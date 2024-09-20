Киев снова задыхается от дыма: какая причина, что говорят власти и когда воздух очистится

Киев снова окутало дымом – в воздухе чувствуется запах гари, жители жалуются на то, что тяжело дышать. Местные власти призвали закрыть окна и не выходить на улицу.

В чем причина ухудшения состояния воздуха в Киеве и когда развеется дым – читайте на ТСН.ua.

В Киеве утром 20 сентября снова ухудшилось состояние воздуха. Жители столицы зафиксировали на фото и видео, как город затянуло густым дымом с едким запахом. Люди жалуются на головные боли из-за того, что им буквально нечем дышать.

По данным сервиса IQair, в это утро Киев оказался на третьем месте среди всех городов мира с самым загрязненным воздухом. Уровень загрязнения воздуха в столице превышает предельно допустимый в 12,5 раза. Впереди – только Багдад и Каир.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве 20 сентября/Инфографика: IQair

По данным Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, на 7:00 в воздухе Киева было зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Возможной причиной этого назвали пожары в экосистеме Киевской области. В частности, есть возгорание в Вышгородском районе.

В КГГА рекомендовали жителям столицы:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

при наличии включить на максимум воздухоочиститель.

Киев затянуло дымом/Скриншот с видео

Киев затянуло дымом, людям тяжело дышать

Причины появления дыма в Киеве

В Министерстве защиты окружающей среды сообщили, что по состоянию на 10:00 в воздухе Киева и его окрестностей зафиксировано значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым). Причина – горение торфяников, основным выбросом которых являются тонкодисперсные частицы (PM2.5 и PM10), являющиеся компонентами дыма.

Как объяснили в ведомстве, ежегодно осенью из-за перепадов температур днем и ночью происходят температурные инверсии, вызывающие накопление вредных веществ в приземном слое воздуха. Теплый воздух и влажность приводят к туману, вредные вещества из разных источников выбросов почти не рассеиваются. Это оказывает влияние на качество воздуха и показатели загрязнения.

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В свою очередь начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что в области зафиксировано ухудшение состояния воздуха из-за пожаров в экосистемах. В частности, в Вышгородском, Броварском, Обуховском и Бориспольском районах зафиксированы пожары торфяников, травяного настила и лесной подстилки. Спасатели продолжают ликвидацию возгораний.

"По результатам из автоматизированных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в регионе фиксируются превышения допустимых концентраций химических и биологических веществ. Радиационный фон на территории области находится в пределах нормы. Мониторинг состояния воздуха продолжается", – говорится в заявлении Кравченко.

Советы киевлянам в связи с ухудшением состояния воздуха

Чтобы уменьшить возможное негативное влияние на здоровье от загрязнения воздуха, в Министерстве защиты окружающей среды дали следующие рекомендации:

ограничить пребывание на улице;

воздержаться от физической нагрузки на открытом воздухе;

плотно закрывать окна и двери;

отказаться от проветривания квартиры, по возможности пользоваться системами кондиционирования и очищения воздуха;

проводить влажную уборку в жилых помещениях;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день;

если есть заболевания органов дыхательной системы, позаботьтесь о том, чтобы у вас с собой всегда было необходимое лекарство;

в случае ухудшения самочувствия обратитесь к врачу.

Особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Когда воздух в Киеве очистится

Как сообщил в эфире телемарафона заместитель директора Департамента защиты окружающей среды КГГА Владимир Дундар, загрязнение воздуха наблюдается с 01:00.

"Причиной такого загрязнения являются пожары на территории Киевской области. Основной массив пожаров приходится на Вышгородский район. Там горит лес на территории 172 гектара", — сказал Дундар.

Он отметил, что пожар уже локализован. По словам чиновника, воздух будет постепенно очищаться после преодоления последствий пожаров.

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"К сожалению, из-за низкой скорости ветра очищение воздуха быстро не происходит. Надеемся, что дополнительных пожаров не будет и в ближайшее время мы сможем уже свободно передвигаться по городу и дышать чистым воздухом", – сказал Дундар.

Он отметил, что не может дать конкретного прогноза, когда именно воздух очистится:

"Мы прогнозируем определенное увеличение скорости ветра. Это напрямую влияет на скорость очищения воздуха".

Проблема с пожарами на торфяниках и что с этим делать

В статье издания Texty.org.ua говорится, что торфяники очень часто становятся основой для разрастания последующих пожаров. Они чаще всего граничат с перелогами, сельхозземлями или лесом – и именно торфяники становятся первопричиной пожаров на этих территориях.

"Что касается Киевщины — то здесь можно говорить о целой совокупности факторов. Это и последствия еще советской мелиорации, которая именно в Киевском регионе приобрела рекордные масштабы, и создание новых агроугодий и, конечно же, попадание части торфяников под застройку", — отмечают авторы материала.

В другую погоду пожаров, возможно, удалось бы избежать. Но в этом году лето и осень оказались очень жаркими и засушливыми, "съев" остатки влаги в торфяниках.

Увеличение количества пожаров по всей стране, в том числе за счет торфяников, означает, что с ними необходимо что-то делать. Эксперты сходятся на том, что следует прекратить проводить осушение или промышленную эксплуатацию новых. Следует ввести запрет на новые осушения болот. В идеале болота нужно восстанавливать.

А на местах бывших разработок торфа и осушенных болот можно выращивать биоэнергетические культуры – вербу, камыш на пеллеты. Еще одно направление – ягодничество, выращивание клюквы и голубики. Кроме того, осушенные болота можно засевать травой и развивать там животноводство.

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