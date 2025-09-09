- Дата публикации
Киев под угрозой: чего ждать от России после удара по Кабмину и полетят ли ракеты на Кремль
Генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал о том, почему российский диктатор усилил удары по Киеву, какой «сигнал» он послал Трампу и будет ли ответ по Кремлю.
Недавнее попадание ракетой в здание Кабмина стало тревожным сигналом для Киева. Впервые за четыре года войны Россия попала по «центру принятия решений». Это не просто военная атака, а попытка посеять страх и панику.
По словам военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, Путин, вероятно, будет продолжать подобные удары.
За что Путин бьет по Киеву?
Игорь Романенко считает, что атака на Кабмин — это некий «акт мести». Раньше обстрелы Киева были ответом на успешные действия ВСУ: освобождение Киевщины, Харьковщины и Херсонщины. Сейчас, по мнению эксперта, причиной является наращивание Украиной возможностей для ударов по российской территории.
«У нас появилось больше инструментария для подобных атак по России в виде нового ракетного оружия, которое значительно мощнее, чем дроны. Такие перспективы пугают Путина», — объясняет Романенко.
Эксперт отмечает, что Украина нарастила мощности по ударным дронам и российские предприятия по производству горюче-смазочных материалов горят.
«Уничтожено около 20% этих объектов — это сказывается на дееспособности армии оккупантов, цены на бензин и дизтопливо в России выросли на 50%, его в некоторых регионах уже выдают по талонам», — говорит генерал-лейтенант.
Именно эти факторы, считает Романенко, являются одной из основных причин усиления атак на Киев. Цель — усилить морально-психологическое давление на украинцев и руководство страны.
Где Путин выпил «храброй воды»
По словам Игоря Романенко, после встречи с лидером Китая и общения с Дональдом Трампом Путин увидел, что может безнаказанно влиять на решения Запада.
«После Аляски Путин увидел, что Трамп ведет себя нерешительно и в целом после каждого общения с российским диктатором демонстрирует чуть ли не зависимость от него. Намерения Трампа постоянно меняются — вместо ускорения переговоров о возможной остановке боевых действий к переговорам даже не подошли. Путин понял, что этот «путь» можно оттягивать на месяцы или даже годы, поэтому сделал вывод, что может таким образом влиять на Трампа, а тем временем продвигаться на фронте вперед и атаковать мирные города ракетами», — говорит Игорь Романенко.
На Кабмин летела не одна ракета
По предварительным данным, в здание правительства попала крылатая ракета «Искандер-К». Чудом ее боевая часть не взорвалась, что спасло здание от значительных разрушений.
«Если бы это произошло, ущерб был бы нанесен значительно больший», — отмечает эксперт.
Он добавляет, что россияне постоянно модернизируют свое оружие и меняют тактику атак, чтобы обходить украинскую ПВО. Они, как правило, точно наводят ракеты, и средства РЭБ не всегда могут им помешать. По мнению Романенко, целью атаки было именно здание Кабмина.
«Я больше согласен с мнением, что целью было именно здание Кабмина и вводились именно его координаты. Летела же не одна ракета, их было несколько и одной удалось прорваться и попасть. Поэтому, по моему мнению, надо иметь в виду, что ситуация может ухудшаться и россияне будут пытаться дальше бить по Киеву, а также по правительственному кварталу. Это давление на киевлян и руководство страны. Цель — истощить морально и подавить население, а для руководства — соглашаться на условия Путина», — говорит Игорь Романенко.
Когда будет ответ Москве и запылает ли Кремль
По словам Игоря Романенко, чтобы оценить возможность ударов по башням Кремля, следует учитывать наши реальные возможности и отношения с союзниками. Он напоминает, как Путин, используя ядерный шантаж, заставил США повлиять на Украину, чтобы группировка врага на правом берегу Днепра смогла избежать полного уничтожения.
«В нужный момент Путин использует ядерный шантаж, действующий в его пользу. И нашему военно-политическому руководству приходится принимать решения с учетом этих угроз. Поэтому сомнительно по поводу ответных ударов по башням Кремля. Возможно, такое время еще придет, но на данный момент, мне кажется, на такой шаг не пойдут», — считает генерал-лейтенант.
Романенко добавляет, что физически в стенах Кремля уже есть условные повреждения и трещины.
«Нужно взвешенно проводить свою политику за счет дипломатии, чтобы, не пересекая красные линии, достигать целей. Это тяжелое и одновременно тонкое дело», — заключает Игорь Романенко.