Киев под угрозой: чего ждать от России после удара по Кабмину и полетят ли ракеты на Кремль

РФ будет продолжать удары по Киеву

Реклама

Недавнее попадание ракетой в здание Кабмина стало тревожным сигналом для Киева. Впервые за четыре года войны Россия попала по «центру принятия решений». Это не просто военная атака, а попытка посеять страх и панику.

По словам военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, Путин, вероятно, будет продолжать подобные удары.

За что Путин бьет по Киеву?

Игорь Романенко считает, что атака на Кабмин — это некий «акт мести». Раньше обстрелы Киева были ответом на успешные действия ВСУ: освобождение Киевщины, Харьковщины и Херсонщины. Сейчас, по мнению эксперта, причиной является наращивание Украиной возможностей для ударов по российской территории.

Реклама

«У нас появилось больше инструментария для подобных атак по России в виде нового ракетного оружия, которое значительно мощнее, чем дроны. Такие перспективы пугают Путина», — объясняет Романенко.

Эксперт отмечает, что Украина нарастила мощности по ударным дронам и российские предприятия по производству горюче-смазочных материалов горят.

«Уничтожено около 20% этих объектов — это сказывается на дееспособности армии оккупантов, цены на бензин и дизтопливо в России выросли на 50%, его в некоторых регионах уже выдают по талонам», — говорит генерал-лейтенант.

Именно эти факторы, считает Романенко, являются одной из основных причин усиления атак на Киев. Цель — усилить морально-психологическое давление на украинцев и руководство страны.

Реклама

Где Путин выпил «храброй воды»

По словам Игоря Романенко, после встречи с лидером Китая и общения с Дональдом Трампом Путин увидел, что может безнаказанно влиять на решения Запада.

«После Аляски Путин увидел, что Трамп ведет себя нерешительно и в целом после каждого общения с российским диктатором демонстрирует чуть ли не зависимость от него. Намерения Трампа постоянно меняются — вместо ускорения переговоров о возможной остановке боевых действий к переговорам даже не подошли. Путин понял, что этот «путь» можно оттягивать на месяцы или даже годы, поэтому сделал вывод, что может таким образом влиять на Трампа, а тем временем продвигаться на фронте вперед и атаковать мирные города ракетами», — говорит Игорь Романенко.

На Кабмин летела не одна ракета

По предварительным данным, в здание правительства попала крылатая ракета «Искандер-К». Чудом ее боевая часть не взорвалась, что спасло здание от значительных разрушений.

«Если бы это произошло, ущерб был бы нанесен значительно больший», — отмечает эксперт.

Реклама

Он добавляет, что россияне постоянно модернизируют свое оружие и меняют тактику атак, чтобы обходить украинскую ПВО. Они, как правило, точно наводят ракеты, и средства РЭБ не всегда могут им помешать. По мнению Романенко, целью атаки было именно здание Кабмина.

«Я больше согласен с мнением, что целью было именно здание Кабмина и вводились именно его координаты. Летела же не одна ракета, их было несколько и одной удалось прорваться и попасть. Поэтому, по моему мнению, надо иметь в виду, что ситуация может ухудшаться и россияне будут пытаться дальше бить по Киеву, а также по правительственному кварталу. Это давление на киевлян и руководство страны. Цель — истощить морально и подавить население, а для руководства — соглашаться на условия Путина», — говорит Игорь Романенко.

Когда будет ответ Москве и запылает ли Кремль

По словам Игоря Романенко, чтобы оценить возможность ударов по башням Кремля, следует учитывать наши реальные возможности и отношения с союзниками. Он напоминает, как Путин, используя ядерный шантаж, заставил США повлиять на Украину, чтобы группировка врага на правом берегу Днепра смогла избежать полного уничтожения.

«В нужный момент Путин использует ядерный шантаж, действующий в его пользу. И нашему военно-политическому руководству приходится принимать решения с учетом этих угроз. Поэтому сомнительно по поводу ответных ударов по башням Кремля. Возможно, такое время еще придет, но на данный момент, мне кажется, на такой шаг не пойдут», — считает генерал-лейтенант.

Реклама

Романенко добавляет, что физически в стенах Кремля уже есть условные повреждения и трещины.

«Нужно взвешенно проводить свою политику за счет дипломатии, чтобы, не пересекая красные линии, достигать целей. Это тяжелое и одновременно тонкое дело», — заключает Игорь Романенко.