Киев превратился в Венецию, люди плавали на сапбордах: как в столице борются с последствиями непогоды

Киев превратился в Венецию, люди плавали на сапбордах: как в столице борются с последствиями непогоды

В среду, 21 июля, в столице ожидается еще один сильный ливень.

Грозы и ливни со шквалами и градом уже сейчас есть в большинстве регионов. В Харькове обильный дождь пошел внезапно и продолжался около 15 минут, но успел натворить бед. По словам горожан, в одном из спальных районов сильный ветер повалил несколько деревьев. А вот на местном рынке во время ливня снесло палатки.

Об этом 19 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

На Закарпатье из-за сильных дождей на проезжую часть сошли селевые потоки. По дороге местного значения проехать было невозможно, пока спасатели ее не расчистили от деревьев и камней.

Сегодня в обед столицу накрыла внезапный и мощный ливень. Длился он около получаса, но запомнится надолго всем, кто застрял в затопленных переходах, видел как дождь заливает станции метро или переплывал улице за рулем собственной машины. Киев за считанные минуты превратился в Венецию. Утреннее ясное небо столицы в обед резко затягивает черными тучами. Через мгновение — Киев накрывает мощный ливень. Канализационные системы сразу сдаются: вода идет через верх. Водители, которые не успевают выехать из низин оказываются заблокированными. Некоторые еще решаются дать газу, чтобы проскочить. А некоторые вынуждены ждать пока вода сойдет, или толкать подтоплен транспорт. Из-за непогоды после обеда в столице останавливается немало общественного транспорта, пассажиры, которые его ожидают, вынуждены взбираться на скамейки остановок. Пандусы превращаются в горки, как в аквапарке. В переходах воды порой больше, чем по пояс.

Двери двух станций метро — закрываются. "Академгородок" - на один вход, "Берестейская" — прекращает работу полностью, хотя поезда продолжают курсировать. Чтобы избежать еще большего попадания воды, метрополитеновцы решат закрыть гермозатвор.

Дождь прекращается — воду из затопленных улиц, переходов и дворов начинают откачивать. Вот спасатели уже традиционно стоят на Дорогожичах, подземный проезд здесь каждый раз превращается в бассейн.



В городской власти говорят: на таких, как здесь участках, техника дежурила заблаговременно, но не смогла обезопасить Киев от подтопления, потому что за полчаса выпала недельная норма осадков. И если для спасателей и коммунальщиков непогода — это труд в аварийном режиме, у блогеров — это время для контента. Кто-то сегодня улицами плавал на сапборде, а кто-то — делал вид, что рыбачил.

А вот эти кадры сняты случайно тоже набрали в сети большое количество просмотров. На этом видео мужчина помогает собаке добраться на неподтопленный участок улицы. На этом — двое мужчин снимают кота из окна, животное испугалось грома и запрыгнуло на сетку.

Было во время дождя и то, над чем в сети смеялись: когда коммунальщики, несмотря на ливень, продолжали поливать цветы. Или занимались уже привычным во время непогоды делом — устилали новый асфальт.

В Гидрометцентре утверждают: хотя после обильного дождя над Киевом снова появилось солнце — осадков следует ожидать снова. А самый мощный ливень, говорят специалисты, в Киеве будет уже в среду.



Сейчас Киев приходит в себя после мощного ливня. Корреспондент ТСН рассказал, что возле станции метро "Берестейская" сейчас вода сошла, а коммунальщики убирают последствия непогоды.

Напомним, в Киеве во время грозы спасли кота, застрявшего в окне.

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