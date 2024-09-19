Киев становится пустыней: жители жалуются на засилье колючего растения-чужака в городе

В Киеве новая напасть, жители некоторых районов города жалуются на растение – якорец стелющийся, плодоносящий колючками. Маленькие и колючие плоды легко разносятся ветром. Они травмируют ноги прохожих в легкой обуви, лапы домашних животных и велосипеды.

Но больше всего людей волнует, что это растение быстро распространяется по городу и захватывает все новые дворы и пустыри.

Интересно, что якорец стелющийся раньше рос на юге Украины и в Крыму. Но сейчас начал активно "захватывать" Киев. Как отмечают специалисты, подобное происходит именно из-за изменения климата и засушливой погоды.

Изменения климата и его последствия

По словам эколога Александра Соколенко, якорец стелющийся – растет обычно в степях Крыма, то есть это растение, которое более характерно для юга Украины и степной зоны. Кстати, это лекарственное растение, его используют для лечения многих болезней.

"Появление и размножение этого растения в Киеве – это пример миграции растений на север. Ведь Киев – это не типичное место для роста якорца стелющегося. Но в последние годы таких случаев растительной миграции фиксируется много. Это прежде всего происходит из-за изменения климата, в частности роста среднегодовой температуры и уменьшение количества осадков. Например, во второй половине лета, дождей в Киеве почти не было. Все это приводит к тому, что растения, которые произрастали на юге Украины, теперь появляются на севере и в центре", – рассказывает ТСН.ua эколог Александр Соколенко.

Он добавляет, что подобная миграция касается не только растений, но и насекомых и животных. Чего стоит только появление на севере ядовитых пауков, которых там раньше не было.

"В Киеве уже даже кактусы можно встретить. Одна из группировок растет на территории НПП Голосеевский. Еще один признак изменений климата – увеличение популяции красноухих американских черепах в водоемах города. Еще 30 лет назад их вообще в Киеве не было", – рассказывает эколог.

Кошение травы от апреля до морозов

Александр Соколенко отмечает, что кроме изменения климата, появлению в Киеве растений-чужаков способствуют сами коммунальщики, которые выкашивают траву от апреля до первого снега.

"Непрерывное скашивание травы в Киеве усугубляет негативные последствия засухи в столице. Киевские коммунальщики весь теплый период года – выкашивают траву. Зачем они это делают – никому не понятно. Точнее, дело в средствах, выделяемых на бензин для косилок, а эти деньги просто исчезают .Никто не знает сколько финансирования выделяется на бензин, посчитать затраты трудно или же нереально. Поэтому это очень выгодно коммунальщикам – непрерывно косить траву", – отмечает Александр Соколенко.

Чем опасно выкашивание

Он добавляет, что выкашивание травы наносит городу значительный ущерб и способствует уничтожению растительности, которая изначально росла на территории столицы.

"Когда коммунальщики регулярно скашивают траву, то открывают землю солнцу. Ведь трава сдерживает действие солнечных лучей, сохраняет влагу, а без травы локально растет температура поверхности земли. Она может нагреваться до +60. Солнце в прах высушивает почву и это в бездождливый период очень критично. Так в городе появляется пыль, которая значительно ухудшает качество воздуха", – объясняет эколог.

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Почему на место разнотравья приходят "колючки"?

По словам Александра Соколенко, в Киеве есть аборигенные виды растений, которые росли здесь всегда, а коммунальщики просто уничтожают это разнотравье. При этом делают это регулярно.

"Конечно, на место уничтоженного разнотравья приходят растения-чужаки, такие как якорец стелющийся с его колючками. Они просто захватывают пустую нишу, так как при засухе и высокой температуре воздуха им очень хорошо в условиях Киева. Поэтому коммунальщики своим скашиванием травы, сами искусственно создают появление растений, которые прокалывают людям обувь, шины велосипедов и травмируют людей и животных", – заключает Александр Соколенко.

На что жалуются люди?

Жители Оболонского района говорят, что коммунальные службы не реагируют на произрастание этого колючего растения.

"Шипы "колючки" легко травмируют лапки животных, прокалывают обувь людей, пробивают покрышки велосипедов и детских колясок. И если в прошлом году колючее растение замечали изредка, то в этом году оно заполонило придомовые территории во многих уголках района, особенно много якорца во дворах домов на проспекте Ивасюка", – жалуются жители Оболони.

Растение очень быстро разносится по городу, а коммунальные службы его только скашивают вместе с другим сорняком и травой.

По мнению горожан, такие методы не помогают решению проблем с колючим растением, мол, его нужно обрабатывать гербицидами и тщательно убирать колючие семена, разносимые ветром.

Колючее растение быстро размножается в Киеве / Коллаж ТСН.ua

Что говорят в "Киевзеленстрое"?

В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" говорят, что районные предприятия по содержанию зеленых насаждений (УЗН) города проводят уход за насаждениями, в том числе осуществляют скашивание травостоя и удаление всех видов сорняков.

Но уверяют, что в пределах закрепленных территорий за коммунальными предприятиями массового распространения якорца стелющегося не обнаружено.

"Вместе с тем сообщаем, что КП УЗН оперативно реагируют на обращение киевлян по единичным локальным случаям обнаружения якорца стелющегося и проводят работы по ликвидации растения. Попутно напоминаем, что жители столицы могут оставить свое обращение по номеру 1551", – сообщили в ответе на информационный запрос ТСН.ua в КО "Киевзеленстрой".

Там добавляют, что якорец стелющийся не внесен в перечень карантинных растений ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве. А согласно Положению о Госслужбе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей утвержденного постановлением Кабмина от 02.09.2015 № 667 на ГУ "Госпродпотребслужы" в Киевской области возложены полномочия систематически проводить мониторинг территории города Киева на выявление очагов карантинных сорняков.

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