Военный эксперт рассказал, почему Путин стремится сделать атаки на Киев круглосуточными

Реклама

В среду, 14 января, Россия дважды атаковала Киев дронами в светлое время суток, когда на улицах было много людей, которые вынуждены были срочно идти в укрытия. Эксперты предполагают, что эта атака носила разведывательный характер и может быть предвестником ракетного удара в ближайшее время.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко называет эту атаку «наращиванием усилий», хотя не исключает, что среди дронов были разведчики.

Цель Кремля — моральное давление и блэкаут для Киева

По словам эксперта, главная задача врага остается неизменной — дестабилизация тыла и давление на руководство страны.

Реклама

«Россияне пытаются реализовать свой план, а это введение Киева в состояние полного блэкаута. Забрать у людей свет, воду, тепло, разрушить их морально-психологическое состояние до того уровня, чтобы они оказывали давление на наше военно-политическое руководство, а оно соглашалось на все ультиматумы Путина», — отмечает Игорь Романенко.

Дефицит средств ПВО и изменение пропорций в оружии

Игорь Романенко отмечает, что подобные атаки происходят днем из-за особенностей нашей противовоздушной обороны. Враг знает об ограниченном количестве комплексов, способных сбивать баллистику.

«Россияне знают, что комплексов Patriot с противоракетными возможностями у нас маловато и дальность их не очень высокая, поэтому за последнее время Кремль увеличивает долю баллистических ракет, которые, как правило, долетают до цели. Россияне уменьшили количество „Шахедов“ во время массированных ударов. Раньше они применяли по 500–600 единиц, а сейчас 200–300. Что касается ракет, то их применяют до 50. Но среди этих ракет россияне увеличили долю баллистики. И это сделано с учетом именно того, что у нас ограничено количество средств для ее уничтожения», — объясняет Игорь Романенко.

Эксперт добавляет, что именно поэтому генерал Сырский недавно встречался с американским генералом в Европе. Украине нужны дополнительные батареи Patriot, а наибольшая потребность в ракетах к этим комплексам.

Реклама

«Нам нужны ракеты, чтобы отбивать российские воздушные атаки. Россияне провели модернизацию своих крылатых и баллистических ракет. Враг модернизировал „Искандеры“, „Калибры“ и „Кинжалы“, и эффективность их применения стала больше», — отмечает эксперт.

Тактика на истощение: круглосуточные атаки

Дроновые атаки Киева в светлое время суток свидетельствуют о намерении врага максимально истощить бойцов из обслуживания ПВО и полностью парализовать жизнь города.

«Враг пытается истощить бойцов, обслуживающих комплексы по противовоздушной и противоракетной обороне. Ранее атаки начинались в полночь и наращивались до утра. Сейчас они изменили тактику и атаковали Киев днем. Да, они явно уменьшили количество участвующих в воздушном ударе средств, но сосредотачиваются на каком-то определенном регионе. Сейчас для них в приоритете Киев, который всегда был для Путина номер один. Поэтому Киеву достается больше всех, а также противник концентрируется на других регионах. Путин стремится добиться практически непрерывных и круглосуточных атак по Украине в надежде окончательно истощить нашу ПВО», — объясняет Игорь Романенко.

Экономическая блокада и условия для переговоров

По мнению эксперта, следующий воздушный удар по Киеву произойдет уже в ближайшее время. Вероятными целями будут энергетические объекты, хотя противник во время массированных атак не обходит и военные объекты, используя для этого разведку и агентуру. Именно об этом свидетельствует удар «Орешником» на Львовщине.

Реклама

«Все усилия Кремля сейчас сосредоточены на погружении Киева в полный блэкаут со всеми его негативными последствиями для жителей. Российский диктатор ясно определил приоритеты. А уже удары наносятся с учетом разных факторов, как-то сильные морозы, которые держатся в Киеве, тяжелые условия, в которых находятся жители. Также враг фактически парализует экономическую деятельность столицы. Если тревоги будут круглосуточными, как того хочет Путин, то экономика города не сможет работать эффективно, а социальное напряжение будет только расти. Именно этого стремится достичь Путин», — говорит военный эксперт.

Романенко добавляет, что цель россиян — дестабилизация: закрытые магазины, аптеки и обессиленные люди. Только при таких условиях диктатор планирует выходить с предложениями о переговорах на своих условиях.

«Только когда Путин увидит, что ситуация дестабилизирована на сто процентов, он выйдет с инициативой о желании принимать участие в переговорном процессе, но на условиях, выгодных исключительно России», — говорит эксперт.

Новые маршруты через Черниговщину и «народная ПВО»

Эксперт соглашается, что для атак на Киев противник ищет разные варианты и использует кратчайшие и новые маршруты, например, через Черниговскую область. Все делается, чтобы не попасть под влияние действия нашей ПВО.

Реклама

Для достижения своих целей россияне постоянно ищут способы обойти нашу защиту, используя низкие высоты и сложный рельеф.

«Враг действительно разрабатывает новые маршруты, чтобы пройти незамеченным нашу ПВО, а также усовершенствует средства нападения. Они запускают ракеты и дроны очень низко. Цели буквально стелются над землей, огибая рельеф местности, проходят над реками и водоемами. Именно поэтому их очень трудно вовремя выявлять и сопровождать — не успел обнаружить, а цель уже снова потеряна. Поэтому нам нужно формировать еще большее количество групп противовоздушной защиты на базе добровольческих формирований территориальной обороны. Должны помогать и сами украинцы — заметил дрон, зафиксировал и прислал на „єПВО“», — говорит Игорь Романенко.

Эксперт отмечает, что поскольку государство не справляется с формированием мощной системы защиты централизованно, украинцам следует объединяться. На основании постановления КМУ от июня 2025 года он призывает формировать локальные группы обороны.

«Такие группы достаточно эффективно действуют в городах и населенных пунктах вблизи линии столкновения, например, в Харькове. Другим следует изучать их опыт защиты и внедрять у себя. Они используют для защиты домов и дорог антидроновые сетки, средства РЭБ, помповые ружья для сбивания дронов. Наработан целый комплекс противодействий, которыми могут пользоваться и в других регионах для собственной защиты», — заключает Игорь Романенко.

Реклама