всего ухудшается состояние воздуха в агломерациях, крупных городах или на территориях, которые могут выбрасывать в воздух определенные вещества — ТЭЦ, ТЭС и другие. Поэтому это стандартная ситуация для Киева, когда устанавливается длительная летняя солнечная и жаркая погода, и состояние воздуха значительно ухудшается», — рассказывает ТСН.ua Александр Соколенко.

К этому он добавляет: если этот период продлится слишком долго и осадков не будет, а вокруг города будут возникать естественные локальные пожары, то состояние воздуха в Киеве станет еще хуже, чем сейчас.

«Такого можно ожидать в случае возникновения подобной природной аномалии. Надеюсь, не такой, как во Франции, где местами температура поднялась до 45 градусов тепла. Но такой риск существует. Сейчас в целом температура воздуха по Европе довольно высокая, почти везде она превышает климатическую норму. Украину эта горячая воздушная масса тоже затронула», — добавляет эколог.

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Влияние российских обстрелов на экологию города

Александр Соколенко подчеркивает, что в случае ракетных ударов со стороны России состояние воздуха в Киеве будет ухудшаться.

«При такой погоде, как сейчас, последствия ракетно-дроновых ударов будут существенно влиять на состояние воздуха в городе», — добавляет эколог.

Как защитить здоровье во время смога

Смог, который накрывает Киев, а также пожар в Чернобыльской зоне представляют для жителей города определенную опасность.

«Все зависит от концентрации вредных веществ в воздухе — чем выше концентрация, тем больше опасности. Думаю, стоит следить за сообщениями ГСЧС и КГГА. Люди, чувствуя запах гари в воздухе, сами прекрасно понимают, что это вредно. На таком воздухе лучше не заниматься утренними пробежками, спортом или длительными прогулками», — советует Соколенко.

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Он рекомендует людям больше пить жидкости, отдыхать и более внимательно следить за своим здоровьем.

«Особенно если у человека есть хронические заболевания, связанные с легочно-дыхательной или сердечно-сосудистой системами — такие люди больше страдают от такого воздуха. Смертельно опасного в этом смоге ничего нет, но локально или фрагментарно он может ухудшать состояние здоровья людей из определенных групп риска», — заключает Александр Соколенко.

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