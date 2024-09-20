Киев снова задыхается от дыма: какая причина, что говорят власти и когда воздух очистится

Ухудшение состояния воздуха произошло из-за пожаров в экосистемах. Спасатели продолжают ликвидацию возгораний.
Киев снова окутало дымом – в воздухе чувствуется запах гари, жители жалуются на то, что тяжело дышать. Местные власти призвали закрыть окна и не выходить на улицу.
В чем причина ухудшения состояния воздуха в Киеве и когда развеется дым – читайте на ТСН.ua.
В Киеве утром 20 сентября снова ухудшилось состояние воздуха. Жители столицы зафиксировали на фото и видео, как город затянуло густым дымом с едким запахом. Люди жалуются на головные боли из-за того, что им буквально нечем дышать.
По данным сервиса IQair, в это утро Киев оказался на третьем месте среди всех городов мира с самым загрязненным воздухом. Уровень загрязнения воздуха в столице превышает предельно допустимый в 12,5 раза. Впереди – только Багдад и Каир.
По данным Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, на 7:00 в воздухе Киева было зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Возможной причиной этого назвали пожары в экосистеме Киевской области. В частности, есть возгорание в Вышгородском районе.
В КГГА рекомендовали жителям столицы:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- при наличии включить на максимум воздухоочиститель.
Причины появления дыма в Киеве
В Министерстве защиты окружающей среды сообщили, что по состоянию на 10:00 в воздухе Киева и его окрестностей зафиксировано значительное превышение мелкодисперсных частиц (пыль, сажа, дым). Причина – горение торфяников, основным выбросом которых являются тонкодисперсные частицы (PM2.5 и PM10), являющиеся компонентами дыма.
Как объяснили в ведомстве, ежегодно осенью из-за перепадов температур днем и ночью происходят температурные инверсии, вызывающие накопление вредных веществ в приземном слое воздуха. Теплый воздух и влажность приводят к туману, вредные вещества из разных источников выбросов почти не рассеиваются. Это оказывает влияние на качество воздуха и показатели загрязнения.
В свою очередь начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что в области зафиксировано ухудшение состояния воздуха из-за пожаров в экосистемах. В частности, в Вышгородском, Броварском, Обуховском и Бориспольском районах зафиксированы пожары торфяников, травяного настила и лесной подстилки. Спасатели продолжают ликвидацию возгораний.
"По результатам из автоматизированных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в регионе фиксируются превышения допустимых концентраций химических и биологических веществ. Радиационный фон на территории области находится в пределах нормы. Мониторинг состояния воздуха продолжается", – говорится в заявлении Кравченко.
Советы киевлянам в связи с ухудшением состояния воздуха
Чтобы уменьшить возможное негативное влияние на здоровье от загрязнения воздуха, в Министерстве защиты окружающей среды дали следующие рекомендации:
- ограничить пребывание на улице;
- воздержаться от физической нагрузки на открытом воздухе;
- плотно закрывать окна и двери;
- отказаться от проветривания квартиры, по возможности пользоваться системами кондиционирования и очищения воздуха;
- проводить влажную уборку в жилых помещениях;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день;
- если есть заболевания органов дыхательной системы, позаботьтесь о том, чтобы у вас с собой всегда было необходимое лекарство;
- в случае ухудшения самочувствия обратитесь к врачу.
Особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Когда воздух в Киеве очистится
Как сообщил в эфире телемарафона заместитель директора Департамента защиты окружающей среды КГГА Владимир Дундар, загрязнение воздуха наблюдается с 01:00.
"Причиной такого загрязнения являются пожары на территории Киевской области. Основной массив пожаров приходится на Вышгородский район. Там горит лес на территории 172 гектара", — сказал Дундар.
Он отметил, что пожар уже локализован. По словам чиновника, воздух будет постепенно очищаться после преодоления последствий пожаров.
"К сожалению, из-за низкой скорости ветра очищение воздуха быстро не происходит. Надеемся, что дополнительных пожаров не будет и в ближайшее время мы сможем уже свободно передвигаться по городу и дышать чистым воздухом", – сказал Дундар.
Он отметил, что не может дать конкретного прогноза, когда именно воздух очистится:
"Мы прогнозируем определенное увеличение скорости ветра. Это напрямую влияет на скорость очищения воздуха".
Проблема с пожарами на торфяниках и что с этим делать
В статье издания Texty.org.ua говорится, что торфяники очень часто становятся основой для разрастания последующих пожаров. Они чаще всего граничат с перелогами, сельхозземлями или лесом – и именно торфяники становятся первопричиной пожаров на этих территориях.
"Что касается Киевщины — то здесь можно говорить о целой совокупности факторов. Это и последствия еще советской мелиорации, которая именно в Киевском регионе приобрела рекордные масштабы, и создание новых агроугодий и, конечно же, попадание части торфяников под застройку", — отмечают авторы материала.
В другую погоду пожаров, возможно, удалось бы избежать. Но в этом году лето и осень оказались очень жаркими и засушливыми, "съев" остатки влаги в торфяниках.
Увеличение количества пожаров по всей стране, в том числе за счет торфяников, означает, что с ними необходимо что-то делать. Эксперты сходятся на том, что следует прекратить проводить осушение или промышленную эксплуатацию новых. Следует ввести запрет на новые осушения болот. В идеале болота нужно восстанавливать.
А на местах бывших разработок торфа и осушенных болот можно выращивать биоэнергетические культуры – вербу, камыш на пеллеты. Еще одно направление – ягодничество, выращивание клюквы и голубики. Кроме того, осушенные болота можно засевать травой и развивать там животноводство.
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