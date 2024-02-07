Поднимали истребители даже в Польше, ведь была вероятность, что российские ракеты доберутся и туда.

Россия продолжает воевать с мирным населением Украины и 7 февраля совершила очередную массированную атаку. Есть "прилеты", погибшие и пострадавшие в нескольких областях. В столице спасали беременную из огня.

Все подробности утреннего террора – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Обстрел Украины и "прилет" в Киеве

Утром 7 февраля Россия в очередной раз атаковала Украину. В столице снова "прилет" в жилой дом. О взрывах сообщалось со всех уголков страны.

До сих пор дымится дом в Голосеевском районе Киева. ГСЧС проводит спасательную операцию. Под завалами, вероятно, есть люди.

По состоянию на 12:00 было известно о десятках пострадавших, из огня вытащили беременную женщину, она находится в больнице. Пострадало здание и в Днепровском районе.

Всего в Киеве из-за утренней атаки погибли четыре человека. В настоящее время известно, что среди них – 73-летняя женщина и 33-летний мужчина.

Не обошлось без попаданий и в Киевской области: в Бучанском и Фастовском районах повреждены по меньшей мере 10 частных и один многоквартирный дома, хозяйственные постройки, автомобили и коммуникации. В областной военной администрации сообщили о по меньшей мере двух пострадавших.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Киев – в огне! "Прилеты" в Харькове и Николаеве! Залужный сделал заявление!

Что известно о пострадавших и атаке на Николаев

Атаковали россияне и Николаев, начали еще с ночи. Там повреждены два десятка частных домов и газовая сеть. Одного мужчину медики пытались спасти, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, он умер в реанимации. Об атаке рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Наследство атаки по Николаеву/Фото: Главное управление ГСЧС в Николаевской области

Что известно о погибшем в Николаеве

Впоследствии стало известно, что погибший в Николаеве мужчина – работник регионального филиала "Газмережі". В пресс-службе компании говорят, что мужчину зовут Леонид Глове и он всю жизнь посвятил работе в газовой службе. Мужчина занимал должность главного энергетика. А пока в городе активно зачищают российский след.

Террор Харькова и пострадавшие

Тем временем Харьков россияне, как всегда, терроризировали с 6-ти утра. По городу и области выпустили управляемые ракеты С300. Насчитали горожане не менее пяти ударов. Там – попадания в нежилую инфраструктуру.

Директор одного из предприятий в Слободском районе Харькова получил ранения во время атаки, также ранены охранник и женщина, об этом в эфире "Суспільне.Спротив" сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Болвинов.

Удары по Днепропетровщине и Львовщине

Попали россияне и в коммунальное предприятие на Днепропетровщине. Там разбита почти вся техника, которая занимается благоустройством города. А на Львовщине произошло попадание в промышленный объект в Дрогобыче.

Разрушение на Днепропетровщине в результате атаки 7 февраля / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Польша подняла истребители

Поднимали истребители даже в Польше, ведь была вероятность, что российские ракеты доберутся и туда.

"Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши. Оперативное командование постоянно мониторит ситуацию", — сообщили в польском ОК.

Заявление Залужного об атаке

И волноваться было чего, ведь по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, российские террористы запустили по Украине 64 воздушных цели. А это:

20 беспилотников из Крыма,

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС из Каспийского моря,

4 крылатых ракеты Х-22 из бомбардировщиков – их запустили из Севастополя и Курска;

3 "Калибра" из носителей в Черном море,

3 баллистические ракеты "Искандер-М" из мыса Тарханкут в Крыму и Воронежской области,

5 зенитных управляемых ракет С-300 из Белгородщины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный/Фото: официальный портал ВСУ / Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода" заявил, что крылатые ракеты в том числе и подлетали к польской границе. Украинская противовоздушная оборона сбила 44 воздушных цели.

Словом, Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. На видео после атак видно, как люди просто стоят и смотрят, как догорает их жилье.

"Помойка"-Скабеева уже прокомментировала атаку на Украину

Россия же будет дальше врать, что била по военным объектам, базам НАТО и так далее. Тем более, что путинистка Ольга Скабеева уже об этом заявила на "телеканале россии". Вот как рапагандистка смакует горем украинцев и упорно отрицает в этом вину России:

Также читайте Ракеты маневрировали и меняли курс: Игнат рассказал подробности массированного удара РФ

"Рано утром ВКС России нанесли массированный ракетный удар по военным объектам Украины. По информации мониторинговых каналов, 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС осуществили запуск высокоточных ракет из акватории Каспийского моря. Несколько десятков крылатых Х-101 входили в воздушное пространство Украины через Сумскую и Николаевскую области, сводя с ума западные системы ПВО. Сейчас Киев – в огне. Ракеты заходили в столицу несколькими волнами по разным направлениям. На этих кадрах – прямое попадание в назначенный объект, его сняла городская камера. Из-за вторичных последствий прилетов несколько районов Киева остались без электричества и воды".

Реакция украинцев

"Военные объекты?!" Ну-ну! В эти сказки поверят разве что фанаты Путина, а вот украинцы хорошо понимают и своими глазами видят, что происходит. Так что уже мечтают, когда наконец снесет Кремль:

Надо бы и у*бать по орклендии, разочек-другой;

сразу виден военный объект, НАТОвский бункер с пропускным пунктом принятия решений;

хочу, чтобы на рашке была пустыня!

База НАТО с биолабораториями на*уй.. кон*енные.

Что делают украинцы после обстрелов?

Ничего личного, рашисты, карма существует и ударит так, что мало не покажется. И пока россияне радуются попаданиям по Украине, якобы по базам НАТО, украинцы утешают испуганных от взрывов животных.

Украина продолжает противостоять террористам, воюющим с гражданскими, беременными и детьми, и обязательно победит! Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших и желает быстрого выздоровления и восстановления всем пострадавшим.

Читайте также: