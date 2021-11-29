Киев попрощался с экс-мэром: на Байковом кладбище похоронили Александра Омельченко (фото)

Полсотни военных, прощаясь с Александром Омельченко, исполнили, в частности, гимн Украины.

В Киеве на Байковом кладбище 29 ноября похоронили экс-мэра Киева Александра Омельченко, умершего 25 ноября на 84-м году жизни в больнице от осложнений после перенесенного заболевания COVID-19.

Бывшего градоначальника хоронили в сопровождении военного оркестра. Более полусотни военных, прощаясь с Александром Омельченко, исполнили, в частности, гимн Украины. На кладбище присутствовал мэр Киева Виталий Кличко.

До этого всю ночь бывшего мэра Киева отпевали в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Похоронили возле Чапкиса и Звягильского

Похоронили Омельченко на центральной аллее Байкового кладбища, возле могилы экс-премьера Украины Ефима Звягильского, скончавшегося накануне от осложнений от коронавируса. Рядом расположена могила легендарного хореографа Григория Чапкиса, умершего 13 июня на 91-м году жизни после продолжительной болезни.

Прощались с Сан Санычем в Колонном зале КГГА

Церемония прощания проходила в Колонном зале Киевской городской государственной администрации (ул. Крещатик, 36, 2 этаж).

"Киев прощается с человеком, который много лет своей жизни работал для нашего города, менял его. Сан Саныч, как мы его называли, любил Киев. А киевляне — уважали Омельченко. Для меня он был старшим товарищем и во многом наставником. Всегда энергичный и упорный, мудрый и с юмором, с большим интересом к жизни и людям… Таким я буду помнить Сан Саныча… Светлая память…", — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Церемония прощания проходила с соблюдением санитарных норм и карантинных ограничений. На входе в помещение КГГА проверяли наличие "зеленого" COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста для определения антигена, сроком действия 72 часа, или документа о выздоровлении.

В Колонный зал допускали группы людей в определенном количестве для соблюдения противоэпидемических ограничений.

"Творил современную историю Киева"

Виталий Кличко отметил, что они с Александром Омельченко были знакомы многие годы.

"Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичен, с мудрым юмором, советами опытного управленца", – сказал он.

Кличко припомнил, как Омельченко посещал его и брата боксерские поединки.

"Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю", — подчеркнул мэр Киева.

"Почти легендарный мэр нашего Киева…"

Руководитель партии "Батькивщина", политик и депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко назвала Омельченко легендарным мэром столицы.

"Знала его лично много лет. Общаться с ним было непросто, но всегда очень интересно. Он обладал той некнижной, неакадемической мудростью, которой так часто не хватает в украинской политике. Александр Александрович, пожалуй, стал первым настоящим мэром украинской столицы. Он знал о Киеве и городском хозяйстве все. Буквально... До малейших подробностей и до самых отдаленных переулков города. Он всем сердцем любил Киев и фактически посвятил себя городу", — написала Тимошенко.

Второй президент Украины (1994 – 2005) Леонид Кучма также считает, что бывший мэр Киева Александр Омельченко оказал большое влияние на развитие столицы. Об этом написала его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.

"Дороги, инфраструктурные сооружения, школы, станции метро. Город становится открытым для всех, кто готов работать, расти, двигаться вперед. Но самое главное – это вклад Александра Омельченко в возвращение величайших святынь украинского народа. Из всей нашей совместной работы сейчас в первую очередь думаю о возобновлении Свято-Михайловского Златоверхого Собора и Успенского собора Киево-Печерской Лавры, мы вместе работали над организацией государственного визита главы Ватикана и Римско-Католической церкви Иоанна Павла II в Украину. греко-католиков", – говорит Кучма.

Второй президент также напомнил, что во время Оранжевой Революции в 2004 году Омельченко сделал все, чтобы "Киев остался мирным городом".

Поддержал Оранжевую революцию, любил пасеку и бокс: каким запомнится Александр Омельченко

Александр Омельченко 10 лет был председателем Киевской городской государственной администрации. В 1999 году стал еще и городским головой. За ним почти сразу закрепился образ крепкого хозяйственника. Сам по образованию был строителем. При его руководстве Киев начал избавляться от советского прошлого и перестраиваться.

Омельченко был избран мэром дважды. Он был уверен, что и в третий раз победит на выборах. Но неожиданно для самого себя в 2006 году проиграл Леониду Черновецкому, потому что поддержка большинства киевлян довольно быстро превратилась в его критику. За кумовство, коррупционные скандалы и сомнительность некоторых архитектурных решений.

Он был одним из тех, кто поддержал Оранжевую революцию, а еще открыл двери Киевсовета для митингующих.

Любил пасеку, автомобили, бокс и хоккей. Где мог – показывал свою физическую ловкость. Запомнился своей стойкой на голове, а еще, как после победы Владимира Кличко поднял и буквально оторвал его от земли.

Напомним, в начале ноября у Омельченко диагностировали коронавирус на фоне ряда сопутствующих болезней и госпитализировали. Более двух недель врачи боролись за его жизнь, но болезнь победила.

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