Поднимали истребители даже в Польше, ведь была вероятность, что российские ракеты доберутся и туда.
Россия продолжает воевать с мирным населением Украины и 7 февраля совершила очередную массированную атаку. Есть "прилеты", погибшие и пострадавшие в нескольких областях. В столице спасали беременную из огня.
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Обстрел Украины и "прилет" в Киеве
Утром 7 февраля Россия в очередной раз атаковала Украину. В столице снова "прилет" в жилой дом. О взрывах сообщалось со всех уголков страны.
До сих пор дымится дом в Голосеевском районе Киева. ГСЧС проводит спасательную операцию. Под завалами, вероятно, есть люди.
По состоянию на 12:00 было известно о десятках пострадавших, из огня вытащили беременную женщину, она находится в больнице. Пострадало здание и в Днепровском районе.
Всего в Киеве из-за утренней атаки погибли четыре человека. В настоящее время известно, что среди них – 73-летняя женщина и 33-летний мужчина.
Не обошлось без попаданий и в Киевской области: в Бучанском и Фастовском районах повреждены по меньшей мере 10 частных и один многоквартирный дома, хозяйственные постройки, автомобили и коммуникации. В областной военной администрации сообщили о по меньшей мере двух пострадавших.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Киев – в огне! "Прилеты" в Харькове и Николаеве! Залужный сделал заявление!
Что известно о пострадавших и атаке на Николаев
Атаковали россияне и Николаев, начали еще с ночи. Там повреждены два десятка частных домов и газовая сеть. Одного мужчину медики пытались спасти, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, он умер в реанимации. Об атаке рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.
Что известно о погибшем в Николаеве
Впоследствии стало известно, что погибший в Николаеве мужчина – работник регионального филиала "Газмережі". В пресс-службе компании говорят, что мужчину зовут Леонид Глове и он всю жизнь посвятил работе в газовой службе. Мужчина занимал должность главного энергетика. А пока в городе активно зачищают российский след.
Террор Харькова и пострадавшие
Тем временем Харьков россияне, как всегда, терроризировали с 6-ти утра. По городу и области выпустили управляемые ракеты С300. Насчитали горожане не менее пяти ударов. Там – попадания в нежилую инфраструктуру.
Директор одного из предприятий в Слободском районе Харькова получил ранения во время атаки, также ранены охранник и женщина, об этом в эфире "Суспільне.Спротив" сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Болвинов.
Удары по Днепропетровщине и Львовщине
Попали россияне и в коммунальное предприятие на Днепропетровщине. Там разбита почти вся техника, которая занимается благоустройством города. А на Львовщине произошло попадание в промышленный объект в Дрогобыче.
Польша подняла истребители
Поднимали истребители даже в Польше, ведь была вероятность, что российские ракеты доберутся и туда.
"Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши. Оперативное командование постоянно мониторит ситуацию", — сообщили в польском ОК.
Заявление Залужного об атаке
И волноваться было чего, ведь по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, российские террористы запустили по Украине 64 воздушных цели. А это:
- 20 беспилотников из Крыма,
- 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС из Каспийского моря,
- 4 крылатых ракеты Х-22 из бомбардировщиков – их запустили из Севастополя и Курска;
- 3 "Калибра" из носителей в Черном море,
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М" из мыса Тарханкут в Крыму и Воронежской области,
- 5 зенитных управляемых ракет С-300 из Белгородщины.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода" заявил, что крылатые ракеты в том числе и подлетали к польской границе. Украинская противовоздушная оборона сбила 44 воздушных цели.
Словом, Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. На видео после атак видно, как люди просто стоят и смотрят, как догорает их жилье.
"Помойка"-Скабеева уже прокомментировала атаку на Украину
Россия же будет дальше врать, что била по военным объектам, базам НАТО и так далее. Тем более, что путинистка Ольга Скабеева уже об этом заявила на "телеканале россии". Вот как рапагандистка смакует горем украинцев и упорно отрицает в этом вину России:
"Рано утром ВКС России нанесли массированный ракетный удар по военным объектам Украины. По информации мониторинговых каналов, 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС осуществили запуск высокоточных ракет из акватории Каспийского моря. Несколько десятков крылатых Х-101 входили в воздушное пространство Украины через Сумскую и Николаевскую области, сводя с ума западные системы ПВО. Сейчас Киев – в огне. Ракеты заходили в столицу несколькими волнами по разным направлениям. На этих кадрах – прямое попадание в назначенный объект, его сняла городская камера. Из-за вторичных последствий прилетов несколько районов Киева остались без электричества и воды".
Реакция украинцев
"Военные объекты?!" Ну-ну! В эти сказки поверят разве что фанаты Путина, а вот украинцы хорошо понимают и своими глазами видят, что происходит. Так что уже мечтают, когда наконец снесет Кремль:
- Надо бы и у*бать по орклендии, разочек-другой;
- сразу виден военный объект, НАТОвский бункер с пропускным пунктом принятия решений;
- хочу, чтобы на рашке была пустыня!
- База НАТО с биолабораториями на*уй.. кон*енные.
Что делают украинцы после обстрелов?
Ничего личного, рашисты, карма существует и ударит так, что мало не покажется. И пока россияне радуются попаданиям по Украине, якобы по базам НАТО, украинцы утешают испуганных от взрывов животных.
Украина продолжает противостоять террористам, воюющим с гражданскими, беременными и детьми, и обязательно победит! Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших и желает быстрого выздоровления и восстановления всем пострадавшим.
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