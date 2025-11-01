Киев построит семь мини-ТЭЦ, чтобы выжить: сколько миллиардов стоят и чем помогут

Назначение мини-ТЭЦ — питать объекты критической инфраструктуры

Киев готовится к усложнению энергетической ситуации. До конца 2025 года город планирует запустить семь новых мини-ТЭЦ для обеспечения теплом и электроэнергией критической инфраструктуры.

Многочисленные эксперты прогнозируют разнообразные апокалиптические картинки — от темноты и холода в домах до возможной эвакуации жителей.

Городские власти соглашаются: предстоящая зима будет непростой, и все будет зависеть от частоты и мощности российских атак. Однако Киев активно готовится к вызовам. Отопительный сезон начался в октябре: сначала для медицинских учреждений и школ (с 3 числа), а затем и для жилых домов (с 29 числа).

Одновременно город отрабатывает алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации:

«Параллельно с подключением тепла город не перестает выполнять меры по укреплению энергорезерва и реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. С начала осени столица провела несколько тренировок подразделений гражданской защиты совместно с энергетиками и другими службами по алгоритмам реагирования в случае вражеских атак на энергообъекты», — рассказывает ТСН.ua Петр Пантелеев, заместитель председателя КГГА.

Он добавил, что с середины октября эти алгоритмы пришлось применять на практике из-за возобновления массированных обстрелов энергосистемы Россией.

Что такое мини-ТЭЦ?

Мини-ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) — это небольшие, автономные установки, которые одновременно производят электрическую и тепловую энергию. Они предназначены для обеспечения потребностей отдельных объектов, что делает их более устойчивыми к массированным атакам.

7 мини-ТЭЦ: строительство и финансирование

По словам Петра Пантелеева, программа по резервному энергообеспечиванию и защите объектов 2-го уровня включает строительство 7 мини-ТЭЦ. Стоимость программы составляет 10,5 миллиарда гривен.

«Строительство мини-ТЭЦ началось со строительства защитного сооружения второго уровня, а уже потом происходил процесс установки оборудования. Собственно строительство защитного сооружения обуславливает сроки строительства всей мини-ТЭЦ. Ведь оборудование стоимостью десятки миллионов долларов без защитных сооружений ставить в наших условиях просто глупо. Речь идет об уникальном оборудовании — это современные импортные турбины, обычно не предусмотренные для размещения в защитных сооружениях. Защитные конструкции требуют специальных систем вентиляции и дополнительного воздухообмена. Все это усложняло процесс проектирования этих объектов и монтажа. Оборудование достаточно уязвимое и хрупкое, а побочное действие от взрывов может повредить его и вывести из строя навсегда», — рассказывает Петр Пантелеев.

Мы поинтересовались у чиновника, что предполагает второй уровень защиты — это бетон или подземные сооружения:

«Из того, что можно сейчас озвучить, могу лишь сказать, что это специальные железобетонные конструкции, которые были разработаны согласно методологии и утверждены ВСУ для защиты объектов критической инфраструктуры», — отмечает заместитель председателя КГГА.

Сроки запуска ТЭЦ и их назначение

По словам Петра Пантелеева, шесть мини-ТЭЦ планируют запустить в работу уже в конце этого года, а седьмая заработает в 2026 году. Кстати, теплоэлектроцентрали появятся в разных районах города.

«Эти электростанции не предназначены для того, чтобы заменить централизованную систему энергоснабжения. Ведь в зимние месяцы Киев потребляет до 2 ГВт электроэнергии, поэтому назначение мини-ТЭЦ питать объекты критической инфраструктуры во время чрезвычайного положения. То есть, это не для того, чтобы заменить существующую систему энергоснабжения, потому что сделать это резервными источниками нереально. Но в целом, мини-ТЭЦ будут работать на укрепление устойчивости города в реалиях войны, когда враг наносит удары и обесточивает основные энергетические объекты. Их назначение — помогать выживать в таких ситуациях», — говорит Петр Пантелеев.

Десять лет на восстановление энергетики: правда или слухи

Недавно Кирилл Фесик, глава Оболонского района, сделал громкое заявление, мол, для восстановления энергетических объектов Киева, пострадавших от российских ударов, понадобится около 10 лет. По его словам, по состоянию на сегодняшний день до сих пор не ликвидированы последствия «прилетов» 2022 года.

«Если имелись в виду объекты энергетики, то мне подобные заявления странно слышать, поскольку даже элементы, поврежденные при обстреле в 2023 году, уже полностью восстановлены. Это фактическая информация, подтверждаемая объемами производства электроэнергии и соответствующей мощностью. Энергетики провели просто колоссальную по сложности и масштабам работу, поэтому мы должны им быть благодарны, а не подрывать доверие к ним. То, что россиянами повреждается сейчас, тоже восстанавливается, несмотря на сложность. К сожалению, сейчас мы видим много публичных комментариев, в основе которых, скорее всего, отсутствие информации, а не компетентное владение ею», — говорит Петр Пантелеев.

С чем Киев встретит наступление морозов и российских ракет

В КГГА добавляют, что Киевсовет утвердил Стратегию энергостойкости для построения более маневренных систем генерации. В рамках этой стратегии город сосредотачивается на следующих направлениях:

Резервное питание для критических коммунальных систем : Для обеспечения работы водо- и теплоснабжения подготовлено 300 генераторов суммарной мощностью 50 МВт . Параллельно внедряется концепция распределенной генерации через новые газопоршневые установки ( 100 МВт ), которые планируется запустить в декабре.

Мобильные тепловые резервы: Для оперативного подключения к больницам и другим социальным учреждениям город имеет 53 мобильных передвижных котельных . Их использование было отработано после российских обстрелов.

Автономное водоснабжение : Более 150 бюветных комплексов оборудованы возможностью оперативного подключения к генераторам и служат точками временного снабжения водой.

Софинансирование и солнечные электростанции для ОСМД: В рамках программ софинансирования уже тысяча жилых домов оборудованы резервным питанием (генераторы/инверторы). Дополнительно установлено 70 солнечных электростанций на жилых домах. Практика свидетельствует, что СЭС генерируют энергию и зимой, хоть и в меньших объемах, опровергая распространенный миф об их неэффективности.