Киев под ударом гепатита А: десятки инфицированных, главный санврач рассказал о возможных причинах

В Киеве вспышка гепатита А, среди инфицированных — школьники

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В Киеве зафиксирована вспышка гепатита А, которая охватила Соломенский район столицы. По последним данным, инфекция подтверждена у 33 человек, причем более половины из них — 19 — несовершеннолетние дети.

Вспышка гепатита А — заболели дети

По словам Сергея Чумака, главного государственного санитарного врача Киева, еще 8 мая начали поступать срочные сообщения о заболевании вирусным гепатитом А.

«Сначала это были единичные случаи, а уже за сутки их количество выросло до 15. Мы немедленно начали эпидемиологическое расследование и проинформировали Госпродпотребслужбу, Департамент здравоохранения КГГА и управление образования Соломенского района», — рассказал ТСН.ua Сергей Чумак, главный государственный санитарный врач Киева, генеральный директор ГУ «Киевский городской ЦКПБ МЗ».

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Поскольку случаи заболевания были сосредоточены в одном районе и касались учащихся отдельных учебных заведений, в школах отобраны пробы воды для лабораторного исследования. Эпидемиологическое расследование показало, что все случаи инфекции локализованы в пределах микрорайона Отрадный.

Виновата ли вода из бюветов

Сергей Чумак отметил, что в микрорайоне Отрадный функционируют бюветы, поэтому специалисты также взяли из них пробы воды для проверки.

«Анализы, проведенные в выходные, показали, что вся вода соответствует установленным нормам. Возбудители гепатита не были обнаружены ни по бактериальным, ни по санитарно-гигиеническим показателям», — заверил главный санитарный врач.

В то же время в «Киевводфонд» и «Киевводоканал» были направлены запросы о возможных порывах на водопроводных или канализационных сетях и проведении регламентных работ на бюветах. В «Киевводфонде» сообщили о проведении таких работ на нескольких бюветах в первом квартале этого года. Ожидается информация об исполнителях работ и состоянии их здоровья. Не исключается возможность попадания инфекции в воду из-за несоблюдения гигиены работниками.

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Шесть школ перешли на дистанционное обучение

В микрорайоне Отрадный подтверждено 33 случая гепатита А. Локализация проживания инфицированных лиц ограничена улицами Шалимова и Донца, недалеко от парка Отрадный.

«Госпитализированы 19 человек, из которых 15 — дети. Инфекция обладает высокой скоростью передачи, поэтому проводится проверка контактных лиц, а это более 200 человек. Медицинские работники уже посетили семейные очаги инфекции», — сообщил Сергей Чумак.

В связи со вспышкой заболевания шесть учебных заведений, где были зафиксированы случаи инфицирования, временно переведены на дистанционное обучение. Эпидемиологическое расследование продолжается, специалисты анализируют все полученные данные для установления точных причин и предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Как передается гепатит А и его симптомы

Врачи-инфекционисты объясняют, что вирус гепатита А передается от человека к человеку фекально-оральным путем, подобно возбудителям острых кишечных инфекций. Заражение может происходить через инфицированную воду или пищу, а также контактно-бытовым путем — через грязные руки.

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Врач-инфекционист Наталья Иванченко отмечает: «Опасность заключается в том, что инфицированный человек может не иметь никаких симптомов заболевания, но уже выделять вирус с фекалиями и быть угрозой для окружающих еще до появления клинических признаков».

Частые симптомы гепатита А:

Гриппоподобное начало: повышенная температура тела, общая слабость, боли в мышцах, тошнота.

Пожелтение кожи (слизистой глаз), возможно пожелтение твердого неба.

Желтуха: пожелтение кожи, обесцвечивание кала, потемнение мочи («цвет пива»).

При осмотре может быть выявлено увеличение печени или селезенки.

У людей с хроническими заболеваниями возможны дополнительные симптомы и осложнения.

Инкубационный период гепатита А может длиться от двух недель до 55 суток, в течение которого человек может быть источником заражения для других.

Профилактика гепатита А

Наиболее эффективным способом защиты от гепатита А является вакцинация. Две дозы вакцины с интервалом в шесть месяцев обеспечивают стойкий иммунитет к вирусу. Вакцинация не обязательна и проводится за средства граждан или юридических лиц.

В эпидемических очагах контактным лицам может быть рекомендована экстренная вакцинация для предотвращения развития заболевания. Важную роль в профилактике играет также соблюдение элементарных правил личной гигиены, регулярная дезинфекция помещений и контроль качества водоснабжения и питания.

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Наталья Иванченко подчеркнула, что с 2024 года в некоторых областях Украины наблюдается рост заболеваемости вирусным гепатитом А, в частности во Львовской области в конце 2024-го и начале 2025 года.

«Предыдущие десять лет заболеваемость была значительно ниже, поэтому текущая ситуация требует особого внимания», — резюмировала врач.

Дата публикации 22:35, 03.11.23 Количество просмотров 18 Гепатит А: нетипичное развитие болезни - есть ли угроза для других областей