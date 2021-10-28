Киев с 1 ноября вводит максимальные ограничения, в "красной" зоне через два дня окажется 15 регионов

"Красный" уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений.
Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону карантина. Соответствующее решение приняла Госкомиссия ТЭБ и ЧС. Столица вводит строгие карантинные ограничения.
О том, как изменится жизнь для горожан с понедельника – 28 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Так, "красный" уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, в частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.
Сейчас "красный" уровень эпидемиологической опасности уже действует в восьми областях, а с 30 октября, а это уже через два дня, к ним присоединятся еще 7 регионов. В "оранжевой" и "желтой" зоне остается только три региона – Винницкая, Закарпатская и Кировоградская области.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано более 26 тысяч новых диагнозов. И это самый высокий показатель с самого начала пандемии.
Статистика свидетельствует, что инфекция стремительно распространяется, и нынешняя волна уже превзошла апрельский всплеск COVID-19. В больницы за минувшие сутки попали более 5 тысяч больных, 576 человек скончались. Привиться от коронавируса накануне успели почти 300 тысяч украинцев.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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