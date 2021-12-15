Киев в цифрах и фактах: Кличко отчитался о 2021-м году и поделился планами на будущее

Киев в цифрах и фактах: Кличко отчитался о 2021-м году и поделился планами на будущее

Киев лидер COVID-вакцинации, но Подольский мост до сих пор не достроили.

Столичный городской голова Виталий Кличко в среду, 15 декабря, отчитался за уходящий год и поделился планами на будущий. Доходы городского бюджета при всем выросли, медики и педагоги получают доплаты, Киев также лидер по COVID-вакцинации. Впрочем, обещание сдать в этом году Подольский мост так и осталось обещанием.

Детальнее о том, как жила столица в 2021-м и какие планы на 2022-й. — в сюжете ТСН.19:30 за 15 декабря.

Мэр столицы Виталий Кличко вдохновенно рассказывает, что сделал, а еще успеет сделать. "Киев становится все удобнее", — говорит он.

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Общественный транспорт и отсутствие инфраструктуры в плотно застроенных новых микрорайонах – это ахиллесова пятая городского головы Киева. В вагон метро не втиснуться; в маршрутке, чтобы вообще доехать, а вокруг новых ЖК, например, на Левом берегу муниципальных школ садиков поликлиник нет вообще. Закуплены новые автобусы, трамваи выглядят убедительно не только на инфографике отчета, но ни одна станция метро не введена в эксплуатацию за мэра Кличко.

Строительство ветки на столичный Виноградарь обросло скандалами и остановилось. Подрядчик полтора миллиарда гривен, выделенных на строительство, возложил на депозит. "Нет опять контроля над этими вопросами. Нельзя, чтобы один заместитель городского головы ведал такими объектами. Надо иметь персональный состав ответственных лиц, которые день и ночь контролируют объект. Надежда, что подрядчик сам все будет хорошо делать в нашей стране, не сбываются. Были набраны люди, которые не имеют отношения к "Киевметрострою". Это сказалось", — говорит эксперт по муниципальному управлению, кандидат политических наук Константин Салий.

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Обещанного Подольского моста, разгрузившего трафик через Днепр, в этом году также не ждать. Хотя мосты и путепроводы Киева устали давно. "Откроем следующее. На темпах строительства сказался и кризис, и короновирус — люди болели. Сказался и человеческий фактор. Я освободил заместителя за неэффективную ооганизацию работы, который должен был сдать объект в этом году. Мы его достроим, чтобы там не было", — обещает мэр Кличко.

Правда и наследство, считают другие эксперты, досталось не простое. В усталые мосты еще до Кличко нужно было вкладывать. "На то, чтобы удержать городскую инфраструктуру, нужно до 5% стоимости этой инфраструктуры. Впрочем, тот момент, когда нужно было вовремя это делать потеряно. Поэтому теперь нужно вкладывать еще больше денег. И ремонтируют тогда, когда все начинается рушиться", — говорит. глава ОО "Совет по урбанистике Киева" Виталий Селик.

Из-за ремонтов и строительства КГГА оказывается в эпицентре постоянных скандалов и обысков. Городской голова это связывает с политическим давлением на него. А следователи – с коррупционной составляющей. Сегодня, скажем, "трясли" "Киевавтодор". Последний ремонт Южного моста, который ремонтируется больше, чем не ремонтируется, по мнению прокуроров, на полтора миллиона гривен мог бы быть дешевле.

"Служебные лица "Киевавтодора" и подрядные организации вступили в сговор. Вносили недостоверные сведения в отчетную документацию по объему работ и их стоимости", — говорит заместитель пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Игорь Разумей.

Обвинять столичную власть в сплошном бездействии тоже нельзя. Но от огромного столичного бюджета, по мнению экспертов, результат должен быть выше. Куда двигается Киев, пока не ясно. Генерального плана до сих пор нет.