"Киев пахнет Краматорском" или отсутствием решений? Как россияне истощают столицу, а чиновники предлагают убегать

Россия пятые сутки подряд истощает Киев непрерывными атаками

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Россия, из-за бессилия на фронте, пытается превратить жизнь в Киеве в ад. С 26 августа противник постоянно атакует город реактивными дронами: воздушные тревоги раздаются в городе постоянно с перерывами на полчаса-час. Путин пытается истощить Киев, цель одна — чтобы горожане паниковали, боялись выйти на улицы и уезжали из города. Враг стремится разрушить местную экономику, именно поэтому наносятся удары по складах логистических и торговых сетей.

Обстрелы Киева: устрашение вместо конкретных действий

Цели противника на пятый год войны вполне ясны, а вот поведение наших чиновников и власть имущих не очень. Вместо конкретных действий и четких разъяснений из уст чиновников рефреном звучит: будет еще сложнее — уезжайте из Киева.

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Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна готовиться к повторению сложной зимы, поскольку война все больше охватывает гражданскую инфраструктуру.

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По его словам, такие атаки оказывают непосредственное влияние на повседневную жизнь украинцев.

«Вот в новостях уже было, что на трассе Харьков-Полтава нет ни одной заправки. Это же влияет на качество жизни в условиях войны. Прямо влияет», — отметил бывший глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что Украине придется адаптироваться к ситуации, когда гражданская инфраструктура становится системной целью войны.

«И мы должны просто к этому готовиться, что война перешла в такой тотальный характер, когда гражданская инфраструктура уничтожается целенаправленно, и нам в этом жить», — заявил он.

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К этому Кулеба уже призвал людей уезжать из Киева и искать места в селах, чтобы пережить тяжелую зиму.

Высокопоставленные чиновники разного ранга рефреном повторяют, что «люди должны готовиться», а украинцы уже устали этими предупреждениями и запугиваниями, поэтому откровенно спрашивают у чиновников: а почему не готовитесь вы? И в какую деревню выезжать, чтобы там не взрывались склады, как в селе Мила под Киевом? Или за какие средства снимать жилье на западе Украины, где цены просто заоблачные.

Нардепка Марьяна Безуглая написала на своей странице в социальной сети: «Киев пахнет Краматорском». Вот не дымом, не розами, не осенью, а именно Краматорском. Что, кроме паники и тревоги, это даст обычным людям?

Пост Безуглой

Больше депутатов парламента тревожит, как они должны работать при таких интенсивных атаках, мол, россияне могут ударить по зданию Верховной Рады.

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Многие народные избранники волнуются на этот счет, хотя в Киеве достаточное количество подземных помещений, где можно провести заседание, но без привычного для депутатов комфорта и пафоса. При острой необходимости можно провести заседание на одной из станций столичного метро, где обычные люди из-за отсутствия укрытий спасаются от российской баллистики.

А вот как будут работать школы, где будут учиться дети в условиях постоянных обстрелов — почему-то традиционно никого не интересует.

Образовательный коллапс и перекладывание ответственности

Пятый день подряд Россия кошмарит Киев реактивными «Шахедами», и эти атаки непрерывны. Люди встревожены и напуганы, потому что они не могут нормально пользоваться метрополитеном, который останавливают во время атак, не могут вовремя доехать на работу, а больше их пугает, что никто из городских чиновников не сообщает им, как в этих сложных условиях будут работать столичные садики, школы и другие учебные заведения. Все пять дней из мэрии об этом ни слова.

Только за день до первого сентября чиновники смогли заявить, что «первую неделю учебного года школы планируют начать в очно-дистанционном формате». И в некоторых школах уже готовятся к линейкам.

«В то же время учебные заведения должны быть готовы оперативно менять организацию обучения в зависимости от продолжительности воздушных тревог и уровня угрозы», — сообщили в КГГА.

Но от таких заявлений людям ни холодно, ни жарко. И киевляне в социальных сетях откровенно пишут, что такое отсутствие конкретики просто ужасает.

Профильный заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказывает, что 28 августа в Киеве воздушные тревоги продолжались в общей сложности 158 минут:

«Это почти 4 урока из 6. Поэтому мы должны быть готовы не только к тому, что во время тревоги дети спускаются в укрытие, но и к тому, что при определенных условиях учебный процесс нужно будет организовать иначе», — говорит чиновник.

По его словам, в городе определили разные варианты — от проведения занятий в укрытиях для младших школьников до смешанного или дистанционного обучения. Также рассматривают возможность работы во вторую смену.

«Каждая школа будет определять оптимальную модель учебного процесса с учетом возможностей заведения, особенностей укрытия и ситуации по безопасности. Родители смогут выбирать доступный формат в рамках предложенных школой моделей», — заявляют в КГГА.

Но больше всего в этом раздражает то, что город снова перекладывает всю ответственность на директоров учебных заведений. Именно они будут отвечать, если на школьный двор во время торжественной линейки упадет российский дрон.

Учителя хорошо помнят прошлую зиму, когда руководители учебных заведений принимали решение о дистанционном обучении, но дома сидели ученики (некоторые школы продолжали обучение даже в холодных классах), а учителя были вынуждены ехать в мороз в школу и вести уроки. И никого не обходит ни безопасность учителя, ни его здоровье, «потому что государство платит вам деньги и вы должны», — говорили директора.

А учителя в свою очередь говорят, что из-за воздушных атак россиян их дорога на работу растягивается на несколько часов. Такая поездка учителя в школу превращается в многочасовой квест, не говоря уже, что за каждую поездку в транспорте учитель платит 30 гривен, а не 8 как раньше.

Вопросы без ответов: что говорят в КГВА

Киевляне справедливо отмечают, что из-за интенсивности российских атак жизнь в столице превратилась в ад. Только вот их больше поражает молчание чиновников и отсутствие конкретных действий, чтобы противодействовать жестоким намерениям противника.

ТСН.ua поинтересовался в Киевской городской военной администрации:

Какие планируются изменения в работе городского транспорта, а именно сообщение метрополитеном между левым и правым берегами Киева?

Какой алгоритм действий разрабатывается для столичных больниц и скорой помощи?

Почему никто не объясняет людям, что временное отсутствие товаров в магазинах связано с вражескими атаками, чтобы остановить панику?

Что означает ввод дифференцированного оповещения и какие изменения планируются по комендантскому часу?

«Вопросы жизнедеятельности города в сегодняшних условиях активно обсуждаются. В ближайшее время принятые решения будут опубликованы на официальных источниках», — ответили на запрос ТСН.ua в Киевской городской военной администрации.

Собрали Совет обороны Киева

Позже мэр Киева сообщил, что собран Совет обороны Киева и готовится обращение к правительству об изменениях в протоколах безопасности.

Только после этого будут сформулированы отдельные правила жизнедеятельности города в нынешних условиях. Среди прочего планируют пересмотреть вместе с военными порядок организации движения по мостам Киева во время воздушных тревог.

Дата публикации 21:30, 30.08.26 Количество просмотров 66 ТСН Тиждень с Аллой Мазур, 30 августа. Киев под прицелом! Пустые полки после ударов по складам







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