Киев содрогнулся от взрывов, люди наблюдали страшные "прилеты": появились жуткие кадры с мест попаданий

Киев в огне! Утром 20 декабря россияне ударили ракетами по украинской столице. В городе прогремела серия громких взрывов. Пылало в трех районах города. Без разрушений и пострадавших не обошлось.

Все подробности очередной вражеской атаки – в эксклюзиве TSN.UA.

Атака на Киев

Россияне снова терроризируют мирное население Украины! Утром 20 декабря в стране была объявлена масштабная воздушная тревога. Она была связана с угрозой ракетного удара из-за взлета МиГ-31К. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ. Сигнал о воздушной тревоге стали массово объявлять в разных областях Украины около 06:35. Скоро "покраснела" вся карта страны. Военные заявили о ракетной опасности по всей территории Украины и пуске первых целей. Все они летели в Киев. Первые взрывы прогремели около семи утра. Тогда мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО, а уже через несколько минут стали известны первые последствия вражеской атаки.

В Голосеевском районе в результате падения обломков ракеты горят авто. Экстренные службы направляются на место. 07:28 — вызов медиков в Голосеевский район. Бригада следует на место. 07:33 — один пострадавший в Голосеевском районе. Медики оказывают помощь на месте.”

Последствия вражеской атаки

Затем мэр Киева сообщил, что обломки рухнули на крышу дома в Днепровском районе. Также произошел пожар в Соломенском районе города.

Кроме того, загорелось и в Шевченковском районе столицы. В Голосеевском – повреждена тепломагистраль.

Пострадал костел

В результате сегодняшней атаки в Киеве пострадал Костел святого Николая. Из-за вражеского удара РФ там выбило окна. Он расположен рядом с бизнес-центром, также сильно поврежден во время ракетного удара.

Фото с последствиями вражеской атаки было опубликовано и в Киевской городской военной администрации. Там отметили, что около 07:00 утра вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву. Вероятно, враг баллистической ракеты. В результате этого удара зафиксировано падение обломков в 3-х районах города. Больше всего пострадал Голосеевский.

В Голосеевском районе: повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовую трубу с последующей разгерметизацией; загорелось пять автомобилей. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения. Информация уточняется. По другому адресу поврежден фасад офисного здания с последующим возгоранием на кровле, произошло разрушение на 15 этаже (вероятно заблокированы люди). Предварительно пострадали два человека, которые были госпитализированы.

В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилом здании. Пожар ликвидирован. Пострадавшие не обнаружены. В Шевченковском районе также возник пожар на территории нежилой застройки. Информация о падении отломков в Днепровском районе после проверки не подтвердилась.

Есть погибший и пострадавшие

По обновленной информации от КГГА, в результате вражеской атаки 12 человек пострадали. Сначала двоих из них госпитализировали, а затем выяснилось, что всего в больницу попали пять человек. Также стало известно, что один человек умер.

"Утром враг нанес очередной ракетный удар по Киеву. По состоянию на данный момент зафиксировано падение обломков в четырех районах столицы. В Голосеевском районе произошло возгорание автомобилей и обнаружено тело погибшего мужчины, который в момент обстрела находился на улице. Еще один пострадавший мужчина был госпитализирован зафиксирован." офисных помещений, а также нескольких жилых домов, в результате чего произошло возгорание в одной из квартир, где находилась мать с 2-летним ребенком. Мальчик не пострадал, мать осматривают врачи", — сообщили в полиции Киева.

По информации правоохранителей, в Соломенском и Днепровском районах зафиксировано падение обломков на территории района, есть повреждения в одной из недостроев. В Шевченковском районе возник пожар на предприятии.

Киев без тепла

Около 9 часов утра мэр города Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки и повреждения тепломагистрали в Голосеевском районе без тепла сейчас 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов. Бригады "Киевтеплоэнерго" уже приступили к работе по ликвидации последствий масштабного повреждения.

Что говорят спасатели?

В настоящее время появилось обновление от столичных спасателей. В ГСЧС Киева сообщили, что в Голосеевском районе произошло возгорание пяти автомобилей. Повреждено дорожное покрытие с последующей разгерметизацией газовой трубы. Пожар ликвидирован. Продолжаются работы по ликвидации разгерметизации трубы. Выявлен один погибший и один человек пострадал. По другому адресу упали обломки, в результате чего произошло возгорание в одном из зданий на 13-м этаже. Обвал конструкций, вход на 15 этаж завален. Только посмотрите на эти фото, кажется, это кадры из фильма ужасов, но это наша реальность.

В ГСЧС Киева также уточнили последствия атаки в двух других районах города: "Соломенский район: в результате падения обломков в 3-х этажном здании произошло возгорание. Пожар ликвидирован на площади 15 кв. м. Работы завершены. Шевченковский район: возгорание в административном здании на площади 100 кв. м отдельными ячейками локализованы. потерпевших".

Атака на Киевщину

Однако и это еще не все. Ночью российские оккупанты атаковали Киевскую область беспилотниками. В результате очередного вражеского удара дронами на территории Бориспольского района произошло возгорание складского помещения площадью 15 000 м². Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"На месте работают 72 чрезвычайника ГСЧС и 24 единицы техники. К ликвидации привлечена специализированная техника из Киева, аэропорта "Борисполь", местные пожарные команды, пожарный поезд Юго-Западной железной дороги, а также автомобили для подвоза воды от местных органов власти. Пожар локализован в 04:05. Погибших и пострадавших нет", — отметили в ГСЧС.

Реакция России

Сегодняшний удар по Киеву уже прокомментировали в России. В минубивствах РФ заявили, что это "ответ на недавнюю атаку западными ракетами по Ростовской области". В ведомстве утверждают, что нанесли удар по "пункту управления СБУ", киевскому КБ "Луч" и позициям ЗРК Patriot. Все, что мы показали вам раньше, доказывает то, что россияне снова врут.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "Шакалы! Животные! Нелюди!" КИЕВ ПРИХОДИТ В СЕБЯ ПОСЛЕ БЕШЕННОЙ АТАКИ! Люди в шоке!

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